Почему мужчины избегают свадьбы

Согласно данным статистики, сегодня в России почти 46% пар живут в неофициальном браке. По разным причинам мужчины не спешат с предложением руки и сердца. Почему это происходит, "Дни.ру" рассказал психолог Александр Шахов.

Эксперт утверждает, что женщины воспринимают гражданский союз как замужество, а их партнеры считают себя свободными. "Я сочувствую женщинам, которые живут в неофициальном браке. Они соглашаются жить вместе с мужчиной, надеясь, что "не мытьем, так катаньем" в какой-то момент в нем заговорит совесть и он сделает предложение. Ведь партнерша заботится о нем, готовит, стирает, гладит одежду, убирает дом, делает массаж. Но на практике это далеко не так. Если мужчина полюбил, он сразу поведет вас в ЗАГС и сделает все, чтобы вы достались только ему", – уверен он.

Гражданский брак – это жизнь под девизом "Попользуюсь тем, что есть, пока не встречу кого-то получше". Мужчины не женятся потому, что женщины позволяют им это делать.

Многие мужчины спрашивают, что изменит штамп в паспорте? Ведь это формальность. На самом деле брак – важное решение, которое говорит о том, что партнер выбрал именно эту женщину и посвящает ей свою жизнь: время, силы, ресурсы. И пусть брачная клятва – ритуал, мужское решение за ним – реально. Он перестает искать "другие варианты". Выбор сделан. Конечно, это не гарантирует его верности на 100%. Но переступить через решение мужчине будет уже гораздо сложнее.





Штамп в паспорте не даст чувство любви, если его не было. Но стоит ли сожительствовать с мужчиной, который не любит? "Среди самых распространенных причин – страх, одиночество, глубокая неуверенность в себе, ощущение, что женщина не достойна любви, и поэтому хоть кто-нибудь, хоть как-нибудь, но пусть будет рядом. Речь о девушках, которых недолюбили родители, о расположенных к созданию зависимых отношений, - комментирует Шахов. – Если женщина терпит унизительное отношение "подожди, пока я не решил", тут явные внутренние проблемы. Психологи знают: самые крепкие союзы – садомазохистские. Не потому, что счастливые, а потому что выйти из них партнерам сложно. Жертва получает подтверждение того, что она недостойна лучшего, преследователь мстит за свою боль, испытанную в прошлом, как правило от родителей. Они нужны друг другу. Поэтому гражданские браки тянутся так долго. Мужчине скучно и тоскливо, женщине страшно и больно, но разойтись не могут – невротическая связь. Играют в "русский баян": разошлись, сошлись, разошлись, сошлись".

Так что же делать женщине?

Перестать себе врать

Необходимо осознать свои настоящие потребности и эмоции. Возможно они глубоко запрятаны внутрь, но без контакта с ними невозможно ощущение целостности, ресурса, обретения силы на изменения.

Подготовиться к кризису: найти союзников, места безопасности

В самом начале будет плохо. Потом невыносимо. Многие доходят до этой точки и откатываются назад потому, что не подготовились: не знают, что делать, от кого получать поддержку, как себя вести. Нужны союзники: подруги, которые будут рядом, психолог, который поможет выбрать правильную линию поведения.

Обозначить границы

Скажите: "Дорогой, ты сильный мужчина, я полюбила тебя за это. Вместе с тем я чувствую тревогу и беспокойство потому, что ты пока еще не подтвердил серьезность своих намерений действиями. Ты сделаешь меня счастливой женщиной, когда женишься на мне. Это моя потребность. Давай обсудим с тобой свадьбу? Как ты к этому относишься?".

Лишить ценности

Встретив сопротивление (что ожидается), нужно объявить "мораторий на отношения". Это означает, что вы уходите от него. На месяц. Психология такова, что мужчина осознает ценность только, когда лишается ее. "Что имеем, не храним, потерявши, плачем".

Вернитесь к началу. Мужчина должен окунуться в холостяцкую жизнь: сам себе готовить, убирать, стирать, гладить. Лишите его комфорта, регулярной близости. Тогда он начнет вспоминать, что у него было, и встанет перед выбором, стоите ли вы его борьбы. Мораторий не может быть менее месяца – это связано с психическими процессами: первую неделю мужчина будет наслаждаться свободой, на вторую – заскучает, в третью – будет уговаривать вернуться, на четвертой – будет осаждать, как пылкий Ромео. Тогда время переходить к следующему пункту. А если победы не будет? Тогда вы совершенно точно узнаете, что не представляете для него ценности, сражаться он не будет. Надевайте красивое платье и найдите себе достойного мужчину.

Если он просит вернуться

Даже если вы готовы, еще рано. Потому, что очень скоро все вернется на круги своя. Условием вашего возвращения должна быть назначенная дата свадьбы.

"Я советую партнерам обсудить Семейную Конституцию. Для этого обговорите цели отношений на каждом из четырех уровней "пирамиды Маслоу": физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном. Запишите их. И обсуждайте время от времени, выясняя, все ли потребности выполняются и нет ли дисбаланса. Помните, чем ближе отношения, чем они более открыты, доверительнее и эмоциональнее, тем больше вероятность конфликтов. Если вы умеете правильно общаться во время острой ситуации, если вы знаете, как ее решать, то конфликт сделает вас ближе друг к другу, чем прежде. Вы наверняка замечали, что после полного и настоящего примирения вы чувствуете еще большую близость, чем раньше. Не пытайтесь избежать боли. Умейте ее уменьшать, изучая друг друга, стремясь к понимаю потребностей вашего партнера и обращать ее себе на пользу", – подытожил Александр Шахов.