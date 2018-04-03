Рецепт творожной пасхи
Рецептом с читателями Dni.Ru поделился автор книги "На радость! Чудесные блюда пасхального стола от поваров Золотого кольца России" Дмитрий Новокрещенов.
Ингредиенты: 1 кг творога жирностью 9%, 400 граммов сливочного масла жирностью 82,5%, 200 граммов сметаны жирностью 20%, 700 граммов сахара, 6 яичных желтков, 200 граммов изюма, 4 грамма ванилина, 100 граммов белого шоколада, грецкие орехи – по вкусу.
Способ приготовления
Желтки взбить с сахаром. Добавить сливочное масло, снова взбить. Творог смешать со сметаной, добавить яичную смесь, перемешать. Затем поместить в пасхальную форму под гнет на 6–8 часов в холодильник.
Форму с готовой пасхой перевернуть, залить основание пасхи белым шоколадом, растопленным на водяной бане. Остудить. Пасху сверху украсить растопленным белым шоколадом и грецкими орехами.
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