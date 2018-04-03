Рецепт творожной пасхи

У творожной пасхи интересная история. Существуют две версии появления ритуала. Первая – библейская, связана с пророком Моисеем, который вывел по велению Господа иудеев из Египта, где они находились в рабстве, в землю, где текут молоко и мед, ставшие образом бесконечной радости. Другая версия имеет языческие корни: творог в древности символизировал плодородие и его часто использовали в обрядах, связанных с приветствием земли. Считалось, что творожная пасха вобрала в себя все самое полезное из молока. Не будем спорить с предками.

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