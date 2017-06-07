Звезд реалити-шоу жестоко обманули

"НепораLEEзамуж" переворачивает представление о том, каким должно быть интернет-реалити-шоу. Во втором выпуске, который уже можно посмотреть на YouTube, участницы меняют свой имидж и занимаются формированием собственного стиля в секонд-хенде.

Во втором выпуске девушек ждет первое испытание, по итогам которого одна из участниц покинет проект. Стилист-эксперт раскритиковал манеру каждой из девушек одеваться, что вызвало стыд и слезы некоторых участниц. Красотки были потрясены, когда специалист провел ревизию гардероба, собрал огромную кучу "неправильной" одежды и сжег у них глазах.

В качестве компенсации за потерянные наряды девушкам был предложен шоппинг, где они должны проявить свой вкус и умение одеваться. Однако девчонки недолго радовались, потому что вместо роскошного бутика их привезли их в секонд-хэнд. На создание двух образов у участниц было 15 минут.

Напомним, первый выпуск был посвящен знакомству с участницами. За несколько дней первую серию посмотрело почти полмиллиона человек. В реалити-шоу участвуют девушки различного социального статуса, с разными характерами, привычками и менталитетом. Бизнес-леди, тусовщица, спортсменка, типичная скромница-студентка, стриптизерша, девочка из мультика – все они хотят дойти до финала, где должна остаться только одна.

В откровенное реалити-шоу "НепораLEEзамуж", не имеющее аналогов в рунете и на ТВ, пригласили сексуальных девушек, которых объединяет одно: у них не складываются длительные отношения с мужчинами. Ведущие проекта - российский продюсер и шоумен Лаки Ли и звезда проекта "Минута Славы", модель Юлия Реутова, дают одиноким красавицам шокирующие задания, которые помогут девушкам осознать свои проблемы и обрести счастье в браке.

По словам автора проекта Лаки Ли, который также является владельцем московского клуба Golden Girls и президентом Ассоциации стриптиз-клубов России, идея реалити-шоу возникла после ссоры с невестой Юлией. Тем не менее пара нашла в себе силы разобраться в причине конфликта и успешно преодолела кризис.

"В России есть множество людей, которые просто не обладают знаниями о том, как нужно грамотно выстраивать отношения между партнерами, чтобы жить вместе в мире и гармонии" – говорит сам Лаки. Реалити-шоу "НепораLEEзамуж" учит девушек полезным навыкам и помогает им вступить в счастливый брак. Победительница проекта получит полмиллиона рублей и звание лучшей невесты России.

Новые серии реалити-шоу "НепораLEEзамуж" выходят на YouTube канале LUCKY LEE 69 каждую среду.