Как удачно провести первую брачную ночь

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
партнеры
Пятница 30 июня
Лента новостей
13:10
Пьяные тусовщицы насмерть разбились в прямом эфире (видео)
13:01
В аэропортах Москвы начались задержки из-за бури
12:59
Верующие девять дней просят бога запретить "Матильду"
12:53
Приятель надругался над школьницей в Домодедово
12:40
Известный юморист попал в реанимацию в Москве
12:39
Медитирующую туристку съел огромный варан
12:21
Договоренности с Вьетнамом закрепят законодательно
12:03
Индус поставил мировой рекорд с помощью зубной щетки (видео)
11:55
В США показали падение Челябинского метеорита в деталях
11:47
Пьяный россиянин час дрался на борту летящего самолета
11:40
Трамп пообещал Украине миллионы тонн угля
11:36
Темникова разочаровала своим новым видом
11:30
Коммунальщики Москвы подготовились к буре
11:20
Кремль делает ставку на молодых губернаторов
11:15
Россияне лишились по тысяче долларов из-за дешевой нефти
11:13
В Москве отменили "ветхозаветный потоп"
11:09
Столицу украсят ромашками на День семьи
11:09
Слава Зайцев упал со второго этажа
10:59
Сингапурец покорил Сеть интимным рекордом
10:51
МЧС экстренно предупредило москвичей о шторме
10:47
Круизным лайнерам облегчают заход в порты России
10:41
Пенсионер насмерть забил подругу на востоке Москвы
10:27
Американка прогнала грустного медведя из своего дома
10:15
В США разыскивают "похитителя ласк"
10:04
В деле о гибели экс-певицы "Лицея" поставлена точка
09:56
Два карманника за пару часов украли 62 телефона
09:54
В Челябинске из здания суда сбежал нелегал
09:52
С чем пришла Новая Москва к первому юбилею
09:51
Опубликовано первое фото Владимира Этуша после реанимации
09:46
На МКАД собралась 16-километровая пробка
09:37
Ученый раскрыл тайну падения Тунгусского метеорита
09:37
Под Омском подросток утонул во время спасения одноклассницы
09:33
Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор
09:26
Связавшие животных с сексом зоозащитники смутили Сеть
09:26
Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым
09:15
Грабители пырнули мужчину ножом на северо-востоке Москвы
08:58
Триумф пса на концерте симфонического оркестра (видео)
08:44
Равнодушный Порошенко наплевал на просьбы украинцев
08:36
Какой будет пенсия в 2018 году
08:31
Жена Яковлева: Мне очень тяжело
08:24
Теннисистка Уильямс угодила в смертельное ДТП
08:13
Совет на выходные
08:02
Ужесточение норм авиабезопасности в США коснется двух аэропортов Москвы
22:48
Близкие и друзья о последних днях Яковлева
21:56
Роналду показал своих близнецов
21:50
В Москве девушка упала с высоты девятого этажа
21:41
Гороскоп здоровья на июль
21:34
Перед смертью Яковлева подкосил рак
21:32
В деле о крушении МН-17 всплыла секретная операция Киева
21:27
Опубликованы фотографии трупа главаря "ИГ"
21:26
Парламенты России и Израиля сохранят историческую память
20:57
Навка выставила грудь на красной дорожке
20:36
В Сети появилось фото со всеми морщинами 37-летней Бони
20:32
Кого из звезд сгубил алкоголь
20:24
Названы победители Московского кинофестиваля
20:12
Розовых самоедов отдали в Минобороны
19:47
На Урале мужчина до смерти забил друга подлокотником
19:42
Последнюю возлюбленную Яковлева винят в его уходе
19:35
Хирурги смотрели футбольный матч во время операции (видео)
19:18
В будущем Земля станет похожа на Сатурн
19:08
Врач-нарколог Яков Маршак рассказал о циррозе Яковлева
19:07
Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
19:04
Фестиваль "Нашествие" бьет рекорды популярности
18:45
Тяжелая болезнь сорвала планы Хворостовского
18:34
В России хотят на год продлить антисанкции
18:17
Шамана Порошенко высмеяли за вакханалию с Крымом
18:15
Садальский после смерти Яковлева гонит из "Иванушек" третьего солиста
18:03
Создан работающий без батареи телефон
17:58
"Роснефть" и АФК "Система" снова встретились в суде
17:32
Сергей Иванов посетил лагерь поисковиков в Рязанской области
17:30
Стало известно о СПИДе Олега Яковлева
17:17
На Москву обрушится невиданный дождь
17:15
На Украине развратная замминистра продала свидание за $423 тысячи
17:04
"Наталья" построит новый участок второго метрокольца
16:57
Депутаты укрепляют российско-израильскую дружбу
16:52
Смерть Олега Яковлева предсказали карты
16:33
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
16:28
Дочь Ларисы Долиной смирилась со своей судьбой
16:27
Чего ждать от встречи Путина и Трампа
16:22
Газманов пообещал коньяк украинским экстремистам
16:09
Дадаева признали виновным в убийстве Немцова
15:58
Украинец изнасиловал американца на фестивале пива
15:52
Максакова впервые высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
15:46
В Москве преступники на Infiniti открыли стрельбу
15:35
Меркель жестко унизила Эрдогана
15:30
После смерти Яковлева "Иванушек" назвали бездарными
15:28
В Москве частично перекроют Бульварное кольцо
15:27
Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса
15:18
Новый LEXUS LX 570: Вседорожник представительского класса
15:13
В Киеве признали провал Порошенко
15:12
Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой
15:06
Актера Ширвиндта обвинили в краже
14:52
Очевидцы сняли НЛО над Челябинском
14:48
Юлия Беретта об отношениях с Губиным
14:35
В Москве показали "Искушение цивилизацией"
14:32
Критики назвали лучшие фильмы ММКФ
14:30
Трамп готовит провокацию против России
14:25
Работающих пенсионеров оставили без прибавки
14:17
Ноги исхудавшей Максаковой превратились в спички
14:15
Врачи запретили Емельяненко драться
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
Стало известно о СПИДе Олега Яковлева
Lifestyle

