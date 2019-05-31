Валерий Сюткин и Rock&Roll Band в Москве: Дни.Ру раздают билеты
Валерий Сюткин за свою карьеру собрал множество званий: певец и музыкант – заслуженный артист России и почетный деятель искусств. Но главное – любовь слушателей, которую он завоевал своими хитами в стиле старого доброго рок-н-ролла.
Название концерта сразу пробуждает приятные воспоминания у преданных поклонников артиста – "Король Оранжевое лето". Прозвучит со сцены ГЛАВCLUB GREEN CONCERT и множество других проверенных временем хитов. Для поклонников творчества Валерия живой концерт – всегда праздник.
Валерий Сюткин и его Rock&Roll Band скоро отметят четвертьвековой юбилей. А сейчас Дни.ру раздают билеты (два пригласительных на 2 персоны) на концерт артиста. Дата – 20 июня 2019 года, место действия – клуб ГЛАВCLUB GREEN CONCERT в Москве.
Условия участия в конкурсе просты:
1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram
2. Отметьте в комментариях под фото того, с кем хотите пойти
Победитель станет известен 5 июня – его выберет из числа всех участников генератор случайных чисел.
Невеста ошарашила эротической выходкой в программе "Давай поженимся!"
"Стиляга из Москвы" сыграет проверенные временем хиты
Вражда возникла и между братьями-принцами
Певец поздравил бывшую жену
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
бутылки принемать будут сетевые магазины!
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Подскажите бизнес на 100т.р
Не можем иметь совместных детей
Родить после 30
Секс по дружбе
Жизнь в деревне
Переезд на юг
Много сексуальных партнеров
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Секс с бывшей
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Тимати посвятил Децлу песню
Заголовки
На первом свидании говорил о бывшей
Как избавиться от похмелья
Хочу забрать назад подарок
Хочу накачать ягодицы
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?
Зачем обижают Бузову?
Как быстро набрать вес?
Кто такие ханжи?
Ищу человека!