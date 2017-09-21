Меланью разнесли за розовый "халат уборщицы"

Меланье Трамп в очередной раз удалось привлечь внимание пользователей соцсетей ярким нарядом. Однако на этот раз модный лук первой леди США не был оценен, а напротив, стал поводом для многочисленных издевательских шуток.

Чувство стиля подвело Меланью Трамп на встрече с женами лидеров стран-участниц 72-ой сессии Генассамблеи ООН. Для мероприятия первая леди США выбрала ярко-розовое платье свободного кроя от испанского бренда Delpozo.

При этом, из-за объемного наряда Меланья весьма странно смотрелась за трибуной, что не осталось без внимания пользователей соцсетей. И пока первая леди призывала граждан остановить издевательства над детьми в Сети, комментаторы с удовольствием высмеивали ее внешний вид, передает Fox News.

Just watched Melania Trump speech.



For some reason it made me think of the blueberry girl from Willy Wonka. ��#FLOTUS pic.twitter.com/ohOHxFdXRY — Elaine (@rosalita2740) 20 сентября 2017 г.

Так, некоторые пользователи предположили, что за просторным платьем Меланья пытается скрыть лишние килограммы. Шутники заявили, что даже в этом первая леди стремится походить на мужа.

Melania Trump STUNS in bold pink as she wears dress with VERY fashion-forward sleeves https://t.co/LddUI1Tx1S pic.twitter.com/E3TwX0I7Tl — Daily Express (@Daily_Express) 20 сентября 2017 г.

Некоторые пользователи отметили, что наряд Меланьи напоминает им домашний халат, который пожилые женщины надевают для уборки квартиры. Другим же показалось, что платье похоже на специальную защитную накидку в салоне красоты.

И лишь некоторые комментаторы обратили внимание на содержательную сторону выступления первой леди. Им речь Меланьи показалась очень важной и правильной.

Напомним, что первая леди США часто оказывается в фокусе внимания прессы из-за своего внешнего вида. Так, ранее поводом для недовольства журналистов стал чрезмерно сексуальный наряд Меланьи, в котором она прибыла в пострадавший от урагана Харви штат Техас.