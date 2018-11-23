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Lifestyle

Главные события Москвы с 23 по 29 ноября 2018 года

Фото: www.globallookpress.com
Как говорится, Москва никогда не спит. Даже когда за окном темно и холодно. Какие интересные события ждут горожан и гостей столицы в ближайшее время? Об этом читайте в еженедельном обзоре Дней.Ру. 
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23 ноября, пятница

В Конгресс-Центре им. Г.В. Плеханова пройдет гала-концерт звезд Петербургского балета "С любовью к Петипа", приуроченный к 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа. На сцену выйдут солисты Государственных Академических Мариинского и Михайловского театров оперы и балета Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Маргарита Рудина и Алексей Насадович, Влад Шумаков, Оксана Бондарева и другие.  Перечень балетов, поставленных Петипа на русской сцене, очень велик. "Балет – серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота", – говорил мастер. Гала-концерт "С любовью к Петипа" представляет собой уникальную возможность познакомиться с хореографией выдающегося творца в прекрасном исполнении солистов и артистов, получивших мировую известность. Подготовленная программа отразит особое место русского балета в мировом искусстве, его высокие культурные ценности.

Столичный ресторан "MODUS" устраивает праздничный бал в честь своего 12-летия. В роскошном особняке в историческом районе Плющихи гостей будет ждать изысканный интерьер с пламенем камина, цветными витражами, хрустальными люстрами. Там люди в элегантных нарядах, смогут отведать изысканной еды, выпить шампанского и погрузиться в пространство феерического иммерсивного театра-бала, где каждый станет полноправным участником действа. Подготовит шоу театр Salamandra и Performance show Fashion Dolls.

Фото: theatreofnations.ru/Ирина Полярная

В Театре наций покажут спектакль "Идиот" по одноименному роману Достоевского, где произведение получило совершенно новое звучание и визуальное воплощение. В постановке задействованы всего пять артистов: Ингеборга Дапкунайте, Евгений Ткачук, Артем Тульчинский, Роман Шаляпин и Александр Якин. Причем Ингеборга исполняет роль Князя Мышкина. Режиссер спектакля Максим Диденко пояснил, что для него главным в данной истории является любовный треугольник Мышкин – Настасья Филипповна – Рогожин, и что в нашем мире, среди всего прочего, утеряно две вещи: культура клоунады и восприятие Достоевского как живого ироничного человека. Поэтому было решено делать спектакль в жанре "черной" клоунады.

С 23 по 25 ноября в Музее Москвы пройдет Французская рождественская ярмарка. Двор Провиантских складов на три дня превратится в настоящую рождественскую Францию. Здесь будут печь блины и вафли, разливать глинтвейн и какао, гости смогут заказать елки и елочные украшения с доставкой на дом. В одном из корпусов Музея Москвы будут продаваться французские подарки, всевозможные игрушки – от мягких до развивающих, а также разнообразные аксессуары, домашний текстиль, предметы декора, керамика, гастрономические продукты. Для ярмарки также подготовлена культурная и образовательная программа с мастер-классами для взрослых и детей. А еще можно будет увидеть бретонские танцы, спеть в караоке по-французски, посетить фотовыставки и многое другое.

В Крокус Сити Холле состоится юбилейный концерт Олега Газманова с праздничной программой "Жить – так жить!", приуроченной к 50-летию творческой деятельности артиста. Зрителей ждут избранные хиты разных лет, а также новые композиции. Многие песни Олега Газманова заслуженно получили статус "народных". Репертуар артиста необычайно широк и разнообразен – от лирических баллад до динамичных танцевальных песен и патриотических произведений.

Олег Газманов. Фото: www.globallookpress.com

Не забываем, что в мире стартует самый горячий шопинг-уикенд года – "Черная пятница". Все магазины в этот период стараются привлечь покупателей неприличными скидками. Так, в  сети магазинов Pandora уже сейчас можно выбрать подарки на Новый год – до конца месяца здесь действует скидки до 70%. С 23 по 25 ноября институты красоты Babor предлагают воспользоваться небывалыми скидками на уходовые процедуры и косметические наборы. В этом году сейл в Babor достигает 50%. Отличный шанс приобрести новогодние подарки по выгодной цене и привести себя в порядок перед сезоном корпоративов. 

Модный Дом Cyrille Gassiline устроил аттракцион неслыханной щедрости – платья и пальто можно будет купить со скидкой до 80%. Причем с дисконтом продаются вещи из новой коллекции дизайнера.

Дизайнер Sofia Zharova, которая прославилась на российском рынке своими пальто безупречного кроя, анонсировала 40-процентный дисконт на осенние модели. Акция будет действовать два дня – в пятницу и субботу.

Казалось бы, дешевле быть не может. Но нет. Black Friday Sale начинается и в аутлетах! Так, в Outlet Village Белая Дача в ближайшие выходные можно будет приобрести одежду и аксессуары известных брендов со скидками до 70%, а также воспользоваться специальными предложениями бутиков.

