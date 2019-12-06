Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 6 по 12 декабря 2019 года

В Москве началась горячая пора: праздничные концерты, шоу-премьеры, новые театральные постановки. О самых интересных культурных событиях – читайте в традиционном обзоре Дни.ру.

6 декабря, пятница

В Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничный концерт "Русское Рождество". Свои хиты и рождественские песни исполнят такие артисты, как Григорий Лепс, Дима Билан, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Николай Басков, Слава, "А’Studio", "Дискотека Авария", группа "Виа Гра", Анна Плетнева, "Винтаж" и многие другие звезды. И все это в красочных сценических декорациях сцены вместе с современным световым шоу, что поможет создать по-настоящему неповторимую атмосферу.

6 и 7 декабря состоится открытие первого в России независимого оперного театра Московский оперный дом (МОД). В эти дни будет представлена "Иоланта" – опера полного погружения, действие которой развернется вокруг зрителей, а отсутствие привычной сцены позволит каждому оказаться внутри спектакля. Режиссер – Александр Легчаков. "Иоланта" – последняя опера Петра Чайковского. В Московском оперном доме действие спектакля развернется в двух залах, которые будут трансформированы в "сад на краю земли". Партию Водемона исполнит Петр Налич, среди исполнительниц партии Иоланты – Ксения Мусланова, солистка Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. За музыку отвечает живой оркестр из 40 человек под управлением Андрея Рейна.

В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в рамках международного фестиваля современной хореографии "Context. Diana Vishneva" покажут спектакль "Equal Elevations", созданный специально для Национального музея "Центр искусств королевы Софии". В одном из залов расположена скульптура "Равный-параллельный / Герника – Бенгази" (Equal-Parallel/Guernica – Bengasi) американского художника и скульптора Ричарда Серры. Хореограф Маркос Морау сделал постановку как диалог между танцовщиками и скульптурой. В танце под музыку Стива Райха используется сложная морфология движения, противопоставляющая способности тела его гравитации.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет оперу "Альцина, или волшебный остров". "Альцина" Георга Фридриха Генделя – знаковая опера эпохи барокко. Ее отличают божественная музыка и поэтичный сюжет, которые вдохновили режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Алевтину Иоффе поставить произведение как специальный спектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. По сюжету, посреди океана скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращает в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежать этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутая невеста Руджеро Брадаманта бросается на его поиски. Зрителей ждет череда любовных наваждений, ревность, обиды, клятвы и прощения.

7 декабря, суббота

На центральном стадионе "Динамо" состоится главный концерт страны "Песня года – 2019". На этом ежегодном мероприятии выявляются победители в различных номинациях – исполнители, которые завоевали признание и любовь аудитории в течение года, и чьи песни ставили рекорды в различных хит-парадах, широко ротировались по радио и ТВ. В "Песне года" принимают участие настоящие звезды, среди которых много народных артистов России и СССР. В этом году в фестивале примут участие такие мэтры отечественной сцены, как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Лобода, Дима Билан, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Елка, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Сергей Лазарев, Эмма М, Игорь Николаев, Руки вверх, А-Студио, IOWA, Александр Буйнов, Валерия, Жасмин, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Олег Газманов, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Иванушки int и многие другие. Как отмечают организаторы – "будут все".

В МВЦ "Крокус Экспо" пройдет международная выставка кошек "Winter Cat Show". Публике будет представлено более 1500 кошек и котов из 15 стран мира – в общей сложности 40 пород кошек из России, Испании, Италии, Израиля, Китая, Казахстана, Украины, Республики Беларусь, Литвы, Латвии, Киргизии и других стран. Среди них: мейн-куны, британские короткошерстные, сибирские, персидские, голые сфинксы, так и редкие породы – манчкин, тонкинская, ликой, уральский рекс, селкирк рекс, той-боб. Участники будут соревноваться в номинациях: "Лучший котенок", "Лучшая кошка", "Лучший кот" и др. Также гостей ждет шоу-программа: мастер-классы, конкурсы и блогер-шоу.

