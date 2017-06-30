Как удачно провести первую брачную ночь

На Руси первой брачной ночи уделялось особое внимание, так как считалось, что от того, как она прошла зависит благополучие и плодовитость пары. Естественно, сейчас к половому акту после свадьбы никто так трепетно не относится, но кое-что из старинных русских обрядов молодожены все же могут позаимствовать. Dni.Ru решили вспомнить самые интересные традиции, связанные с первым сексом жениха и невесты.

"Укладывание" новобрачных

Подготовке любовного ложа для молодоженов на Руси уделялось особое внимание. Обычно супругам стелили в каком-то прохладном помещении – в горнице, амбале, чулане. Постель молодым готовила обычно сваха или постельница.

Сначала на пол укладывались мешки с мукой, ржаные снопы, которые должны были обеспечить благополучие молодой семьи. Сверху на мешки клали матрасы и множество подушек, затем уже стелилось постельное белье.





На счастье молодых также под ложе любви клали кочергу или сковородник. Постель также обходили с веткой рябины или можжевельника, а затем втыкали их в стену – считалось, что это обеспечит молодой семье счастье. Ну а для плодовитости пары под кровать подкладывали поленья – чем больше, тем больше родится детей.

Секс на виду у всех



Не стоит думать, что после подготовки постели молодым позволяли спокойно остаться наедине друг с другом. Секс молодоженов был для гостей свадьбы целым событием, а потому они активно вмешивались в процесс.

Во-первых, в спальню молодых провожали, рассказывая разные эротические шутки, сальности и пошлости. Первым в комнату с любовным ложем входил дружка – обычно его роль выполнял родственник жениха или его близкий друг.

Новобрачный или дружка выкупали у постельницы ложе, а затем пара оставалась наедине. Но не надолго. Периодически дружка наведывался к молодым, чтобы проверить, состоялся ли половой акт.

Если все было успешно, то молодожены возвращались к гостям, если нет – продолжали "упорно трудиться". Ну а пока пара предавалась любовным утехам, подвыпившие гости бурно обсуждали это действие.

Утро после первой брачной ночи

На утро или через несколько часов после близости в комнату к молодым заходили сваха, свекровь или дружка. Супругов "будили" и просили предъявить доказательство того, что девушка была невинна. В этом случае жених обычно показывал родным простыню со следами крови. В некоторых районах была принята другая традиция.





На утро после первой брачной ночи супруг выходил к столу и отвечал, на ритуальные вопросы родных: "Лед ломал или грязь топтал?". И если оказывалось, что девушка была не невинна, то ее могли осмеять, вернуть в родительский дом или же подвергнуть какому-нибудь унизительному наказанию.