Как удачно провести первую брачную ночь

Константин Трутковский, "На сеновале". Общественное достояние
На Руси первой брачной ночи уделялось особое внимание, так как считалось, что от того, как она прошла зависит благополучие и плодовитость пары. Естественно, сейчас к половому акту после свадьбы никто так трепетно не относится, но кое-что из старинных русских обрядов молодожены все же могут позаимствовать. Dni.Ru решили вспомнить самые интересные традиции, связанные с первым сексом жениха и невесты.
прочитано 647 раз

"Укладывание" новобрачных

Подготовке любовного ложа для молодоженов на Руси уделялось особое внимание. Обычно супругам стелили в каком-то прохладном помещении – в горнице, амбале, чулане. Постель молодым готовила обычно сваха или постельница. 

Сначала на пол укладывались мешки с мукой, ржаные снопы, которые должны были обеспечить благополучие молодой семьи. Сверху на мешки клали матрасы и множество подушек, затем уже стелилось постельное белье.

Фото: Hulton Archive //Gettyimages.ru 

На счастье молодых также под ложе любви клали кочергу или сковородник. Постель также обходили с веткой рябины или можжевельника, а затем втыкали их в стену – считалось, что это обеспечит молодой семье счастье. Ну а для плодовитости пары под кровать подкладывали поленья – чем больше, тем больше родится детей. 

Секс на виду у всех 

Не стоит думать, что после подготовки постели молодым позволяли спокойно остаться наедине друг с другом. Секс молодоженов был для гостей свадьбы целым событием, а потому они активно вмешивались в процесс. 

Во-первых, в спальню молодых провожали, рассказывая разные эротические шутки, сальности и пошлости. Первым в комнату с любовным ложем входил дружка – обычно его роль выполнял родственник жениха или его близкий друг. 

Константин Маковский, "Свадебный пир в боярской семье 18 столетия". Общественное достояние 

Новобрачный или дружка выкупали у постельницы ложе, а затем пара оставалась наедине. Но не надолго. Периодически дружка наведывался к молодым, чтобы проверить, состоялся ли половой акт.

Если все было успешно, то молодожены возвращались к гостям, если нет – продолжали "упорно трудиться". Ну а пока пара предавалась любовным утехам, подвыпившие гости бурно обсуждали это действие. 

Утро после первой брачной ночи

На утро или через несколько часов после близости в комнату к молодым заходили сваха, свекровь или дружка. Супругов "будили" и просили предъявить доказательство того, что девушка была невинна. В этом случае жених обычно показывал родным простыню со следами крови. В некоторых районах была принята другая традиция.

Фото: wikipedia.org 

На утро после первой брачной ночи супруг выходил к столу и отвечал, на ритуальные вопросы родных: "Лед ломал или грязь топтал?". И если оказывалось, что девушка была не невинна, то ее могли осмеять, вернуть в родительский дом или же подвергнуть какому-нибудь унизительному наказанию.

Автор: Рудольф Великолепный30 июня 2017, 10:10

комментарии

Политика

Шамана Порошенко высмеяли за вакханалию с Крымом
Чего ждать от встречи Путина и Трампа
Меркель жестко унизила Эрдогана
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами

Шоу-бизнес

Настасью Самбурскую поздравляют со свадьбой
Темникова разочаровала своим новым видом
В деле о гибели экс-певицы "Лицея" поставлена точка
Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым

Проишествия

Украинец изнасиловал американца на фестивале пива
Труп девушки нашли через три дня в туалете магазина
Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели

Lifestyle

Опубликовано первое фото Владимира Этуша после реанимации
Верующие девять дней просят бога запретить "Матильду"
Названы победители Московского кинофестиваля
Что смотреть в кино в выходные
Шоу-бизнес

В деле о гибели экс-певицы "Лицея" поставлена точка

Следователи не нашли криминала в смерти артистки
Происшествия

Пьяный россиянин час дрался на борту летящего самолета

Друзья буяна рассказали, что он перенервничал
Шоу-бизнес

Темникова разочаровала своим новым видом

Певица показала плоды своего преображения
Происшествия

Известный юморист попал в реанимацию в Москве

Звезду "Кривого зеркала" уже прооперировали

Гороскоп

Актриса Захарова ждет ребенка
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на июль
Любовный гороскоп на июль

Фоторепортажи

Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
Последняя фотосессия Олега Яковлева
Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

Спорт

Роналду показал своих близнецов
Хирурги смотрели футбольный матч во время операции (видео)
Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса
Врачи запретили Емельяненко драться

Регионы

Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой
Смартфон загорелся в руках у школьницы
17-летний мажор на Land Rover врезался в толпу рабочих
Единственная выпускница школы покорила Сеть
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru