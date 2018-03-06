Как выбрать букет на 8 Марта
Неотъемлемый атрибут этого праздника – цветы. Символы природной красоты и самой энергии жизни, которые станут идеальным дополнением к любому презенту. Хотя можно создать и такой шикарный букет, что он вполне может оказаться в роли основного подарка.
Международная сеть доставки цветов AMF поможет вам поздравить своих мам, бабушек, сестер, коллег по работе, подруг, учителей и, конечно же, возлюбленных.
К вашим услугам большой ассортимент композиций и подарочных корзин, только свежие цветы, чуткий и внимательный подход со стороны специалистов, возможность круглосуточной покупки и доставки. Десятки великолепных идей – от стильных и недорогих до роскошных эксклюзивных вариантов.
Какие цветы подарить? Хитами на 8 марта являются розы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, а также всевозможные фантазийные композиции. Это может быть как простая, но незабвенная классика, так и кричащий всеми красками весны авангард.
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Оригинальность букетов ограничена лишь вашей фантазией. Сердце или огромный "смайлик" из цветов? Нет проблем! А как насчет лягушонка из цветов высотой почти два метра? Можно сделать подарочную коробку, где цветы дополнят сладости, косметику или парфюм. Флористы AMF могут собрать цветочные игрушки самых разных форм и размеров.
Кроме того, в AMF вы можете заказать и отличные подарки. Мягкие игрушки и конфеты, картины и подвески, шелковые платки, шерстяные пледы и многое другое – огромное количество вариантов под любой бюджет.
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