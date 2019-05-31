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Валерий Сюткин и Rock&Roll Band в Москве: Дни.Ру раздают билеты

Фото: www.globallookpress.com
Валерий Сюткин и его Rock&Roll Band встречают жару хитом "Король Оранжевое лето". "Дни.ру" раздают билеты на концерт, который пройдет 20 июня в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT .
прочитано 97 раз

Валерий Сюткин за свою карьеру собрал множество званий: певец и музыкант – заслуженный артист России и почетный деятель искусств. Но главное – любовь слушателей, которую он завоевал своими хитами в стиле старого доброго рок-н-ролла.

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Валерий Миладович Сюткин

Валерий Миладович Сюткин певец

Название концерта сразу пробуждает приятные воспоминания у преданных поклонников артиста – "Король Оранжевое лето". Прозвучит со сцены ГЛАВCLUB GREEN CONCERT и множество других проверенных временем хитов. Для поклонников творчества Валерия живой концерт – всегда праздник.

Валерий Сюткин и его Rock&Roll Band скоро отметят четвертьвековой юбилей. А сейчас Дни.ру раздают билеты (два пригласительных на 2 персоны) на концерт артиста. Дата – 20 июня 2019 года, место действия – клуб ГЛАВCLUB GREEN CONCERT  в Москве.

Условия участия в конкурсе просты:

1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram

2. Отметьте в комментариях под фото того, с кем хотите пойти

Победитель станет известен 5 июня – его выберет из числа всех участников генератор случайных чисел.

Автор: Андрей Евлампиев31 мая 2019, 19:30

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