Как не превратиться в пугало на даче

Дачные каникулы – отличное время отдохнуть от города, строгого офисного дресс-кода и, конечно, косметики. Однако, любая уважающая себя девушка вряд ли отправится в поездку, пусть даже на дачу, не взяв с собой необходимые средства по уходу. Отдых на природе – не повод превращаться в пугало.

Какие пять средств должны быть в дачной косметичке, Dni.Ru рассказала эксперт в вопросах женской красоты, чемпионка мира 2017 года по визажу и боди-арту Маша PANOVA.

Бальзам для губ – летом это уже не просто бальзам, а многофункциональное, многозадачное и компактное средство. Прежде всего – это хороший борец с сухостью кожи губ. Но так же он успешно может решать задачу удержания влаги кожи под глазами, в зоне век, и даже выполнить функцию легкого защитного средства от солнца.

Важно: внимательно читайте состав. В нем не должно быть меланина, это вещество притягивает солнечные лучи и даже может служить причиной ожога.

Крем с SPF – самое необходимое средство на даче. Он особенно актуален, если вы планируете активно проводить время на свежем воздухе, причем не важно – будете ли вы заниматься прополкой грядок, обустройством сада или гулять с детьми по лесу. Крем естественно, подбирается по типу кожу. Главный принцип – чем светлее кожа, тем выше защита. SPF-фактор 20 считается универсальным, защитой 40-50 уровня обычно пользуются светлокожие рыжеволосые девушки. Крем лучше выбирать легкой флюидной текстуры – летом даже обладателям очень сухой и склонной к шелушению коже лучше избегать плотных масляных текстур.

Важно: будьте внимательны. Крем с солнцезащитным эффектом используется только в утреннее и дневное время, его категорически нельзя наносить перед сном.

Гель для ресниц и бровей - это средство поможет воспользоваться моментом и отказаться от традиционной туши для ресниц и карандашей для бровей. Нанесите на ресницы и брови питательный и укрепляющий гель или бальзам. С одной стороны, они добавят плотного шелковистого блестка, брови и ресницы будут выглядеть оформленными и ухоженными. А полезные вещества и витамины качественно "напитают" волоски и будут способствовать укреплению старых и росту новых. Общий вид будет гарантировано натуральным и расслабленным - как и должно быть на отдыхе.

Очищающие салфетки - "лучшие друзья девушек" после бриллиантов. Они заменяют собой сразу несколько средств: молочко для снятия макияжа, тоник, отшелушивающее средство, и, в некоторых случаях, популярную сейчас мицеллярную воду.

Важно: следите за сроком годности салфеток.

Бронзер – главное средство летней декоративной косметики, с помощью которого можно сделать так, чтобы кожа сияла. Мерцающие микрочастички бронзера призваны создать легкое свечение кожи, выровнять тон, "оформить" свежий загар и даже имитировать его. Самые светлые оттенки могут заменить тональный крем и пудру, скорректировать пропорции лица, расставить акценты, проработать зону декольте. Выбирая бронзер, не увлекайтесь радикально темными оттенками, светлокожим девушкам лучше обратить внимание на золотистые и естественно-карамельные оттенки, а смуглым – на глубокие шоколадные.