Несовершеннолетняя Диана Манасир выходит замуж

Дочь бизнесмена Зияда Манасира, участница Бала дебютанток прошлого года 17-летняя Диана похвастала подписчикам Instagram своей помолвкой. В соцсети девушка опубликовала фотографию кольца с комментарием "Я сказала да!" и несколько фото с женихом.

Диана Манасир, дочь нефтяного магната, вот уже год встречается с молодым предпринимателем Ростиком Багировым – выпускником МГУ и перспективным бизнесменом. И вот неожиданно в Instagram Дианы появилась фотография помолвочного кольца и комментарий на английском: "Я сказала да!".

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Немного спустя в этой же соцсети появились и другие фотографии, подтверждающие серьезность заявления 17-летней теперь уже невесты. Это фотографии из ресторана, где, похоже, девушка и получила предложение от своего молодого человека, 24-летнего Ростика.

And i said YES❤ #19.08.17 Публикация от Diana Manasir (@manasirdiana) Авг 20 2017 в 7:52 PDT

Сообщается, что Диану и Ростика познакомили общие друзья. В окружении пары рассказывают, что Ростику приходилось долгое время завоевывать даму своего сердца: та какое-то время не отвечала ухажеру взаимностью.

Всем спасибо большое за поздравления!!! Очень приятно ������☺️ Публикация от Diana Manasir (@manasirdiana) Авг 20 2017 в 11:04 PDT

Зато Багиров влюбился в дочь нефтяного магната с первого взгляда. И начал ухаживания, как и положено в кругу "золотой молодежи": охапки цветов, красивые жесты, рестораны.

#19.08.17 ❤�� Публикация от Diana Manasir (@manasirdiana) Авг 20 2017 в 8:20 PDT

Старания юноши не прошли даром и неприступная Диана пала под чарами одного из самых перспективных российских женихов. Во всяком случае, на прошлогоднем Балу дебютанток пара появилась вместе.

Тысяча самых любимых цветов ������ #домасад Публикация от Diana Manasir (@manasirdiana) Авг 21 2017 в 6:29 PDT

"Открываю Instagram и вижу, что Манасир-младшая выходит замуж в 17! Блин! В 17! Почему я все еще на пони катаюсь, а она замужем? Несправедливо", – прокомментировала фотографию еще одна "золотая" дочь, Алеся Кафельникова. Остальные почитатели Дианы наперебой поздравляют 17-летнюю невесту.