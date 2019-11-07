Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 8 по 14 ноября 2019 года

Выставки, концерты и спектакли – в свежем обзоре культурных событий Москвы от "Дни.ру". .

8 ноября, пятница

В Крокус Сити Холле группа "Пикник" презентует альбом "Искры и канкан". Традиционно музыканты порадуют поклонников яркой концертной программой. Зрителей ждут приятные сюрпризы и фирменная теплая атмосфера. Прозвучат лучшие хиты группы – "Говорит и показывает", "Египтянин", "У шамана три руки" и другие, а также новые песни. Организаторы концерта обещают зрителям настоящее волшебство.

В музее Art Deco открылась выставка художницы Ольги Гавришевой "Гибель богов – Extra dry". Экспозиция затрагивает тему того, что мы живем в эпоху, когда вера подвергается сомнениям. И поднимает вопросы: каковы нынешние боги, что становятся темой современной мифологии? Живопись Гавришевой балансирует между китчем и художественным жестом. На ее картинах боги выселены даже из музея, а их действительность стремится к опереточной драматургии. Гости будут увлечены простотой формулировок, которыми нарисованы контуры коллективного бессознательного. Ольга Гавришева – член Московского союза художников, участница десятков выставок в Москве, Праге, Милане и Париже, обладатель премий МОСХа. Участвовала в Ташкентской биеннале, стажировалась в Cite des arts в Париже.

На сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет Гала-концерт "Караоке со звездами. Хиты двадцатого века" В концерте примут участие такие звезды как Лев Лещенко, Юрий Антонов, Маша Распутина. Среди восходящих звезд — выступление Александра Шалунова с песней Шаинского на стихи Харитонова "Белые крылья".

В Adrenaline Stadium выступит группа Lumen с концертной программой "Страх". "Страхи преследуют нас с рождения. Сначала инстинктивные – громких звуков, ярких вспышек… С годами они становятся все более сложными и глубокими. Теперь я точно могу сказать о некоторых поворотных моментах в жизни – я поступил так, потому что испугался. Хотя в тот самый момент мне казалось, что мною движет что-то другое, – говорит фронтмен Lumen Тэм Булатов. – Мы подготовили программу о наших страхах – одиночества и равнодушия, отсутствия перспектив и тщетности бытия, войны и смерти, нелюбви. В этих ежедневных сражениях с нашими тревогами, фобиями и комплексами есть два исхода: или страх сломит и изменит тебя, или ты сломишь страх и изменишься сам. В одном случае ты раб, в другом – герой. Но бывают и другие страхи – за близких и любимых. Поддаваясь им, жертвуя собственными интересами, мы становимся лучше".

8, 9 и 13 ноября в театре Todes покажут танцевальный спектакль "#Продолжение". Данная постановка – это новая история о самых сильных человеческих чувствах, о самых волнительных моментах, о самых невероятных мирах. Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. Зрителей ждут фантастические костюмы, завораживающая музыка, отличный свет и, конечно же, высокопрофессиональная хореография.

9 ноября, суббота

9 и 10 ноября в "Геликон-опере" покажут музыкальный спектакль Варвары "Лен". Зрителей ждет уникальный сплав традиций – от русских народных песен до композиций в стиле рок-музыки и world-music – в сочетании с завораживающим сценическим действом. Прозвучат и классические арии русских композиторов - Римского-Корсакова и Бородина. Произведения будут представлены в обработке. Конечно же, Варвара споет такие хиты, как "Грезы", "Летала, да пела", "Вдоль по Питерской", "Дорогой длинною", "Ой, то не вечер", "Любо, братцы, любо". Звуки старинных и редких музыкальных инструментов добавят волшебства и неповторимой энергетики действия. Гусли, лира, курский рожок, свирель, трещотка, волынка, армянский дудук – это далеко не полный перечень инструментов, которые можно услышать. "Сама жизнь вдохновляет меня на творчество, – говорит Варвара. – Мы живем, дышим, наблюдаем, любуемся, огорчаемся и разочаровываемся. Эти процессы происходят у всех, и от каждого из них можно получить вдохновение. Спектакль "Лен" – продолжение одноименного альбома и результат вдохновения, которое я получаю и ощущаю каждый день".

