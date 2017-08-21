Несовершеннолетняя Диана Манасир выходит замуж
Диана Манасир, дочь нефтяного магната, вот уже год встречается с молодым предпринимателем Ростиком Багировым – выпускником МГУ и перспективным бизнесменом. И вот неожиданно в Instagram Дианы появилась фотография помолвочного кольца и комментарий на английском: "Я сказала да!".
Немного спустя в этой же соцсети появились и другие фотографии, подтверждающие серьезность заявления 17-летней теперь уже невесты. Это фотографии из ресторана, где, похоже, девушка и получила предложение от своего молодого человека, 24-летнего Ростика.
Сообщается, что Диану и Ростика познакомили общие друзья. В окружении пары рассказывают, что Ростику приходилось долгое время завоевывать даму своего сердца: та какое-то время не отвечала ухажеру взаимностью.
Зато Багиров влюбился в дочь нефтяного магната с первого взгляда. И начал ухаживания, как и положено в кругу "золотой молодежи": охапки цветов, красивые жесты, рестораны.
Старания юноши не прошли даром и неприступная Диана пала под чарами одного из самых перспективных российских женихов. Во всяком случае, на прошлогоднем Балу дебютанток пара появилась вместе.
"Открываю Instagram и вижу, что Манасир-младшая выходит замуж в 17! Блин! В 17! Почему я все еще на пони катаюсь, а она замужем? Несправедливо", – прокомментировала фотографию еще одна "золотая" дочь, Алеся Кафельникова. Остальные почитатели Дианы наперебой поздравляют 17-летнюю невесту.
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