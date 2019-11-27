5 симптомов мужской любви

Мы часто слышим, что женщины перестают чувствовать любовь своих партнеров. Вроде бы мужчина по-прежнему рядом, с работы возвращается в тот же дом, спать ложится в ту же постель, но непонятно: делает он это по инерции или потому, что лучшее место в мире для него – рядом с любимой женщиной? Практикующий психолог Александр Шахов рассказал о теории пяти языков любви.



Возможно, партнер говорит вам о любви каждый день, но вы его не слышите? Парадокс в том, что мужчины и женщины нередко общаются на разных языках, сами того не понимая. И это не русский, английский, немецкий и другие – это языки любви. Всего их пять.

Слова. "Спасибо", "я в тебя верю", "ты так вкусно готовишь", "прости", "прощаю". Комплименты, слова поддержки, слова прощения.

Время. То время, которое вы посвящаете друг другу. Если мужчина полчаса слушал ваш рассказ о надоедливых коллегах, он сказал "я люблю тебя" на языке времени.

Подарки. Вне зависимости от их стоимости. Если вы пожаловались, что у вас закончился крем для рук, а по возвращении мужчины из магазина обнаружили его в пакете с покупками – это и есть любовь.

Помощь. Вы можете воспринимать ремонт вашей машины или мытье посуды как нечто само собой разумеющееся, но на самом деле это – признание в любви на языке помощи.

Прикосновения. Рука в руке, объятия, поцелуи, секс – прикосновения могут быть разными. И выражать они могут все: от нежности до огненной страсти.

"Подсознательно мы воспринимаем только тот язык любви, на котором говорим сами. Например, если вы выражаете любовь словами, то вам сложно увидеть ее в прикосновениях. Но если вы понаблюдаете за партнером и поймете, какой язык ему ближе – можете узнать много нового. Этот принцип работает и в обратную сторону. "Разговаривая" с мужчиной на его языке любви, вы можете пробудить его засыпающие чувства. А еще вы можете подсказать ему, как показать любовь на вашем языке. Например, если ваша любовь – это помощь, то составьте четкий список дел, которые он мог бы для вас сделать", – подытожил психолог.