Меланью разнесли за розовый "халат уборщицы"

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Четверг 21 сентября
Лента новостей
10:06
В Подмосковье горела церковь XIX века
09:36
Промсвязьбанк и "Возрождение" готовятся к слиянию
09:14
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
09:14
Под Москвой водитель иномарки сбил девочку и скрылся
09:00
ЦБ оставил без лицензии столичный банк
08:49
Перевод речи Порошенко на русский взбесил Украину
08:43
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона
08:40
Нечем дышать: города России с самым грязным воздухом
08:36
В столице уволенный работник украл экскаватор
00:52
Изувеченного Градского с адской болью вывели петь с Кобзоном
22:00
Разгром террористов под Идлибом попал на видео
21:53
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
21:34
Бывший муж сделал Максаковой больно
21:34
Морган Фримен удивил мир нелепой атакой на Россию
21:29
Рассказавший о цензуре редактор КВН изменил мнение после слов Маслякова
21:11
В Перми экстренно сел самолет из Китая
21:07
На юге столицы автобус попал в смертельную аварию
21:02
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
21:01
В Москве перевернулась скорая
20:48
Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым
20:25
Поклонская о "Матильде": Грех и яд
20:14
Недвижимость Европы массово переходит к россиянам
19:55
Пенс и Порошенко сбежали из зала перед речью Лаврова
19:44
Опасного преступника поймали из-за хвастовства
19:30
Глинников расставил точки над i после скандала с невестой
19:20
В Сирии ранили трех российских военных
19:11
Просмотр телевизора приближает смерть
18:56
В России заработает система tax free
18:33
Увлеченная сбором грибов пенсионерка два дня бродила по лесу
18:24
Что связывает Максакову и Голубкину
18:15
Путин пошутил над обилием праздников в России
17:56
При пожаре в центре Москвы погиб человек
17:47
Как Ванга убеждала скептиков в своих сверхспособностях
17:47
Старушки подрались из-за очереди к качелям (видео)
17:43
Лазарев поддержал истерику Макаревича
17:33
Захарова оправдала нападки Фримена на Россию
17:27
В Москве пройдет премьера циркового шоу-мюзикла "Маленький Принц"
17:21
Назван список продуктов для похудения
17:18
Одинокая велосипедистка 14 лет обедала на чужих поминках
17:04
Регионы оценят работу социальных НКО
16:47
Галкин показал озорное фото Пугачевой
16:47
В мурманскую колонию передали фаршированную наркотиками морковь
16:44
Оскорбленная Собчак взвилась из-за нелепой ситуации
16:40
Экс-канцлер ФРГ предсказал судьбу Крыма
16:32
Путин оценил новую систему управления войсками и оружием
16:20
Названа опасность сна в самолете
16:19
Народ усомнился в шокирующих словах Фриске о внуке
16:02
Украинского политолога с позором выгнали из студии (видео)
15:54
Александр Масляков сделал официальное заявление
15:37
Мария Порошина впервые высказалась об измене Куценко
15:35
"Стыдно": Гафт оценил "идиотскую" атаку Фримена на Путина
15:32
Приятели сожгли и утопили забитого кочергой помора
15:32
Редкую фауну защитят при строительстве АЭС в Венгрии
15:29
Почему Лукашенко не приехал к Путину на учения "Запад-2017"
15:17
МЧС спасло от пожаров тысячи городов и сел
15:06
Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности
15:04
Грудь новой Лары Крофт разочаровала фанатов (видео)
15:00
Родители сгоревших детей взяли штурмом мэрию Одессы
15:00
Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"
14:45
В Москве пройдет конференция "Социальные инновации: определяем будущее"
14:45
Загадочная гибель актрисы Шаховой озадачила россиян
14:31
Винер-Усманова нашла новую работу в Москве
14:29
Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду
14:22
Ксенофонтова вышла в свет с дочкой
14:22
Врачи констатировали клиническую смерть мужа Остроумовой
14:20
В Шереметьево произошло ЧП с самолетом
14:19
Воинственный Киев предупредили о катастрофе
14:15
38-летнюю Летучую в откровенном купальнике назвали бессовестно красивой
14:00
Калашникова оправдалась за бесстыжие фото
13:59
Эксперты Moody’s предсказали Промсвязьбанку рост
13:56
Москвичи добивали прохожего топором по голове (видео)
13:46
Соцсети заменили подросткам секс и наркотики
13:37
Надежда Мейхер-Грановская о побоях мужа: Стукнул раз, стукнет и второй
13:37
На юго-западе Москвы в ДТП со скорой пострадали трое
13:22
Родившая Анна Банщикова перестала следить за собой
13:11
Как лечили боль наши предки
13:10
Морган Фримен "взорвал" Россию русофобским роликом
13:07
Людям грозит возвращение к средневековой медицине
12:53
Турист погиб на перевале Дятлова при странных обстоятельствах
12:47
Астролог Володина предупредила сваху Сябитову о черной полосе
12:38
На Западе поиздевались над "обкурившимся" Порошенко
12:32
Алферова о закрытии "Жди меня": Мне больно, мне горько!
12:32
В Москве у известного музыканта украли велосипед за 100 тысяч
12:10
Приезжий из Киргизии нацарапал на памятнике Линкольну свое имя
12:09
Футболиста "Ювентуса" убило воротами на тренировке
12:08
Убить Кима
11:58
Романец из "Дома-2" меняет любовников как перчатки
11:51
Украинцы с новой силой начали штурм России
11:47
Максакова кипит после сокрушительного удара
11:38
Президент Литвы заразила соседей опасным вирусом
11:28
Роскошная жена Газманова сделала откровенное признание
11:28
Пропавшую три года назад российскую актрису нашли мертвой
11:24
Михалков отреагировал на провокацию Венедиктова
11:07
Госдума избавилась от прогульщиков
11:03
Дибров побил Меньшикова на премьере
10:51
Инвестфонд Промсвязьбанка и "Опоры России" увеличит финансирование производственных проектов МСБ
10:37
Синоптики пообещали россиянам дождь со снегом
10:33
Градский признался в зависти бывшему мужу Пугачевой
10:32
Изменщиков можно распознать по лицу
10:21
Задержан угрожавший жечь кинотеатры за "Матильду"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
Фриске перекосило от слов любимого внука
Иван Ургант возмутил циничной шуткой о Великой Отечественной войне
Волочкова врезала Борисовой за обвинения в алкоголизме
Шепелев убит бесчеловечным заявлением Малахова
Фото с веселой вечеринки дочек Глаголевой
Lifestyle