В "Известия Холле" выступит нидерландская соул-звезда с уникальным вокалом Шэрон Ковакс и ее группа Kovacs. Каждый концерт певицы – это драматический спектакль с непредсказуемой развязкой. Яркий душевный вокал моментально захватывает внимание и чувства публики. Первая песня группы Kovacs "My Love" сразу же стала хитом. Пронзительное танго в стилистике саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде было записано в одной из подпольных студий Гаваны. Интересно, что Шэрон Ковакс является не только популярной певицей, но и востребованной моделью, что только добавляет ее выступлениям визуального шарма.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского пройдет VII Международный фестиваль "Будущее джаза". На сцену выйдут: Игорь Бутман (саксофон), Московский государственный джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, Косимо Фабрицио (гитара), Марк Левандовски (контрабас), Заккари Эйдлман (барабаны), Арек Черныш (аккордеон), Николай Мищенко (рояль). В программе – известные джазовые стандарты и авторские пьесы участников фестиваля.

10 ноября, воскресенье

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит лондонское трио Morcheeba. В России коллектив полюбили особенно: его записи ставили в один ряд с альбомами Massive Attack, Portishead и Трики, а первое московское шоу Morcheeba проходило во МХАТе. Основанная в середине 1990-х певицей Скай Эдвардс и братьями Годфри (продюсером Полом и мультиинструменталистом Россом), группа пережила сложные годы расставаний и воссоединений. Но в 2018 году группа выпустила девятый студийный альбом "Blaze Away", а затем отметила и четвертьвековой юбилей. В выступлениях Morcheeba сочетается бархатистый вокал Скай, завораживающее световое шоу и искусная игра музыкантов, виртуозно смешивающих стили и выдающих захватывающих грув.

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац покажет оперу для самых маленьких (детей от 3-4 лет) "Кошкин дом". Постановка создана по знаменитой пьесе-сказке С.Я. Маршака. Миниатюрная опера, поставленная в уютном камерном пространстве фойе, создает особое ощущение близости зрителей и исполнителей, позволяет малышу проникнуться очарованием театра, сделать первые шаги на пути постижения оперного искусства. Это веселая и обаятельная сказка, исполненная доброты и очарования, с мелодичной музыкой захватит внимание детей.

В Большом зале Консерватории состоится концерт "Шедевры великих композиторов. Людвиг Ван Бетховен". На сцену выйдет Оркестр и хор Государственной академической симфонической капеллы России. Дирижер – Валерий Полянский. Фортепиано – Татьяна Полянская. В программе – Симфония №9 и Концерт №3 для фортепиано с оркестром.

11 ноября, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Дракула" Валерия Беляковича по мотивам романа Брэма Стокера. Граф Дракула далеко в Трансильвании – а весь Лондон говорит только о нем. Надо увидеть Дракулу, чтобы ощутить дьявольскую магию этого "носферату" и понять – против нее устоять невозможно.

В Московском Доме книги на Новом Арбате состоится презентация книги Юрия Костина "Француз". На мероприятии все желающие смогут узнать больше о новой книге, истории создания экшн-трилогии, а также задать вопросы автору и получить автограф. Приглашенные гости: Би-2, Леонид Агутин, Гарик Сукачев, Валерий Меладзе, группы "Чайф" и "Машина времени". Начало в 18 часов.

12 ноября, вторник

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Quasi una fantasia". Мировые хиты, исполненные в оригинальном жанре с включением цирковых трюков, пощекочут зрителям нервы и доставят необычайное удовольствие любителям романтических комедий. Сильные голоса и прекрасная игра артистов (участников Шоу "Голос", "Новая звезда" и "Евровидение") приведут в восторг.

13 ноября, среда

В Московском международном доме музыки состоится вечер современной камерной музыки "Re:Formers Fest", в рамках которого пройдет мировая премьера Сонаты для саксофона и фортепиано Алексея Курбатова. В концерте примут участие Виталий Ватуля (саксофон), Елена Ревич (скрипка), Мария Немцова (фортепиано), Надежда Артамонова (скрипка), Сергей Полтавский (альт), Сергей Суворов (виолончель) и Алексей Курбатов (фортепиано). В первом отделении прозвучат 24 прелюдии для скрипки и фортепиано композитора и пианистки Леры Ауэрбах. Во втором – премьеры от Алексея Курбатова. Также прозвучит его Секстет для камерного ансамбля (2016 год). Творчество Курбатова сочетает в себе лучшие традиции мировой симфонической и камерно-инструментальной музыки.

