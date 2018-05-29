Рецепт томленой телятины по-поморски

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления томленой телятины в горшочках.



Для приготовления вам понадобится: 150 граммов телячьей вырезки, половинка луковицы, 20 граммов моркови, 50 граммов свежих белых грибов (или 100 граммов замороженных, 1 ст.л. брусники или клюквы, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Наливаем воду в горшочек и ставим на огонь прогреваться (или в духовку при температуре не выше 180 градусов). Нарезаем лук, морковь и белые грибы. Мясо так же нарезаем небольшими кубиками.

Сначала обжариваем на растительном масле мясо, а потом по очереди добавляем остальные ингредиенты, солим, перчим и обжариваем до полуготовности. Отправляем все в нагретый горшочек с водой (вода должна покрывать все ингредиенты) и обратно отправляем на огонь (или в духовку) на 20-30 минут.

В самом конце, когда блюдо будет готово, добавляем бруснику.



Время приготовление блюда – 45 минут.