 Фото: www.globallookpress.com

Еще более "неприличное" предложение – у аутлета модного магазина Aizel – TheOutlet.ru. C пятницы по воскресенье более 3 тысяч позиций модных товаров из коллекций прошлых сезонов будут продаваться со скидкой до 90%. За символическую плату будет шанс купить одежду и аксессуары Gucci, Stella McCartney, Christian Louboutin, Isabel Marant, Oscar de la Renta и других известных марок.

Впервые "Черную пятницу" устраивает туристический оператор Tez Tour. В общей сложности, в распродаже будут участвовать порядка 20 направлений. Специальные скидки будут действительны ровно сутки, а некоторые  отели и страны будут доступны по акции в течение всего уик-энда. Самые щедрые скидки (до 60%) касаются отелей Турции, Греции, Калабрии. Туры в Болгарию можно будет приобрести на 30% дешевле,   Каталонию, Майорку, Тенерифе, Сицилию – на 25%. Доминикана предложит скидки до 20% на отели мировых брендов, включая бронирования в самый топовый период-  Новый год.  Дешевле обычного можно будет купить экскурсионные туры.  

24 ноября, суббота

В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт "Золотые хиты рока". Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" вместе с профессиональными вокалистами из Италии и Швеции исполнят легендарные рок-композиции таких культовых групп, как Pink Floyd, Led Zeppelin, Kiss, Queen, Metallica, AC/DC. Зрители окунутся в пучину взрывных чувств и ярких эмоций. Руководить музыкальной частью будет известный итальянский дирижер и композитор Роберто Молинелли, автор популярных трибьют-проектов, посвященных творчеству Led Zeppelin, Pink Floyd, Мадонны, Майкла Джексона, Принца, успевший поработать с мировыми звездами оперной сцены.

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com

В Кремлевском дворце пройдет XXIII Церемония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон". В одном месте соберутся десятки именитых гостей, лучшие исполнители, выбранные многомиллионной аудиторией "Русского Радио", и, конечно, зрители, которых ждет яркое шоу. На данный момент уже известны имена первых лауреатов этого года: Григорий Лепс, Максим Фадеев, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, LOBODA, Елка, Макс Барских, SEREBRO и Владимир Пресняков.

В "Олимпийском" пройдет "Дискотека 80-х" в честь 25-летнего юбилея "Авторадио". На сцену выйдут легендарные артисты эпохи диско: Thomas Anders, "Чайф", Юрий Антонов, Boney M ft. Liz Mitchell, "Кар-Мэн", Андрей Державин и группа "Сталкер", Леонид Агутин и Анжелика Варум, Savage, Дмитрий Маликов, Riccardo Fogli, Gazebo и другие. Зрителей ждет увлекательное путешествие в музыку 80-х.

В Театре им. Н.Сац покажут оперу "Женитьба" по одноименной комедии Н.В. Гоголя. Это одно из самых значительных сочинений выдающегося русского композитора А.Т. Гречанинова,  созданное в 1946 году, но исполненное лишь дважды – за рубежом. В год 200-летия Гоголя "совершенно невероятное событие" (авторское определение жанра "Женитьбы") впервые прозвучало на российской сцене Детского музыкального театра. Композитор бережно сохранил и текст комедии, и историю трогательной Агафьи Тихоновны, и ее женихов. Зрителей ждет яркость характеров, динамизм сюжета, непревзойденный гоголевский язык, и отличное исполнение.

Фото: teatr-uz.ru

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "За закрытыми дверями" по пьесе Жана-Поля Сартра. В темной комнате трое. Один мужчина и две женщины. Кто они?! Жозеф Гарсен – писатель и пацифист. Инес Серано – почтовая служащая. Эстель Риго – холеная аристократка. Что их может связывать, и как они здесь очутились? Спектакль соткан из лабиринтов человеческих умопостроений и сильных эмоций. Его открытая эмоциональность всплесками энергии передается в зал и держит его в напряжении до самого финала.

25 ноября, воскресенье

В Крокус Сити Холле состоится юбилейный концерт группы "Несчастный случай". В честь 35-летия коллектива музыканты представят программу "Что мы имели в виду". Кроме проверенных временем хитов прозвучат и новинки, которые группа записала в последние годы. Разумеется, как часто бывает на подобных "днях рождения", можно смело ожидать и неожиданные сюрпризы.

В клубе "Агломерат" выступит американская исполнительница Lera Lynn. Это фолк-дива с прекрасным голосом, исполняющая меланхоличные баллады под аккомпанемент собственной гитары. Широкая популярность пришла к ней, когда ее музыка зазвучала в успешном телесериале "Настоящий детектив". Сейчас же она уже объездила полмира с гастролями и продолжает записывать трогательные песни.

