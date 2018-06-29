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Lifestyle

Украинская певица взбесила небритыми подмышками и лобком

Фото: instagram.com/siuzannavarnina
23-летняя певица с Украины Сюзанна Варнина вызывает своим творческом восторг у тысячей людей. Однако у девушки есть весьма странная позиция насчет личной гигиены, что раздражает многих слушателей и пользователей Сети.

Продолжение: 50-летняя певица Валерия показала по-девичьи стройную фигуру

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Певицей Сюзанной восхищалась большая часть Интернета, пока она не возмутила фанатов спорными поступками. Девушка перестала брить подмышки и, более того, стала демонстрировать неухоженные части своего тела "во всей красе".

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Сюзанна принципиально отказывается избавляться от растительности на животе, подмышках и лобке. Она с гордостью демонстрирует это всему миру.

Подобные выходки певицы заставили ее подписчиков в Instagram разделиться на два лагеря. Одни  заявили, что решительно не понимают, почему Сюзанна не избавляется от волос там, где у девушки их быть не должно. Другие же вступаются за кумира и ратуют за ее индивидуальность.

Сюзанна, в свою очередь, предпочитает не комментировать негатив в ее сторону. Она закрыла возможность комментирования на провокационных фотографиях и отвечает злым языкам публикациями с фото Софи Лорен из далеких шестидесятых. Итальянская актриса в свое время тоже порядком шокировала общественность своими взглядами на гигиену.

Напомним, что Сюзанна Варнина – молодая певица, на которую в Instagram подписано более 200 тысяч человек. В их числе – телеведущая Ирена Понарошку и актриса Анна Хилькевич.

Артистка всегда экспериментировала со своей внешностью. Она уже делала пирсинг и брила голову налысо, с радостью выставляя все на всеобщее обозрение.

Автор: Михаил Вштанов29 июня 2018, 21:29

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