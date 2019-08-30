Психолог вывел простую формулу счастья

Многие скажут, что счастье в детях, работе, любви. К нему все стремятся, однако часто путают с удовольствием. Но это не одно и то же, уверен семейный психолог Александр Шахов.

Надо понимать, что удовольствие – это минутное переживание на уровне ощущений и зависит исключительно от органов чувств. Люди стареют, их рецепторы снижаются, но при этом они могут быть счастливыми. Эксперт уверен, что счастье – осознанное состояние, способность видеть глубже, а не просто физические ощущения.

"Можно переживать дискомфорт или даже боль, но при этом оставаться счастливым. Представьте альпиниста, взобравшегося на вершину своей мечты, он на грани физической боли, но счастлив, что его мечта сбылась. Только вы решаете, когда вы счастливы, а когда нет", – убежден Александр Шахов.

История знает немало людей, которые имеют много денег и возможностей, но не являются при этом счастливыми. Психолог объясняет такие случаи обесцениванием. "Речь о сознательном нежелании быть счастливым, что управляет бессознательным, физиологическим. Блага не приносят ни удовольствия, ни радости, несмотря на то, что с системой чувств по-прежнему все в порядке", – говорит он.

Состояние счастья – осознанный выбор, как и состояние страдания, уверен психолог. Люди сами выбирают – потерпели они неудачу или приобрели бесценный опыт. Страдать, думая о том, чего нет – выбор. Как и быть счастливым, думая о том, что у вас есть многое.

Счастье – это то, что вы думаете о себе. Думайте, что вы счастливы, и счастье войдет в вашу дверь. Демосфен сказал: "Счастье – это ценить то, что у тебя есть, и не обращать внимание на то, чего нет". Кажется, банальная мысль, но очень глубокая. И вот как ее применять.

"Утром я проснулся и понял, что счастлив хотя бы потому, что живу в мирное время. А совсем недавно наши деды и бабки жили в войне и каждый день, каждый миг могли умереть они или кто-то из близких. Думая, что я и мои близкие в безопасности, я счастлив. Я свободен. А ведь недавно много людей просыпались в концлагерях. И сейчас многие просыпаются в тюрьмах или даже в рабстве. Думая, что я могу пойти свободно, куда захочу и делать то, что хочу, я счастлив. Позавтракав, я понял, что счастлив, поскольку у меня есть крыша над головой, качественная еда и вода в избытке. Даже экзотические фрукты, о которых могли лишь мечтать люди 200-300 лет назад", – заметил эксперт.

Когда вы сосредотачиваетесь на том, что имеете – вы богач, везунчик. Когда думаете о том, чего у вас нет, вы – несчастный человек.

Источник счастья в наших головах, в умении думать о нужном и не думать о ненужном. "Думайте о том, что у вас есть – это очень много. И будете счастливы. А когда человек счастлив, он силен и энергичен. Он обязательно получит то, чего у него пока нет", – добавил психолог Александр Шахов.