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Тарья Турунен. Фото: www.globallookpress.com Фото: vdnh.ru
Фото: 1turandot.ru Фото: teatr-uz.ru Фото: zaryadyehall.com

Главные события Москвы с 13 по 19 сентября 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
О самых интересных культурных событиях столицы читайте в очередном обзоре "Дни.ру". Проводите время весело, ярко и с пользой. 
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13 сентября, пятница

В Театре МДМ по многочисленным просьбам зрителей театральный бестселлер "Очень смешная комедия о том, как Шоу пошло не так" покажут еще десять раз. История спектакля уникальна: за 5 лет постановка трех выпускников Лондонской академии искусств прошла путь от первых показов на сцене лондонского паба до премьеры в Вест-Энде, на Бродвее и в главных театрах 20 стран мира (Аргентина, Австралия, Китай, Франция, Германия, Южная Корея и другие). Эта история о неудавшемся спектакле актеров-любителей нашла отклик не только у зрителей по всему миру, но и у театральных критиков. В России бродвейскую постановку "… Шоу пошло не так " за восемь месяцев посмотрело более 250 000 зрителей. Это стало абсолютным рекордом по посещаемости среди драматических спектаклей. По сюжету, труппа актеров-неудачников играют свой первый масштабный спектакль – детектив в духе Агаты Кристи. Но все в этот день против них – декорации разваливаются, звукорежиссер забывает сценарий, артисты путают реплики, а главную героиню зашибают дверью… Все попытки горе-артистов выкрутиться из этой крайне неудобной ситуации заканчиваются полным крахом, а зрители даже вынуждены принимать участие в этом театральном хаосе.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит знаменитая финская певица Тарья Турунен (Tarja Turunen), экс-вокалистка известной группы Nightwish. Артистка приедет в Москву в рамках мирового турне в поддержку нового рокового альбома "In The Raw". Седьмая по счету пластинка получилась жесткой и очень откровенной. Громогласные металлические гитарные риффы гармонично переплетаются с валькирианским голосом Тарьи, а тексты полны деталей из личной жизни.  У москвичей и гостей столицы есть отличная возможность услышать новые песни и лучшие хиты вживую.

Тарья Турунен. Фото: www.globallookpress.com

14 сентября, суббота

На территории фуд– молла "Рынок на Ленинском" пройдет  винный фестиваль-маркет Big Wine Day. В рамках мероприятия будет создано несколько тематических зон, внутри каждой из которых гости смогут найти развлечение по своему вкусу. Например, в специальной Experience area винные эксперты расскажут о сортах винограда и поделятся правильными сочетаниями с едой. Для настоящих ценителей экспериментального творчества группа Playtronica устроит интерактивную винную дегустацию, где вино можно не только попробовать, но и послушать. Всего маркет предложит более 100 вин с виноградников практически всех известных винных континентов.

В парке Сокольники на площадке "Веранда Танцев" соберутся более 400 хозяев и их маленьких собак, чтобы установить мировой рекорд в номинации "Крупнейшая фотосессия собак". Мероприятие организовано брендом кормов для домашних животных Purina, а оценивать его приедет представитель GUINNESS WORLD RECORDS. Помимо участия в фотосессии, гостей ждет заряд хорошего настроения, множество развлекательных зон, интересные лекции от популярных блогеров, у которых есть питомцы, а также выступление кавер-группы и подарки. Участие бесплатное, требуется регистрация. 

14 и 15 сентября на ВДНХ пройдет Фестиваль Китая. Гостей ждет выставка скульптур китайских панд и гигантских фонарей, лекции о традиционной китайской медицине, открытые уроки по китайскому языку и каллиграфии, чайная церемония, показательные выступления и мастер-классы по тайцзицюань и многие другие проявления уникальной культуры этой страны. В программе также выступления российских и китайских творческих коллективов, китайский фудмаркет, разнообразные мастер-классы, детская программа и футбольные соревнования, презентации образовательных программ китайских университетов, авиационных и туристических компаний. 

Фото: vdnh.ru

В Московском Международном Доме Музыки состоится "Дуэль итальянской и русской оперы". Зрителей ждут оперные шедевры в обрамлении красочных видеопроекций полотен великих художников: арии и дуэты из опер Беллини, Верди, Пуччини, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского и др. Главные герои этого вечера – российские и итальянские звезды мировой оперы XXI века. Солисты Большого театра России Юлия Мазурова (меццо-сопрано) и Станислав Мостовой (тенор), солисты ведущих оперных театров Италии Джузеппе Таламо (тенор), Франческо  Солинас (баритон), а также Симфонический оркестр под руководством Андрея Колотушкина. Автор проекта – Вера Кононова (сопрано).

15 сентября, воскресенье

В Детском Музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Стойкий оловянный солдатик". Это постановка в редком жанре камерного одноактного балета на малой сцене, где не просто каждое "па" артистов балета, но каждый взмах их ресниц и малейшее движение их пальцев видно зрителям. Сказка Андерсена про путешествие несгибаемого оловянного солдатика будет рассказана очень просто, эффектно, трогательно и с большим чувством юмора, так, что зрителям не придется скучать ни секунды.  Музыку для этого балета написал композитор Леонид Любовский, хореографом-постановщиком и автором либретто стал заслуженный деятель искусств России Георгий Ковтун. А художник-постановщик спектакля народный художник России Вячеслав Окунев придумал уникальное для спектакля пространство, в котором зрители буквально находятся внутри действия и окружены сценой со всех сторон.

