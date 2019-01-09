Кризис брака: как менялась модель семьи в России

Согласно статистике, распадается каждая третья пара, регистрирующая свои отношения. Количество разводов существенно увеличилось за последнее десятилетие и продолжает расти в геометрической прогрессии, заставляя задуматься о трансформации института брака.



Прежняя модель семьи уже не та, что раньше. Традиционная ячейка общества зачастую приобретает формы сожительства – так называемого "гражданского брака". Вопросом "кому нужен штамп в паспорте" задается все больше пар, предпочитая не брать на себя законные обязательства. Перемены на семейном фронте сложно не заметить. О том, как изменился институт брака в России, "Дни.ру" поговорили с врачом-психотерапевтом Айной Громовой.

Специалист отмечает, что в советские годы модель семьи была четкой и понятной – мама, папа, желательно двое детей – мальчик и девочка, растить которых помогают бабушка и дедушка. Это был устоявшийся образец в сознании людей, стандартная норма, к которой стремились все поголовно. Даже если отношения между мужем и женой не складывались, видимость идеальной полной семьи все равно поддерживалась, так как в те времена люди боялись разводов и их социального осуждения. Миром правили штампы: "семья должна быть сохранена любой ценой", "развод – это позор", "нельзя плодить безотцовщину". Так было до перестроечного периода.

После небезызвестных перемен в социальном строе нашей страны пал железный занавес, и в постсоветское пространство постепенно стали входить формы семейного уклада западных стран. По мнению эксперта, именно тогда в России начался кризис семьи и института брака, который процветает по сегодняшний день.

"Мы сплошь и рядом наблюдаем противоречивое отношение к семье, как к важной, значимой части жизни, – говорит Айна Громова. – Само понятие "брак" девальвируется. Появились однополые и "шведские" семьи, чайлдфри, суррогатное материнство, гостевые браки, полный отказ от долгосрочных обязательств и регистрации отношений. Подобные тренды и веяния заполонили неокрепшие умы современного населения и поколебали веру в традиционные семейные ценности, некогда присущие нашим соотечественникам. Люди начали проще относиться к разводам".

Женщины стали сами себя обеспечивать, часто зарабатывая гораздо больше мужчин. Финансовая независимость позволила им не видеть в представителях сильного пола кормильцев для себя и детей – женщины перестали воспринимать мужчин, как надежду, опору и нечто необходимое в своей жизни. На рожденных вне брака детей больше не смотрят косо, как это было раньше. Кроме того, извечное кредо "что скажут люди" перестало быть бичом всех и вся, каждый из нас больше зациклен на собственных проблемах, соответственно, меньше интересуется личной жизнью других. Больше территорий, больше задач, больше стрессов – не до обсуждения тех, кто работает или живет рядом. Да и отношение общества к разводам в корне поменялось, население стало лояльно относиться к расторжению брака, предпочитая благополучие и комфорт мифическому цеплянию за партнера, лишь бы избежать осуждения и одиночества.

"Легализация" добрачного секса вообще расставила все точки над i. Если еще каких-то пятьдесят лет назад порядочная девушка должна была выйти замуж девственницей, то сейчас бурной сексуальной добрачной жизнью вряд ли кого-то удивишь. Публичное порицание, а то и закидывание камнями по этому поводу возможно только в неразвитых странах. Культ свободы и возможность распоряжаться своим телом в браке и вне его сделали свое дело.

На смену традиционной модели семьи "мужчина – добытчик, женщина – мать и домохозяйка" приходит другая форма взаимодействия мужа и жены – партнерство. По словам эксперта, это наиболее жизнеспособная и успешная семейная концепция, так как она предполагает, что два человека несут одинаковую ответственность и имеют равные права.

"В партнерской модели ты берешь на себя свою долю ответственности, и бонусом получаешь свою долю прав. Когда оба мнения имеют вес, семья будет крепкой и перспективной, так как в ней обоим выгодно, удобно и комфортно. Равноправным партнерам проще делить тяготы быта и решать проблемы", – подчеркивает специалист.

Такие пары находятся в более выигрышном положении в общемировом кризисе брака, ведь их отношения выстроены рационально и адекватно. И наоборот: люди, которые в выборе партнера руководствуются исключительно чувствами, скорее разобьют свою любовную лодку о быт и разногласия. Ведь рано или поздно происходит привыкание друг к другу, проходит былой восторг, стихает вихрь страстей и влюбленности. На смену им может прийти глубокое разочарование, если партнеры по-разному мыслят, у них разные ценности или они по-разному относятся к семейному укладу. Поэтому в браках, которые зиждутся на партнерских отношениях и устраивают обоих, мужчина и женщина, как правило, счастливы и гармоничны.

Партнеров объединяют удобство, комфорт, возможность переложить с себя определенную долю ответственности на плечи близкого человека и синергетический эффект. В современном обществе люди готовы жить в браке лишь тогда, когда им удобно и хорошо, когда ценится мнение каждого члена семьи и ежедневно находится компромисс. Вряд ли отыщется много желающих бесконечно идти на жертвы и играть в одни ворота.

Словом, не так пугает печать в паспорте, как ее последствия. Кто-то по-прежнему считает, что официальный брак обязателен, кому-то важнее крепкие отношения, которые сложились в совместном проживании, а регистрация в ЗАГСе второстепенна, а для кого-то марш Мендельсона вообще звучит, как тревожный набат. Обобщать и выделять основную тенденцию в этом отношении не берутся даже самые маститые специалисты. Впрочем, они единодушны в одном – институт брака жив, просто изменился с течением времени.