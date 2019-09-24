Куда пропадает супружеский секс

Благополучно миновав период красных стрингов, прогулок под луной и недовольных круглосуточным скрипом кровати соседей, любая пара рано или поздно замечает: секса стало меньше.

У одних количество половых актов снижается в два раза, у других интим случается пару раз в месяц, а у третьих и вовсе секс приходит реже, чем Новый год. Вот тут могут начаться серьезные проблемы, особенно если охладел только один из пары, а другой хочет ласки.

Решений этой проблемы предлагается множество, но они, чаще всего, ни к чему не приводят. Возьмем такой распространенный совет: купить эротическое белье. Как правило, реализуется он так. Усталый муж приходит домой, и видит там старую жену в новой эротической "авоське". Муж понимает, что сейчас он должен исполнить супружеские обязанности. Настроения у него становится еще меньше. Муж начинает стругать доски, точить ножи, читать онлайн-газету. Потому, что долг – очень неприятное слово, никто не любит долги.

Рассмотрим и противоположную ситуацию. Инициативный муж решает причинить жене возбуждение и нанести наслаждение. Он покупает кучу игрушек, приводящих жену в состояние визгливого ужаса, и чуть ли не применяя физическую силу, учит супругу быть раскрепощеннее. А потом удивляется, почему в ответ получает не благодарность, а страх и ненависть.

Получается, что ни волшебные эротические комбинезоны модели "авоська", ни наборы сексуальных игрушек "очумелые ручки" не дают желаемого эффекта. Обстановка остается напряженной, возбуждение – низким, секс – редким. Все дело в том, что сексуальная энергия мужа и жены представляет собой единое целое. Если у кого-то одного она падает, то падает и в целом в паре. Если повышается – энергия пары, соответственно, растет.

Этот эффект частенько отмечают те, кто завел связь на стороне. Жена, интересная любовнику, расцветает, и снова становится интересной и мужу. Семейный секс становится более ярким. Некоторые даже рекомендуют любовников и любовниц как способ оживить сексуальную жизнь. Но дело-то не в любовниках. Это срабатывает эффект сообщающихся сосудов. Энергии становится больше у жены – от нее подзаряжается и муж. И наоборот.

Увы, или к счастью, но единственный способ без давления повысить уровень сексуальной энергии в семье (если в ней еще осталось доверие, интерес и любовь) – это работать со своими ощущениями, заниматься собой.

Женщине полезно красиво одеваться. И не только дома. Полезно пройтись по улице в обтягивающем платье и на каблуках. Напитаться мужскими взглядами, услышать хруст шейных позвонков. Полезно пойти на какое-то мероприятие, где присутствует непринужденный флирт. Полезно смотреть чувственные фильмы, гулять, танцевать. Заводить друзей и даже – о, ужас! – поклонников.

Мужчине полезно записаться в спортзал. Начать участвовать в конкурсах и конференциях. Поднажать на карьерном поприще, оставляя позади конкурентов. Помочь какой-нибудь попавшей в беду даме. Не для того, чтобы получить интим, а просто для того, чтобы на пару часов почувствовать себя героем…

Но самое важное – все это нужно делать для себя, а не для супруга. Не стоять над ним в эротическом белье и боевом макияже, с немым укором заглядывая в глаза. А получать наслаждение от жизни и собственной сексуальности. Вот тогда и супруг зашевелится – ведь рядом появилась такая интересная женщина. Незнакомая, чужая, но такая желанная...