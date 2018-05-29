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Lifestyle

5 актуальных видов лифтинга

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umstatter
Старение ‒ естественный биологический процесс, который рано или поздно отражается на нашем лице. Со временем кожа теряет тонус, становится тусклой и обезвоженной, появляются выраженные морщины, а некогда четкие линии под силой земного притяжения медленно "сползают" вниз. 
прочитано 459 раз

Ведущий эксперт клиники "Коррект" по пластике лица Илья Кисляков рассказал Dni.Ru, как бороться с возрастными изменениями, если anti-age кремы и косметологические процедуры уже не приносят желаемого результата.

Миланский лифтинг

По-итальянски выразительный взгляд без темных кругов, "мешков" под глазами и заметной асимметрии, красивая линия бровей, отсутствие морщин в области висков и лба ‒ вот результат, которого можно достичь при помощи миланского лифтинга. Методика основана на единовременном проведении целого комплекса операций. Большинство из них проводятся малоинвазивными способами, благодаря чему значительно сокращается период реабилитации. Миланский лифтинг может включать в себя: верхнюю и/или нижнюю блефаропластику, коррекцию формы глаз, лифтинг височной зоны, лба и бровей, липофилинг верхних век и другие операции, направленные на улучшение периорбитальной зоны. В каждом конкретном случае программа хирургического вмешательства определяется пластическим хирургом индивидуально, с учетом пожеланий и особенностей пациентки.

Чик-лифтинг

С годами мягкие ткани щек провисают и становятся дряблыми, формируются выраженные носогубные складки и скуловые мешки, лицо выглядит уставшим и оплывшим. Чик-лифтинг ‒ комплексная пластическая операция, направленная на омоложение всей средней зоны лица. Хирургическая коррекция косметических дефектов при чик-лифтинге происходит через доступ на нижнем веке, что делает последствия такой операции малозаметными, а результат естественным. Чик-лифтинг отличается сравнительно коротким сроком восстановления, а также обеспечивает пролонгированный результат, который сохраняется до 6‒7 лет.

Нитевой лифтинг

Методика нитевого лифтинга довольно малотравматична и выполняется не только хирургами, но и косметологами. Нити вводятся через небольшие проколы и создают каркас, который подтягивает и поддерживает кожу в различных зонах лица: в области лба, бровей, висков, шеи, подбородка, линии овала. Процедура проводится под местной анестезией, поэтому дискомфорт и болезненные ощущения сводятся к минимуму. Нитевой лифтинг позволяет выравнивать носогубные складки и "морщины скорби" в уголках рта, приподнимает обвисшие щеки, скулы и хвосты бровей, устраняет второй подбородок. Реабилитация длится не более 7 дней, однако продолжительность эффекта, как правило, не превышает 1,5‒2 лет.

MACS-лифтинг

MACS-лифтинг ‒ методика по подтяжке кожи и глубоких структур лица, наиболее востребованная среди женщин в возрасте 40‒55 лет. Операция проводится через минимальный доступ, но при этом характеризуется высокой результативностью. Такой лифтинг способен "вернуть на место" начинающие провисать щеки, разгладить морщины, а при сочетании с подтяжкой шеи ‒ получить четкий контур лица и шеи, как в молодости. Доступ осуществляется по границе уха и щеки, позади мочки уха и в волосистой части височной области. Для подтяжки поверхностного мышечно-апоневротического слоя накладываются утягивающие швы. Результат такой подтяжки виден уже после окончания основного периода реабилитации через 2‒3 недели, окончательно формируется к 6 месяцам и сохраняется на протяжении 5‒7 лет.

SMAS-лифтинг

Пожалуй, одной из наиболее эффективных методик по подтяжке лица является SMAS-лифтинг: благодаря этой операции можно стереть с лица следы старения и выглядеть моложе в среднем на 10 лет. SMAS-лифтинг позволяет устранить глубокие мимические и возрастные морщины, восстановить потерянные контуры лица, устранить птоз и провисание подкожных тканей. В ходе операции хирург иссекает избыточную кожу и осуществляет подтяжку SMAS-слоя, благодаря чему мягкие ткани фиксируются в необходимом положении и обеспечивают стойкий anti-age эффект. Операция проводится под общей анестезией. Разрезы выполняются аналогично MACS-лифтингу, но добавляется протяженный доступ на боковой поверхности шеи позади уха, что позволяет максимально подтянуть и устранить избытки тканей шеи. Следует учитывать, что SMAS-лифтинг ‒ сложная операция, которая требует от пластического хирурга высокого профессионализма, ювелирной точности и предельной внимательности, поэтому в данном случае необходимо максимально ответственно подходить к выбору клиники и врача.

29 мая 2018, 18:49

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