После масштабного обновления вновь открывается крупнейший комплекс водных развлечений в Восточной Европе "Мореон". Теперь посетителям будет доступно еще больше развлечений, новые горки и детские зоны – даже для самых маленьких. Также будет новое меню фуд-корта и расслабляющие процедуры в терма– и спа-комплекса для всей семьи. Это будет настоящий "оазис лета", где можно погрузиться в атмосферу тепла, солнца, моря и веселья в любой момент, в любое время года за окном.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Саундтрек". Главный герой – музыкант, нуждающийся в уединении, но покой ему только снится. Сосед затеял ремонт в квартире, мойщики стекол заняты своей работой, а выясняющая отношения жена и требующая к себе внимание назойливая поклонница разрывают на части. Когда шум становится нестерпимым, маэстро легким взмахом руки подчиняет его себе, создав "саундтрек" своей жизни. В спектакле исполняются всемирно известные музыкальные произведения, но необычным способом – на гвоздях, резинке, стуле и других бытовых предметах.

В Большом зале Консерватории состоится концерт "Зимние грезы. Чайковский". На сцену выйдет Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Андрей Гугнин (фортепиано) – солист, лауреат международных конкурсов. За пультом оркестра "Новая Россия" – Денис Власенко. В программе: Концерт №1 для фортепиано с оркестром и Симфония №1 "Зимние грёзы" Петра Ильича Чайковского, композитора, замечательно передавшего красоту русской зимы.

8 декабря, воскресенье

В ГМИИ им. А.С. Пушкина проходит XXXIX Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". В этом году тема – "Прогулки с Томасом Гейнсборо". Фестиваль является одним из самых значимых событий Года музыки Великобритании и России. Программа специально подготовлена к выставке работ великого британского живописца XVIII века Томаса Гейнсборо, которая пройдет в ГМИИ им. А.С. Пушкина с 3 декабря 2019 по 1 марта 2020 года. На фестивале будет представлен яркий состав зарубежных и отечественных исполнителей. Больше информации о фестивале и подробное расписание вы можете найти здесь (decemberfest.pushkinmuseum.art). Фестиваль продлится до 23 декабря.

В театре "Новая опера" покажут большое танцевально-акробатическое шоу из Китая "Конфуций". Шестьдесят артистов Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы под аккомпанемент Китайского национального оркестра народных инструментов расскажут историю жизни мудреца, странствующего по стране с посланием мира. Режиссер спектакля Кун Дэсинь – прямой потомок Конфуция в 77-м поколении. Труппа Национального театра оперы и балета Китая считается одной из наиболее профессиональных в стране. Постановка "Конфуций" – это не просто спектакль в привычном понимании. Это захватывающее своей динамичностью шоу с летающими акробатами в ярких костюмах, грациозными балеринами, воздушными танцорами с отточенными синхронными движениями.

В "Зарядье" выступит Красноярский академический симфонический оркестр и Дмитрий Маслеев (фортепиано). Этот оркестр – один из ведущих коллективов России. Сейчас оркестр много гастролирует, особенно активно выступая на Дальнем Востоке и Камчатке, в городах средней полосы России, успешно концертирует в лучших залах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Сербии, Швейцарии, Голландии, Эстонии, Китае, Корее и странах Латинской Америки. Дмитрий Маслеев – триумфатор XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015).

