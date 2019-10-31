Модель plus-size показала голую грудь в шрамах

Юлия Рыбакова сделала операцию по уменьшению груди. На своей странице в "Инстаграме" модель plus-size рассказала поклонникам, почему решилась на такой серьезный шаг.

За аккаунтом девушки в соцсети следят более миллиона подписчиков. Юлия сообщила, как чувствует себя спустя два месяца после хирургического вмешательства.

"Большая грудь хороша, когда она упругая и стоячая, но после рождения сына, к сожалению, в моем случае она чуть опустилась. К тому же, с большим бюстом довольно тяжело ходить – нагрузка на спину", – объяснила модель plus-size. Она призналась, что сейчас безумно рада, что решилась на смелый поступок, хотя сначала все равно переживала.

Пока что пышнотелая красотка находится в состоянии реабилитации. Рыбакова опубликовала снимки, на которых на ее груди отчетливо видны шрамы от швов. По ее словам, пройдут они только через год.

Модель plus-size рассказала и о неприятных моментах, связанных с операцией. Теперь ей нельзя спать на животе, заниматься активным спортом, силовыми упражнениями на верхнюю часть тела. Кроме того, Юлии приходится фиксировать грудь компрессионным бельем.

"Но это все стоит того! Можно скоро ходить без бюстгальтера. А раньше я этого так дико стеснялась", – заключила Рыбакова. Фолловеры поддержали модель plus-size и одобрили ее решение лечь под нож хирурга. "Очень красивая грудь. Сейчас у вас фигура выглядит замечательно", "Здоровье превыше всего, вы молодец", "Здорово. Самое главное, что все хорошо, и вы довольны", – высказались подписчики Юлии.