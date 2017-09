Меланью разнесли за розовый "халат уборщицы"

Чувство стиля подвело Меланью Трамп на встрече с женами лидеров стран-участниц 72-ой сессии Генассамблеи ООН. Для мероприятия первая леди США выбрала ярко-розовое платье свободного кроя от испанского бренда Delpozo.

При этом, из-за объемного наряда Меланья весьма странно смотрелась за трибуной, что не осталось без внимания пользователей соцсетей. И пока первая леди призывала граждан остановить издевательства над детьми в Сети, комментаторы с удовольствием высмеивали ее внешний вид, передает Fox News.

Just watched Melania Trump speech.



For some reason it made me think of the blueberry girl from Willy Wonka. #FLOTUS pic.twitter.com/ohOHxFdXRY