9 декабря, понедельник

В Vеgas City Hall писатель, исследователь и философ Александр Литвин представит авторскую лекцию-спектакль "Большое начало". Это новое слово в современном синтез-искусстве, сочетающее моноспектакль и формат образовательного лектория: на сцене среди атмосферных декораций будет только Мастер и его Слово. Автором идеи этого смелого экспериментального сценического воплощения выступил молодой режиссер, мировая звезда, чьи премьеры проходят на самых престижных театральных площадках Европы. Его имя пока остается в тайне. Кто он, вы узнаете только в конце спектакля, хотя искушенный зритель сразу узнает почерк гения…"Большое начало" – первая в Москве и единственная в России экспериментальная лекция в рамках нового международного проекта Александра Литвина "Счастье по наследству: эмоции и эпигенетика". Это встреча для людей, которые по-прежнему задают самые важные вопросы, но не находят ответов на них ни в психологии, ни в философии. Исследователь Александр Литвин ждет всех тех, кто хочет переосмыслить свой жизненный опыт, понять парадигму жизни и обрести новые знания.

10 декабря, вторник

В театре "Модерн" покажут оригинальную театральную постановку Юрия Грымова. "Война и мир. Русский Пьер". В спектакле задействована вся труппа театра и приглашенные актеры. Всего - около семидесяти человек, в том числе Хор имени Свешникова, который вживую исполнит композиции народного фольклора, православные духовные песнопения, а также западноевропейскую музыку. Создано более 400 костюмов той эпохи – военные мундиры, бальные наряды высшего света т.д. Спектакль Юрия Грымова раскрывает основные сюжетные линии романа. При этом главный акцент режиссер сделал на истории Пьера Безухова, показав его превращение из "западника" в русского патриота.

В театре "Школа современной пьесы" покажут лирическую комедию Семена Злотникова в постановке Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине". Иосиф Райхельгауз принял решение восстановить и вдохнуть новую жизнь в пьесу, с которой начиналась история театра. Она рассказывает: "Я встретил актрису – Марию Порошину – которая оказалась совершенно идеальной героиней пьесы. Когда мы начали репетировать, показалось, что время повернулось вспять: точность, профессионализм, органичность – все это напомнило мне репетиции с Любой Полищук. Новая версия будет отличаться от предыдущих. Если раньше мы пытались дотянуть пьесу, ее реалии, атрибуты до сегодняшнего дня – осовременивали текст, актуализировали некоторые детали быта героев, то сейчас я хочу добиться обратного эффекта – ощущения ретро. Да, это происходит не сегодня, а лет 40 назад, когда люди именно так разговаривали, когда они именно так чувствовали, когда так выстраивались их отношения. Есть ли в этом что-то ностальгическое? Вряд ли. Ведь когда мы сегодня смотрим "Иронию судьбы", то не воспринимаем этот фильм как тоску о прошлом. Но и актуализировать этот фильм нужды нет, потому что он – классика. Вот и "Пришел мужчина к женщине" – классика. Именно так мы собираемся его играть".

11 декабря, среда

В Театре танца Аллы Духовой TODES покажут шоу "Мы". Как говорят сами создатели, "это наша сокровищница", уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES. Это спектакль о людях, где переплетен непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий жизни, которые можно передать только танцем. С лучшими артистами балета Аллы Духовой зрители переживут погружения в другие культуры, будут смеяться, восхищаться, узнавать в номерах свои собственные чувства и страсти.

12 декабря, четверг

В Vegas City Hall отметит свое 15-летие группа "Мураками". За этот срок музыканты сыграли на главных российских рок-фестивалях, объездили с гастролями всю страну и выпустили 7 студийных альбомов, крайний из которых называется "без.даты.2019". "Мураками" в переводе с японского – "серединная часть горы, которая вечно стремится вверх". И несмотря на достаточно солидный возраст поклонников коллектива по-прежнему ожидает заряд юношеского максимализма, драйва и дерзости, облаченного в мелодичный поп-рок.

В Театре на Юго-Западе покажут комедийный спектакль "Слишком женатый таксист". Главному герою удается невозможное – жить двойной жизнью и иметь две семьи. Все дело в удобном рабочем графике таксиста, который позволяет отлучаться и успевать и там и там. Но однажды таксист спасает старушку, и все начинает идти наперекосяк. Это легкая веселая комедия, которая поможет отрешиться от серых будней и получить заряд позитива.