Меланью разнесли за розовый "халат уборщицы"
Чувство стиля подвело Меланью Трамп на встрече с женами лидеров стран-участниц 72-ой сессии Генассамблеи ООН. Для мероприятия первая леди США выбрала ярко-розовое платье свободного кроя от испанского бренда Delpozo.
При этом, из-за объемного наряда Меланья весьма странно смотрелась за трибуной, что не осталось без внимания пользователей соцсетей. И пока первая леди призывала граждан остановить издевательства над детьми в Сети, комментаторы с удовольствием высмеивали ее внешний вид, передает Fox News.
Just watched Melania Trump speech.— Elaine (@rosalita2740) 20 сентября 2017 г.
For some reason it made me think of the blueberry girl from Willy Wonka. ��#FLOTUS pic.twitter.com/ohOHxFdXRY
Так, некоторые пользователи предположили, что за просторным платьем Меланья пытается скрыть лишние килограммы. Шутники заявили, что даже в этом первая леди стремится походить на мужа.
Melania Trump STUNS in bold pink as she wears dress with VERY fashion-forward sleeves https://t.co/LddUI1Tx1S pic.twitter.com/E3TwX0I7Tl— Daily Express (@Daily_Express) 20 сентября 2017 г.
Некоторые пользователи отметили, что наряд Меланьи напоминает им домашний халат, который пожилые женщины надевают для уборки квартиры. Другим же показалось, что платье похоже на специальную защитную накидку в салоне красоты.
LIVE: First lady @MelaniaTrump gives remarks at #UNGA luncheon https://t.co/G7LFwSZ37u pic.twitter.com/8XMZA5jxdz— ABC News Politics (@ABCPolitics) 20 сентября 2017 г.
И лишь некоторые комментаторы обратили внимание на содержательную сторону выступления первой леди. Им речь Меланьи показалась очень важной и правильной.
Напомним, что первая леди США часто оказывается в фокусе внимания прессы из-за своего внешнего вида. Так, ранее поводом для недовольства журналистов стал чрезмерно сексуальный наряд Меланьи, в котором она прибыла в пострадавший от урагана Харви штат Техас.
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