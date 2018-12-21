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Lifestyle

Как фэншуй влияет на здоровье

Фото: pixabay.com
Многие болезни возникают из-за эмоционального выгорания. Желание успеть все и сразу истощает жизненную энергию. Все процессы в человеческом организме тесно взаимосвязаны, поэтому повышенная нервозность, тревожность, беспричинный страх и другие переживания часто являются первыми признаками плохой работы тех или иных органов. 
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Научиться восстанавливаться как морально, так и физически поможет древнекитайская техника фэн-шуй. Как это сделать, "Дни.ру" рассказала  сертифицированный инструктор Чжун Юань Цигун, специалист по фэн-шуй, эксперт в области имидж-медицины Лариса Нестеренко.

"Когда мы заболеваем, то выпадаем из привычного режима жизни. Все дела отодвигаются на второй план. Единственное, чего хочется в такие моменты  – выздороветь. Важно помнить, что наше здоровье зависит, в частности, от пространства, в котором мы живем. Методика определения энергетических зон в квартире неразрывно связана с древним учением о гармонизации пяти стихий – Воды, Огня, Земли, Дерева и Металла – внутри человека. Это говорит о том, что если место проживания не благополучно, то здоровье автоматически будет страдать", - сказала эксперт.

Фэн-шуй для почек

По словам Нестеренко, энергетической стихией почек является Вода, символизирующая активность, подвижность и изменчивость жизни к лучшему. Вкус, который регулирует работу почек, – соленый. Об ослаблении энергии данного органа говорят озноб, холод и онемение в разных частях тела. Благоприятные цвета – королевский синий и черный.

"Для того, чтобы почки хорошо работали, нужно начинать утро со стакана теплой воды. Важно пить мелкими глотками и представлять, что эта вода наполняет вас силой и благополучием. Также нужно окружить себя так называемыми талисманами воды – предметами волнообразной формы. Акцент на синий и черный цвет можно сделать как в интерьере, так и в гардеробе. Человек со здоровыми почками обладает сильными лидерскими качествами, ясностью мышления, меньше подвержен страхам и беспричинной тревоге", – уточнила специалист.

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В квартире стихия Воды главенствует в северной части дома. Она отвечает за продвижение в карьере. Разрушающе на Воду влияет Земля, поэтому в секторе карьеры не должно быть желтого, коричневого или терракотового цвета.

Фэн-шуй для печени и желчного пузыря

Стихией печени, по словам эксперта, является Дерево. Вкус, регулирующий их работу, – кислый. Недостаток энергии этих органов приводит к депрессии и страху. Благоприятный цвет – зеленый.

Печень и желчный пузырь "любят" все, что связано с природой. Нужно чаще делать себе салаты из зеленых овощей, приправленные лимонным соком. Наличие в квартире цветов или цветочных ароматов, например, розы, поможет организму с самого утра правильно запустить работу печени. В интерьер следует добавить бамбуковые палочки и любые другие деревянные вещи, и лучше, если они будут сделаны вручную.

В квартире стихия Дерева находится на востоке. Она отвечает за взаимоотношения в семье. Для данной зоны противопоказаны элементы Огня (красный цвет, предметы треугольной формы).

Фэн-шуй для сердца

Стихия сердца – Огонь. Об истощении энергии сердца свидетельствуют печаль, страх, грусть, мысли о суициде, депрессия. Благоприятный цвет – красный.

"Сердце считается горячим органом, потому что постоянно прогоняет через себя кровь – самую горячую биологическую жидкость. Чтобы с утра настроиться на хорошую волну и разбудить сердце, нужно собираться под любимую ритмичную музыку. Она в буквальном смысле придаст силы и разбудит сердце. Ощутить это можно сразу – в действиях появится легкость, на душе станет радостно, даже если на улице серо и уныло. Без музыкального допинга самостоятельно сердце проснется только к двум часам дня. В пространстве активизировать его работу помогут предметы треугольной и прямоугольной формы. Талисманами этой стихии являются такие цветы, как тюльпаны, маки или подсолнухи", – сказала эксперт.

Фото: www.globallookpress.com Согласно фэн-шуй, стихия Огня в жилище находится на юге. Для оформления этой зоны отлично подойдут предметы и символы, олицетворяющие огонь – камин, свечи, изображение очага, пламени и солнца. В "огненном" секторе не желательно использовать цвета Воды – черный, синий и голубой.

Фэн-шуй для желудка, селезенки и поджелудочной железы

Стихией этих органов является Земля. Об ослаблении энергии свидетельствуют эмоциональные стрессы, головные боли, повышенная нервозность. Благоприятные цвета – желтый, оранжевый, бежевый и терракотовый.

Чтобы усилить работу селезенки, желудка и поджелудочной нужно делать акцент на продукты с содержанием цинка. Также органы стихии Земля взбодрят апельсиновый или мандариновый сок.

Стихия Дерева в пространстве находится на северо-востоке и отвечает за мудрость и знания. Для оформления  этой зоны отлично подойдут керамические, глиняные предметы, фарфор и хрусталь, а также изображения планеты Земля.

Фэн-шуй для легких

Стихией легких является Металл. Согласно даосским учениям, вкус, регулирующий их работу, – острый. Слабая энергия проявляется в одышке, боли в ключице, болезнях горла и голосовых связок, повышенной зевоте. Благоприятные цвета – белый, серебро, серый, золото, желтый.

"Делая по утрам зарядку, мы заметно помогаем нашим легким. Это очень простой и действенный способ. Во время физических упражнений обязательно нужно открыть окно и глубоко вдыхать свежий воздух. Мысленно можно представить, как вы впускаете в себя  новую энергию и отпускаете старую. Все эти несложные действия – отличная профилактика здоровья. Из продуктов легкие помогут очистить имбирь, чеснок, грейпфрут и морковь", – добавила специалист.

В квартире зона Металла находится в северо-западном направлении и отвечает за путешествия. Оформлять сектор необходимо с помощью металлических предметов, фарфора, хрусталя и керамики. Неблагоприятны для размещения в данной зоне "огненные" и "водные" элементы.

21 декабря 2018, 16:29

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