В парадном зале дворца Юсуповых в музее-усадьбе Архангельское состоится XXVIII Церемония вручения Первой театральной премии "Хрустальная Турандот", где награды получат лучшие театральные премьеры сезона 2018/2019. По традиции церемония превратится в оригинальный спектакль. По сюжету, на мероприятие прибывает инспектор ООН, который сообщает, что 2019 год объявлен международным годом умеренности, и возмущается несоблюдением предписания. Турандот же в ответ на его обвинения отвечает, что, безусловно, примет меры, и что самая адекватная мера – это награда тому или иному артисту, режиссеру, спектаклю. Главные роли в спектакле исполнят ведущие вечера – актер театра "Ленком", народный артист России Иван Агапов и актриса Театра им. Вахтангова Екатерина Симонова, чьи дед и прадед в прошлом возглавляли это заведение. Специальными гостями церемонии станут руководители ведущих московских театров и выдающиеся артисты – Владимир Урин, Римас Туминас, Марк Захаров, Сергей Женовач, Владимир Машков, Евгений Писарев, Станислав Любшин, Дмитрий Крымов, Инна Чурикова, Леонид Ярмольник, Николай Фоменко, Нонна Гришаева, Илзе Лиепа и другие.

Фото: 1turandot.ru

В БКЗ "Космос" состоится премьера музыкально-драматического спектакля "Хищники" по повести Антона Павловича Чехова "Драма на охоте". В постановке задействованы звезды мюзиклов, популярные актеры драматического театра и кино, а также артисты балета: Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Дарья Щербакова, Александр Пашутин, Ася Будрина, Любовь Тихомирова, Юлия Ваганова. Создатели обещают, что зрителей ждет не только захватывающий сюжет, непревзойденная игра артистов, но и пронзительная музыка. В спектакле звучат произведения Глинки, Рубинштейна, Гурилева, Гуэрчиа, Булахова, Прозоровского, на стихи Кукольника, Лермонтова и других. Название спектакля "Хищники" выбрано не случайно. "Спектакль об азартной охоте, о прожигании жизни, – говорит режиссер. – Он представлял собой такую гремучую смесь желания и соблазна. В какой-то момент у каждого из персонажа включается охотничий инстинкт. Каждый начинает охоту за своей добычей".

16 сентября, понедельник

В театре "Школа Современной Пьесы" покажут спектакль "Ганди молчал по субботам". Это история о взрослении и о принятии реальности. О том, как реальный жестокий мир врывается в жизнь подростка. Он жил, казалось бы, в счастливой и крепкой семье. Но однажды папа пришел и просто изрек: "Лучше я скажу это сейчас. Я ухожу…".

17 сентября, вторник

"Театр на Юго-Западе" покажет спектакль "Кабала святош" по произведению М. Булгакова. Клевета убивает надежней чем любая правда, даже самая страшная. Святоши пустили слух, что Мольер женился на дочери. Никто не знает этого наверняка, каждому приходится самому выбирать верить Кабале или нет. Королю нет дела до страданий комедианта, Мольер для него – лишь инструмент в борьбе с архиепископом. Король обойдется и без него. А нам давно уже нет дела до того короля, но мы и спустя века помним о светлом гении Жана-Батиста Поклена де Мольера.

Фото: teatr-uz.ru

18 сентября, среда

В театре Модерн состоится премьера постановки "Nirvana". Это спектакль-биография о жизни рок-музыканта Курта Кобейна, где рассказывается история создания группы Nirvana и легендарных песен, а также о любви и отношениях Курта Кобейна и Кортни Лав. Как говорят создатели, это спектакль о смерти культа и бессмертии рок-н-ролла, о попытке выжить в окружении безумия, о становлении и саморазрушении кумира поколений. Обо всем, что волнует каждого во время жизненных кризисов, способных обрушиться на нас в любом возрасте. Режиссер Юрий Грымов говорит: "Прошло 15 лет со дня первого показа моего спектакля Nirvana. Проект получил большой отклик зрителей и критиков, имел коммерческий успех. Мы возвращаем его на сцену, потому что темы, которые в нем затронуты, не теряют актуальности, а, напротив, становятся острее".

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства с 18 сентября по 20 октября пройдет Фестиваль китайской живописи Гунби. Публике будет представлено творчество современных российских и китайских художников традиционной китайской живописи в стиле Гунби, зародившемся около 2000 лет назад. Одно из главных событий грядущего фестиваля – экспозиция работ и мастер-классы выдающегося китайского мастера Ли Сяомина. Его работами восхищаются во всем мире, а учебники и контуры используют все, кто создает картины в данном стиле. Также будет большая программа бесплатных демонстраций и мастер-классов от российских художников, индивидуальные экскурсии и чайные церемонии.

В Зарядье состоится концерт итальянской музыки. Выступают Роман Минц (скрипка) и Андрей Гугнин (фортепиано). В программе: Даллапиккола, Tartiniana №2, дивертисмент для скрипки и фортепиано; Бузони, Cоната №2 для скрипки и фортепиано ми минор; Респиги, Соната для скрипки и фортепиано си минор. Это будет музыка пронзительной красоты и силы, удивительным, необъяснимым образом, оказавшаяся за пределами "обычного", привычного концертного репертуара.

Фото: zaryadyehall.com

19 сентября, четверг

В Камерном зале Филармонии состоится концерт "Звезды XXI века". Выступают Александр Рамм (виолончель) и Анна Одинцова (фортепиано). В программе: Бетховен, Соната № 2 для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 5 № 2; Шопен, Соната для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 65; Бриттен, Сюита № 1 для виолончели соло, соч. 72. 

13 сентября 2019, 10:53

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