Меланью разнесли за розовый "халат уборщицы"

Меланья Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Jason L. Nelson
Меланье Трамп в очередной раз удалось привлечь внимание пользователей соцсетей ярким нарядом. Однако на этот раз модный лук первой леди США не был оценен, а напротив, стал поводом для многочисленных издевательских шуток.
прочитано 210 раз

Чувство стиля подвело Меланью Трамп на встрече с женами лидеров стран-участниц 72-ой сессии Генассамблеи ООН. Для мероприятия первая леди США выбрала ярко-розовое платье свободного кроя от испанского бренда Delpozo.

При этом, из-за объемного наряда Меланья весьма странно смотрелась за трибуной, что не осталось без внимания пользователей соцсетей. И пока первая леди призывала граждан остановить издевательства над детьми в Сети, комментаторы с удовольствием высмеивали ее внешний вид, передает Fox News. 

Так, некоторые пользователи предположили, что за просторным платьем Меланья пытается скрыть лишние килограммы. Шутники заявили, что даже в этом первая леди стремится походить на мужа. 

Некоторые пользователи отметили, что наряд Меланьи напоминает им домашний халат, который пожилые женщины надевают для уборки квартиры. Другим же показалось, что платье похоже на специальную защитную накидку в салоне красоты.   

И лишь некоторые комментаторы обратили внимание на содержательную сторону выступления первой леди. Им речь Меланьи показалась очень важной и правильной. 

Напомним, что первая леди США часто оказывается в фокусе внимания прессы из-за своего внешнего вида. Так, ранее поводом для недовольства журналистов стал чрезмерно сексуальный наряд Меланьи, в котором она прибыла в пострадавший от урагана Харви штат Техас. 

Автор: Рудольф Великолепный21 сентября 2017, 09:56

комментарии

Политика

Пенс и Порошенко сбежали из зала перед речью Лаврова
Захарова оправдала нападки Фримена на Россию
Экс-канцлер ФРГ предсказал судьбу Крыма
Украинского политолога с позором выгнали из студии (видео)

Шоу-бизнес

Актеру Николаю Караченцову стало хуже
Грязная выходка Бузовой спровоцировала Пригожина на признание
Изувеченного Градского с адской болью вывели петь с Кобзоном
Бывший муж сделал Максаковой больно

Проишествия

Родители сгоревших детей взяли штурмом мэрию Одессы
Москвичи добивали прохожего топором по голове (видео)
Пропавшую три года назад российскую актрису нашли мертвой
Шокирующие фото и видео землетрясения в Мексике

Lifestyle

Михалков отреагировал на провокацию Венедиктова
Грудь новой Лары Крофт разочаровала фанатов (видео)
Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
Больной Табаков вышел на сцену после укола
Шоу-бизнес

Фриске перекосило от слов любимого внука

Состоялась новая встреча родных покойной певицы с ее сыном
Шоу-бизнес

Врачи констатировали клиническую смерть мужа Остроумовой

Актрису в порядке исключения пустили в реанимацию
Шоу-бизнес

Мария Порошина впервые высказалась об измене Куценко

Актриса не жалеет о принятом решении расстаться с мужем
Шоу-бизнес

Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой

Протеже Примадонны помогло не всем

Гороскоп

Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж

Фоторепортажи

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"
Ксенофонтова вышла в свет с дочкой
Дибров побил Меньшикова на премьере
Мединский обогрел Тарасову на Красной площади

Спорт

Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности
Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду
Футболиста "Ювентуса" убило воротами на тренировке
Дзюба перед игрой подшутил над детьми (видео)

Регионы

Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым
Старушки подрались из-за очереди к качелям (видео)
Загадочная гибель актрисы Шаховой озадачила россиян
Турист погиб на перевале Дятлова при странных обстоятельствах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru