Концерт The Chemical Brothers в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Британский музыкальный дуэт, по праву занимающий свое место среди основоположников жанра электронной музыки биг-бит, фактически откроет серию грандиозных концертов лета 2019 года. The Chemical Brothers выступят на малой арене обновленного стадиона "Динамо" в Москве.
Во время удивительного шоу группа исполнит композиции из последнего альбома No Geography, который вышел весной 2019-го. Синглы с этой пластинки – Free Yourself и MAH – уже стали хитами.
"Пропустить шоу The Chemical Brothers – значит пропустить лучший электронный концерт этого лета!" – пишут организаторы. Мы не можем с ними не согласиться, поэтому дарим два сертификата на двоих!
Получить шанс попасть на выступление The Chemical Brothers 7 июня очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
Победителя выберем утром 6 июня с использованием генератора случайных чисел. У счастливчиков будет два дня, чтобы забрать билеты на The Chemical Brothers в нашей редакции.
Напомним, что в конце мая мы запустили раздачу билетов на концерт Валерия Сюткина и Rock&Roll Band в Москве. У вас еще есть шанс поучаствовать!
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