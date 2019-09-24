В центре Москвы начали кормить без наценки

Ее смысл в том, что гости платят фиксированную сумму за вход, а дальше все покупают без наценки. Новинка быстро обрела популярность, а экспертное сообщество отметило новую концепцию престижной "Пальмовой ветвью".
Однако одноименные рестораны Илидора Марача и Александра Кана до недавнего времени располагались все-таки за пределами Садового кольца. Но в августе бизнесмены начали завоевание столичного центра. Шестой по счету True Cost открылся на Большой Дмитровке. Его концепция формально – та же, но реальное наполнение изменилось. Чтобы завоевать здешнюю аудиторию, мало предложить хорошую цену. Необходимо куда более внимательно относиться качеству еды.
За кухню отвечает Ярослав Балень, успевший поработать с братьями Березуцкими. В меню – фьюжн с классической европейской основой и паназиатскими мотивами.
На закуску предлагают, например, устрицу с соусом шисо и долькой крыжовника или желтохвостика с соусом юдзу и марроканскими мандаринами.
В разделе супов можно встретить оригинальную интерпретацию очень традиционного финского сливочного супа с лососем. Легкий крем готовится из протертого картофеля, морковного бульона и сливок. А в пандан к лососю добавлены черные лисички и маленькие варенки с домашней сметаной в виде начинки.
В разделе основных блюд отыщется копченый камчатский краб, которого здесь сервируют с теплыми сивками, холодным запеченным на огне авокадо и кусочками чили перца. Также копченый краб неплохо смотрится и с куриным бедром сувид, дополненным свежим шпинатом и приправленным соусом из раков и кардамона. Наконец, на десерт можно выбрать фондан с мороженым из черного кунжута и крошкой из слоеного теста.
Отдельно следует упомянуть raw bar с крабом, устрицами, креветками и кальмарами. Все свежайшее и добротного качества.
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