В Доме Н.В. Гоголя состоится концерт "Великий Немой. Огни Большого города" – часть оригинального цикла, в котором магию немого кино дополнит магия органа. Публику ждет встреча с легендарным фильмом "Огни большого города", который по праву занимает первое место в списке классических комедий, составленном Американским институтом киноискусства. Картина вышла на экраны в 1931 году, когда эпоха звукового кино уже началась. Однако гениальный Чарли Чаплин сделал своим главным союзником не человеческий голос, а музыку, тонко передавшую всю глубину самоотверженной любви и радости победы над обстоятельствами, несправедливостью и недугом. Прозвучат не только музыкальные темы Ч.Чаплина, но и сочинения известных композиторов, чья славная карьера неразрывно связана с "огнями больших городов" - с Парижем, Нью-Йорком, Чикаго.

14 ноября, четверг

В Конференц-зале Российской Государственной Библиотеки Генеральный Консул Италии в Москве Франческо Форте запустит цикл иммерсивных чтений "Божественной комедии" Данте. Этот культурно-образовательный проект получил название "Данте. Тайные Миры". Мероприятия будут проходить в формате иммерсивных чтений и погружения в философию "Божественной комедии". Весь цикл, состоящий из 12 публичных лекций, будет читать лично Консул Италии в сопровождении специально приглашенных гостей. Франческо Форте отмечает: "Формат иммерсивных чтений был выбран мной не случайно. Иммерсивность – это про глубину восприятия, про эффект присутствия "души внутри" каждого произведения. Данте в своей "Божественной комедии" с помощью невероятно изысканных аллегорий предлагает читателю несколько уровней погружения в свою реальность, которая на самом деле знакома каждому из нас независимо от времени и пространства, эпохи или страны. Чтобы усилить глубину восприятия, мы создали специальные визуальные эффекты. Я уверен, они позволят слушателям получить еще больше удовольствия от удивительного путешествия Данте, которое с течением жизни совершаем и мы сами". Далее лекции будут проходить с периодичностью 1-2 раза в месяц до мая 2020 года. Посещение бесплатное по обязательной предварительной регистрации.

В Студии театрального искусства покажут спектакль "Шествие". Постановка родилось на занятиях по сценической речи педагога ГИТИСа Веры Камышниковой. В основе ее постановки лежит поэма-мистерия в двух частях Иосифа Бродского "Шествие" . Это спектакль-променад, он начинается в пространстве гардероба и продолжается в фойе театра и на лестницах. Автору на момент написания поэмы был 21 год. Сом он считал ее несовершенной и не включил ее в академическое издание. Однако, это юношеское произведение содержит размышления о жизни и смерти, одиночестве, любви и творчестве, о стране, о вдохновении и отчаянье, что делает поэму современной и сегодня. сегодня. В смешных, печальных, трогательных, сбивчивых романсах персонажей – масок мы можем узнать себя, шагающих по городским улицам.

14 и 15 ноября в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут интерактивный медиа-спектакль "Репетиция оркестра". Репетиция – один из самых таинственных, "закрытых" процессов в театральном мире, своего рода магический ритуал, где рождается Музыка. Режиссер спектакля и художественный руководитель Театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян рассказывает: "В спектакле мы действительно репетируем, но это все-таки игра, потому что на обычных репетициях нет публики. В игру включаются мультимедийные средства, мы берем интервью не только у музыкантов, но и у зрителей. И возникает многослойная история, в которой, с одной стороны, мы знакомим зрителя с оркестром, а, с другой, даем возможность прикоснуться к сердцевине профессии, потому что это для нас репетиция – что-то обычное, а для публики – целое приключение. Но думать, что человек пройдется раз за кулисами и сразу поймет, что такое театр, – это иллюзия. Чтобы понять, как мы живем, надо жить здесь годами. И цель спектакля – не рассказы о себе работников театра, а наблюдение за процессом рождения музыки, тем, что скрыто от глаз человека со стороны зрительного зала. Суть нашего спектакля – магия создания музыки, которую мы хотим сделать хотя бы на шаг ближе и понятнее. Возможно, тогда у людей будет меньше иллюзий и о том, что наша профессия – это просто".

В "Зарядье" покажут симфоспектакль "Мастер и Маргарита" по мотивам романа Михаила Булгакова. Известное произведение получит необычное сценическое прочтение. В основу интерпретации положен принцип симфонизма. Исключительные выразительные возможности большого симфонического оркестра делают фантастические образы романа яркими, зримыми, наделяя каждый из них удивительно конкретными, читаемыми музыкальными инкарнациями. Бах, Гайдн, Бетховен, Шопен, Сен-Санс, Рахманинов, Шостакович, Прокофьев – вот лишь неполный перечень композиторов, чья музыка прозвучит в симфоспектакле. Музыка и слово поведут зрителя собственным маршрутом, заставляя задуматься о проблемах, не утративших остроты.