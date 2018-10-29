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Lifestyle

Как отметить День народного единства в Москве

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
Фестиваль "День народного единства" в столице в этом году предлагает увлекательное путешествие. Его участники познакомятся с традициями, кухней и культурой народов, населяющих нашу большую страну. Обычно, чтобы совершить такое путешествие, надо преодолеть тысячи километров. Но теперь не нужно никуда ехать. В течение трех дней, с 3 по 5 ноября, гости московского фестиваля "День народного единства" смогут узнать много нового и интересного о жизни и быте народов России. А построить маршрут познавательной и полезной праздничной прогулки поможет наш гид по фестивальным площадкам. 
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Поиграть в народные игры

На площадке между Манежной площадью и площадью Революции каждый день гостей ждет яркий иммерсивный спектакль "Как купец по России странствовал"! Вместе с героями постановки, купцом и его работниками зрители побывают в восьми округах нашей страны – и везде познакомятся с местными ремеслами, песнями, танцами, костюмами и, конечно же, играми! Например, в Дальневосточном округе играем в амурскую игру "Ледяной-водяной", в Южном – в "Кубанку" и бегаем с коромыслом, в Центральном – вспоминаем правила игры "Тише едешь..."

Начало представлений – 3, 4 и 5 ноября, в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Сыграть на гуслях-самогудах

В музыкальной гостиной "Дружба народов" на Тверской площади можно будет наконец-то воплотить свою давнюю мечту и научиться играть не только на якутском варгане, но и взять уроки исполнительского мастерства по игре на ненецких гуделках-вывко и бубне-пензере, татарском курае, башкирской думбыре, мансийском аналоге арфы – тоорпсат-юх. Кроме того, гостей ждут уроки игры на русских народных инструментах: гуслях, трещотках, ложках и даже на инструменте под названием "дрова" – настоящем деревянном ксилофоне. Кстати, если не все в вашей компании готовы заниматься музыкой, то они могут поучиться вышивке и создать украшения в этническом стиле, пока остальные будут готовить концертную программу.

Все любят получать подарки

Фестивальная площадка на Городецкой улице будет интересна тем, кто любит готовиться к праздникам заранее. В торговых шале будут представлены необычные сувениры и подарки, среди которых будет что выбрать и уже сейчас закрыть для себя (хотя бы частично) список новогодних подарков для близких и друзей. Ну а если кому-то нужно время, чтобы принять решение перед покупкой, сделать это можно будет под аккомпанемент фолк-групп, которые представят свои праздничные концертные программы на этой площадке.

Фото: Агентство городских новостей

Сыр пленит не только ворону

Площадь Революции станет в дни праздника центром притяжения гурманов! Российские регионы и лучшие рестораторы столицы представят оригинальные блюда разных народов и предложат прикупить к домашнему столу самые свежие и вкусные продукты. А по соседству, на Манежной площади, откроется большой Сырный рынок, где можно будет купить знакомые сорта сыров или побаловать себя чем-то оригинальным, но не менее вкусным.

Сказка о разной рыбке

Ценителей рыбы и морепродуктов ждут на Рыбном рынке, который в эти дни будет организован на переходе от Манежной площади к площади Революции. В больших торговых шале можно будет найти деликатесы на любой вкус. Барабулька и омуль, щука и камбала, сибас и дорада, форель и стерлядь пробудят поварские таланты даже у начинающих кулинаров. И это только малая часть представленного на Рыбном рынке ассортимента. Не забудьте про креветок, крабов, гребешки, кальмаров и икру. А для тех, кто хочет поскорее закончить с готовкой и вернуться к празднику, на прилавках выставлены различные полуфабрикаты – рыбные бургеры, зразы, пельмени с рыбой, например. Не оставили без внимания организаторы рынка и любителей копченой рыбы – их тоже ждет богатый выбор вкусных продуктов!

Со всем двором съедим пирог

Начало ноября в Москве – далеко не самое теплое время года. Но не стоит унывать! Настоящее домашнее тепло и вкусное застолье ждет гостей фестиваля в павильоне "Кухня", который откроется на Тверской площади. Правда, чтобы вкусно перекусить, надо будет принять участие в кулинарном мастер-классе. Но мало кто откажется узнать секреты приготовления пирогов, которые пекут домохозяйки в разных уголках России. Дагестанские чуду и буркивы, лакские пироги, сибирские пироги с пикшей, карельские калитки, татарские эчпочмаки и перемячи, чеченские лепешки-чепалгаш, русские курники, расстегаи, шаньги, кулебяки – вряд ли кто-то из вас знает хотя было половину рецептов. И вот теперь можно восполнить этот пробел.

Фото: Агентство городских новостей

Пир горой

Рецепты и секреты большого праздничного застолья откроют гостям Кулинарной школы на площади Революции. Посетители этих мастер-классов смогут узнать, как устроить самый настоящий пир для семьи и друзей. Мало какая кулинарная школа предложит научиться варить астраханскую уху из трех видов рыбы, лепить сибирские пельмени, печь казанский праздничный пирог с многослойной начинкой, а еще готовить много интересных и редких для наших столов блюд.

Чтоб гости съехались на дачу

Запоминающийся праздник для всей семьи ждет гостей праздничных шале на Ореховом бульваре. Здесь тоже будут готовить, но главная особенность этих кулинарных уроков – такие блюда лучше готовить всей семьей или просто большой компанией. Организаторы предложат обучиться приготовлению блюд, которые так любят жители разных российских регионов: ячменный суп по рецепту с Алтая, уха по-нижегородски и творожные шаньги от пермяков.  

Фестиваль “День народного единства” организован в рамках цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны" и проводится второй раз. В 2017 году на мероприятиях этого фестиваля побывали порядка полутора миллионов человек. Подробное расписание мероприятий фестиваля смотрите на сайте

29 октября 2018, 17:19

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