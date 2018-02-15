Феминистки заставляют женщин стать омерзительными

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Мы верим в благоразумность жгучей дивы, но каноны красоты и сексуальности изрядно пошатнулись. Все чаще феминистки со всего мира становятся зачинщицами движений за естественность и натуральность. На этот раз в увлекательный флешмоб пустились обладательницы…обвисшей груди. Феминстки буквально заставляют женщин стать омерзительными и в сексуальном плане неприятными.

Стартовала эта акция с хештега #SaggyBoobsMatter (дословно – "обвисшая грудь имеет значение"), а затеяла ее 23-летняя модель из Лондона Чидера Эггер. Девушка сама является обладательницей большой обвисшей груди. Этим и стала знаменита в соцсетях. "Унылый бюст – это не стыдно и не уродливо", – уверяет Чидера. Попрать стандарты красоты и докричаться до общества она решила таким необычным способом.

Публикация от Alexandra Rejsmar (@alexandrarejsmar) Фев 11, 2018 в 5:26 PST

Что происходит в мире? И почему моду на естественность сегодня пропагандируют так рьяно? Мы собрали мнения пластических хирургов, психологов и блогеров.

Врач-психотерапевт Сергей Обложко вспомнил о том, что во многих западных странах сейчас модно движение бодипозитива. "Смысл его в том, что люди протестуют, как им кажется, против навязанных норм. Всех, кто заставляет их худеть, заниматься спортом, брить подмышки, удалять бородавки, они воспринимают как врагов. Себя они считают прекрасными и любят свое тело. Мало кто знает, но наша страна впереди планеты всей не только в области балета, но и в вопросах феминизации женщин. В России женщина приобрела права наравне с мужчинами 100 лет назад! То, что революционным способом было совершено в нашей стране век назад, только-только на наших глазах разворачивается в Европе и Америке. И да, там есть определенные перегибы", – высказал он свою точку зрения в интервью Dni.Ru.

А вот доктор медицинских наук и пластический хирург Давид Гришкян комментирует флешмоб с обвисшей грудью со своей точки зрения. "Вообще женщины довольно часто связывают красоту своей груди с женским счастьем. Хотя в глубине души все знают, что это никак не связано. Если женщине комфортно со своей маленькой, большой, обвисшей, широко расставленной грудью, если у нее все хорошо в личной жизни, я поддерживаю ее и как хирург, и как мужчина, – говорит он. – Современная пластическая хирургия предпочитает естественную красоту. Сегодня мы делаем все, чтобы не было видно, что мы что-то делали. И можно только порадоваться за девушек, которые относятся к себе и своему телу с любовью".

Гришкян отметил, что никому из своих пациенток не предлагает безапелляционно и категорически поднимать грудь. "Надо понимать, насколько она обвисла. Бывает выраженный птоз, бывают небольшие естественные изменения. Если женщина своей обвисшей груди стесняется, то встает вопрос, не будет ли она чувствовать себя еще скованнее после операции. Когда грудь опустилась достаточно серьезно, при операции придется удалить немалое количество ткани, и под соском у вас будет заметный, уходящий вниз рубец. Трудно сказать, что смутит вас или вашего партнера сильнее, обвисание или рубцы", – добавил хирург.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Фев 12, 2018 в 12:44 PST

А вот известный блогер Морена Морана, автор собственной колонки на Dni.Ru, хлестко прошлась по любителям натуральности. "Я отказываюсь признавать красивыми все вот эти прыщи, бугры целлюлита, тела больных китов, выброшенных на берег, небритые ноги и уши спаниеля, заботливо подчеркнутые отсутствием белья. Ничего красивого в них не было, нет и не будет. Бодипозитив вылился уже во что-то чудовищное, – негодует блогер. – Идеология упоротых феминисток, вещающих миру, что каждая женщина красива, вредна и опасна. Потому, что если каждая женщина красива, то никакой красоты и нет, а есть лишь навязанный миру стандарт. Но ведь понятие красоты все-таки есть!"

По мнению Морены Мораны, высший пилотаж – сделать так, чтобы недостаток стал не ужасающим уродством, а пикантной особенностью, фишкой, деталью образа, если уж его нельзя устранить. Многим моделям plus-size это удалось. И именно этим умением мы восхищаемся, разглядывая их фотографии. Они красивы и гармоничны в своем весе, их образ продуман и привлекателен. Однако, это – довольно серьезный труд. В отличие от простого выкладывания на всеобщее обозрение обвисшей груди, и попытки побить всех, кто считает это некрасивым.

А вот врач-психотерапевт Анна Куликова выступает в поддержку подобного рода флешмобов. Специалист отмечает, что современная индустрия красоты задает женщинам очень высокие стандарты, за которыми не угнаться. И для большинства девушек успеть все и везде – прямой путь к переутомлению.

Публикация от arvida byström (@arvidabystrom) Сен 7, 2017 в 5:50 PDT

"Такое напряжение и давление извне побуждает женщин сопротивляться. Кто-то начинает агрессивно воевать против средств массовой информации, а кто-то создавать совершенно лояльные и здоровые флешмобы, поддерживая друг друга. Для одних этот флешмоб – определенного рода демонстрация, для других – способ побороть свой страх", – утверждает Куликова.

В таких акциях есть здравый смысл, считает психотерапевт. "Женщины не боятся и не комплексуют. Могу только поддержать смелых дам и с удовольствием буду наблюдать за развитием такой тенденции", – заявила она.

Кстати, Куликова обратила внимание, что подобные истории благоприятно повлияют на девушек-подростков. "Это самый уязвимый пласт. Из-за недовольства собой и своей внешностью готовы лечь под нож пластического хирурга в самом юном возрасте. Запуская такие флешмобы, мы помогаем подрастающему поколению формировать у себя способность выбора, как он хочет жить и выглядеть. Без стеснений и с любовью к себе", - добавила она.