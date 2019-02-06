Чем хорош развод для женщины

Пережив болезненный развод и поставив точку в отношениях, многие женщины, наконец, начинают заботиться о самом главном человеке в своей жизни – о себе. Почему неудачи в личной жизни мотивируют стать лучше, разбирались "Дни.ру".

Мы поговорили с тренером в вопросе семейных отношений Милой Левчук. Эксперт на примере телеведущей Ольги Бузовой, пародистки Елены Степаненко и певицы Риты Дакоты объяснила, почему женщины становятся более успешными после развода.

Ольга Бузова без Дмитрия Тарасова

С момента развода российской телеведущей Ольги Бузовой с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым прошло уже три года. Их разрыв удивил многих. Со стороны пара казалась идеальной. Супруги постоянно делились на своих страницах в Instagram снимками, где они обнимаются и целуются. Фото Бузова и Тарасов неизменно подписывали хэштегом - #моямой. Эта незамысловатая фраза за четыре года их брака ушла в народ и стала ассоциироваться с безумно влюбленными друг в друга людей. После, в одном из интервью, Бузова заявила, что больше никогда не будет выставлять личную жизнь напоказ.

Развод заставил пересмотреть звезду "Дома-2" не только отношение к соцсетям, но и свой внешний вид. Расставшись с Тарасовым, длинноволосая платиновая блондинка стала брюнеткой и подстриглась под каре. Также пресса и многомиллионная армия подписчиков Бузовой заметили, что над ее скулами и губами явно поработали косметологи.

"Когда женщина разочаровывается в том, чем жила – своим мужчиной, усилиями, которые она в него вложила, – то она начинает обращать внимание на того человека, который остался с ней. На себя. И это очень правильно. Себя нужно любить, баловать, уделять время на уход за собой. Отличная идея – поменять прическу, место жительства, сделать перестановку, куда-то съездить, изменить гардероб, решиться на подтяжку лица или другие косметологические услуги, которые долгое время хотели, но откладывали из-за других приоритетов. Все зависит от женщины и то, как она хочет произвести перезагрузку", - сказала эксперт Мила Левчук.

В новом образе телеведущая начала карьеру певицы. К творчеству Бузовой можно относиться по-разному. В данном случае, это яркий пример того, когда работа стала своего рода терапией. Абсолютный новый род деятельности помог ей вырваться из рутинных мыслей и обстановки.

"Любые изменения, направленные на себя, это очень правильная терапия. Это понимание того, что жизнь полностью поменялась", – добавила специалист по семейным отношениям.



За три года после развода с Тарасовым Бузова добилась невероятных успехов в карьере. Ее музыкальные хиты, несмотря на шквал критики, продолжают занимать первые строчки в чартах. А недавно российская звезда опередила Ким Кардашьян по количеству просмотров Insta-stories. Оказалось, что ее жизнь вызывает у пользователей Сети больший интерес, чем короткие видеоотчеты популярной американки. При этом Бузова держит данное самой себе обещание и не публикует контент, касающийся личной жизни.

Рита Дакота без Влада Соколовского

Развод певицы Риты Дакоты и Влада Соколовского произошел в 2018 году. Пара прожила в браке около трех лет. О всех подробностях, во избежание сплетен, артистка написала сама в личном Instagram-аккаунте. В откровенном посте она подчеркнула, что их отношения были идеальными только на картинке. По словам певицы, причиной расставания стали многочисленные измены Соколовского.

Девушка и после делилась своими мыслями с подписчиками. Признавалась, что, несмотря на предательство, не считает себя жертвой. Напротив, Дакота благодарила Соколовского за дочь Мию, родившуюся за год до развода, и тот опыт, который он ей преподнес. При этом певица говорила, что ей сложно удерживать положительные эмоции и, порой, она страдает от приступов агрессии. "Иногда случают такие дни, когда я ненавижу его так сильно, что в красках представляю, как он летит с огромного небоскреба вниз", – писала она.

Певица чуть ли не пошагово рассказывает и показывает, как выстраивает свою новую жизнь и о том, как нелегко ей это дается. Изменения Дакоты после развода касаются больше проработки внутренних процессов, направленных на понимание себя.

Сейчас она вместе с мамой и дочкой находится на Бали, где занимается йогой, медитациями и черпает вдохновение для написания новых песен. В одном из своих обращений к подписчикам Дакота призналась, что именно на острове ей проще справиться с негативными мыслями. Философский подход к случившемуся и выводы, которые певица озвучивала в своем микроблоге, восхитили ее аудиторию.

"Любовь к себе помогает быстрее отойти от болезненного расставания и найти занятия, которые будут заряжать энергией. Поэтому даже такая ситуация может стать положительным опытом", - отметила Левчук.

Елена Степаненко без Евгения Петросяна

Известные российские юмористы 65-летняя Елена Степаненко и 72-летний Евгений Петросян, в отличие от предыдущих пар, прожили вместе 32 года. Решение развестись супруги приняли в августе 2018 года. Сразу же в прессу просочилась и информация о том, что причиной разрыва стала любовница юмориста Татьяна Брухунова, которая моложе его на 42 года, что Степаненко требует 80 процентов от многомиллионного совместно нажитого состояния и многое другое.

На фоне всех этих обсуждений внезапным стало замечание ряда изданий, что развод пошел на пользу известной пародистке. Степаненко за несколько месяцев сильно похудела и заметно похорошела. Причем женщина, комментируя свое преображение в одном из интервью, отметила, что сбросила вес не из-за эмоциональных переживаний. По ее словам, она начала следить за питанием и больше уделять времени себе.

"К сожалению, многие женщины, погружаясь в семейные хлопоты, живя долго с мужчиной, перестают воспринимать его как интересного партнера. Ходят дома, грубо говоря, в халате своего дедушки, лосинах и с пучком на голове. А наряжаются только, если собираются в мир. Они больше заинтересованы в том, чтобы показать себя во всей красе перед другими, а не перед мужем. Поэтому постепенно мужчина перестает видеть в своей жене женщину. Воспринимает ее, как нечто, что живет с ним в одной квартире. Поэтому женщинам, которые начинают чувствовать, что теряют отношения, я в первую очередь советую заняться преображением – переодеться, накраситься, сделать прическу. Чтобы муж увидел, какая она красивая. Не знаю, как Степаненко ходила дома, но, думаю, что ей хочется показать бывшему мужу, что он потерял", – сказала Левчук.

Однако эксперт подчеркивает, что такой подход не даст результата, если пара прожила в браке не один десяток лет.

"За годы совместной жизни мужчина видел свою экс-супругу в разных видах, поэтому вряд ли его удастся этим привлечь. Наоборот, он начнет сторониться и избегать ее. А, вот, для самой женщины это отличная мотивация. Сначала она будет делать это назло ему, а в итоге окажется в плюсе сама. Она начнет получать удовольствие от того, какой стала. Даже есть исследования, доказывающие, что у женщины поднимается самооценка после разводов", – добавила специалист.