Lera Lynn. Фото: www.globallookpress.com

26 ноября, понедельник

26 и 27 ноября в СК "Олимпийский" пройдет Synergy Global Forum, одно из крупнейших бизнес-событий в мире. Мероприятие создано для предпринимателей и представителей бизнес-сообщества России, стран СНГ и Европы. В числе спикеров: актер, сценарист и продюсер Стивен Сигал, журналист, автор бестселлеров "Гении и аутсайдеры" и "Переломный момент" Малкольм Гладуэлл, экс-брокер, реальный "Волк с Уолл-Стрит" Джордан Белфорт, сценарист и продюсер мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс, голландский психоаналитик, ученый-экономист в сфере менеджмента Манфред Кетс Де Вриес, доктор наук, руководитель интерактивной исследовательской лаборатории Нью-Йоркского Университета Венди Сузуки и другие.

27 ноября, вторник

В Новой Третьяковке пройдет премьера оперы "Для Черного квадрата" Ильи Демуцкого. "Черному квадрату" Казимира Малевича в постановке отведена главная роль в сценарии действа, соединяющего в одном художественном пространстве современную музыку академической традиции, русский авангард и высокую моду. В премьере оперы примут участие специально подобранная труппа: десять солистов ведущих российских театров, камерный хор Intrada, а также пианисты Катя Сканави и Владимир Иванов-Ракиевский.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится гала-концерт звезд балета "Майя Плисецкая. Посвящение". Майя Плисецкая – легенда мирового балета, величайшая актриса современности, внесшая своим творчеством и самой неординарной жизнью огромный вклад не только во всемирную историю балета, но и вообще в русское и мировое искусство, культуру. Почтить память великой актрисы соберутся самые яркие звезды мирового балета, солисты крупнейших театров мира. В программу войдут партии, ставшие визитной карточкой Майи Плисецкой, фрагменты из балетов классического репертуара Большого театра будут соседствовать с шедеврами хореографии XX века. Также во время вечера будут показаны редкие документальные кадры из жизни великой артистки.

Фото: kremlinpalace.org

28 ноября, среда

28 и 29 ноября в Four Seasons Hotel Moscow, ресторан Quadrum, угощать гостей кулинарными изысками будет известный перуанский шеф-повар Виктор Гутьеррес, обладатель звезды Мишлен. Гутьеррес родился и вырос в Перу, но в возрасте 17 лет он переехал в СССР, чтобы изучать архитектуру. Однако три года спустя он отправился в Испанию, где посвятил себя кулинарии. Виктор учился в Жироне и Саламанке и работал в лучших ресторанах Испании и Перу до того, как открыл свой собственный. Он стал первым перуанским шефом, попавшим в путеводитель Мишлен. Два вечера подряд Виктор Гутьеррес будет удивлять гостей ресторана Quadrum блюдами перуанской кухни.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Саундтрек". Главный герой – музыкант, нуждающийся в уединении, но покой ему только снится. Сосед затеял ремонт в квартире, мойщики стекол заняты своей работой, а выясняющая отношения жена и требующая к себе внимание назойливая поклонница разрывают на части. Когда шум становится нестерпимым, маэстро легким взмахом руки подчиняет его себе, создав "саундтрек" своей жизни. В спектакле исполняются всемирно известные музыкальные произведения, но необычным способом – на гвоздях, резинке, стуле и других бытовых предметах.

29 ноября, четверг

С 29 ноября по 2 декабря в ТВК "Тишинка" пройдет международная выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби "Атмосфера творчества". Гости смогут увидеть необычные идеи для новогоднего декора в стиле кантри, посмотреть и приобрести оригинальные елочные игрушки и авторские светильники, изделия в технике пэчворк и лэмпворк, украшения из бисера, кружево, наборы для творчества и фурнитуру. На специально отведенной площадке состоятся различные мастер-классы, на которых все желающие смогут смастерить оригинальные елочные украшения и подарки к празднику для своих родных и близких, и другие интересные активности.

Фото: atmosferatvorchestva.ru

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT презентует новый альбом группа "АлоэВера". Музыканты анонсировали свой концерт очень просто: "Мы не первый год друг друга знаем. Обойдемся без напыщенных текстов? Мы готовим новый альбом. Вы готовитесь к наикрутейшему концерту  в рамках осеннего тура. План прост, потому красив". Собственно, добавить нечего. Поклонникам остается только готовиться.

В кино выходит российская молодежная комедия "Все или ничего", где задействован состав известных отечественных актеров. Лента рассказывает историю о том, как трое неудачливых менеджеров (Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила Якушев) и их подельник (Артур Смольянинов) собираются обворовать свою собственную компанию на 50 миллионов и проучить ненавистного начальника. Но вроде бы идеальный план дает осечку, и в дело вмешиваются реальные криминальные авторитеты (в исполнении Сергея Бурунова, Юрия Стоянова, Владимира Епифанцева, Романа Мадянова, Василия Кортукова). Простым клеркам предстоит как-то выпутываться из сложившейся ситуации. Режиссер картины Дмитрий Суворов рассказывает: "Если вы никогда не хотели убить начальника, значит – вы никогда не работали! Если серьезно, наша история будет интересна и до боли знакома (по крайней мере, ее завязка) очень многим жителям нашей большой страны".

23 ноября 2018, 09:17

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