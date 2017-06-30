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Lifestyle

Главные события Москвы с 30 июня по 6 июля 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Яркие спектакли, атмосферные концерты и фестивали, новинки кино. Dni.Ru представляют традиционный обзор событий ближайших семи дней.
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30 июня, пятница

В Crocus City Hall состоится церемония награждения звезд российского эфира "Радиомания-2017". Мероприятие объединит музыкантов разных жанров и направлений. Среди гостей – Валерий Меладзе, Валерия, Михаил Шуфутинский, Валерий Сюткин, Елка, Леонид Агутин, Наргиз, группа "Братья Грим" и другие артисты.

Наргиз. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

На сцене "Известия-Hall" выступит группа Tequilajazzz. Как говорят музыканты, в программе ожидаются классические боевики, громы и молнии, лирические баллады, а также неожиданные номера из богатейшей "сокровищницы". Возможно, прозвучат даже новые песни.

1 июля, суббота

В саду "Эрмитаж" выступит оркестр 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка. Гости смогут проникнуться духом Москвы ХХ столетия, вспомнят музыкальную историю и знаменитых людей, которые ее творили. В исполнении оркестра прозвучат отечественные песни военных и послевоенных лет, зарубежная классика и популярный во все времена джаз. Мероприятие пройдет в рамках концертного марафона "Военные оркестры в парках", проводимого международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня". Его задача – возрождение замечательной традиции прошлого – выступления военных оркестров в парках и скверах.

На сцене РАМТа начинаются XVII-е "Летние балетные сезоны", которые продлятся до 29 августа. В первый день гости увидят постановку "Лебединое озеро" в исполнении труппы Воронежского театра оперы и балета. Подробную афишу вы можете увидеть здесь.

В рамках летних "Кремлевских сезонов" в Государственном Кремлевском дворце покажут спектакль "Щелкунчик" по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Хореограф-постановщик – народный артист России, лауреат премии Москвы Андрей Петров. 

Усадьба Jazz. Фото: пресс-служба

На территории музея-усадьбы "Архангельское" состоится 14-й фестиваль "Усадьба Jazz". На четырех сценах выступят 18 коллективов из России, США, Великобритании, Израиля, Грузии, Норвегии. Впервые в Россию приедет израильская актриса и певица эфиопского происхождения Эстер Рада. Специальный сет представит Нино Катамадзе & Insight. Порадуют публику норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Мольвер и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон и другие яркие артисты.

В Yotaspace выступит группа Metronomy. Это один из самых интересных британских поп-коллективов, который не перестает меняться и удивлять поклонников. Сначала Metronomy называли нью-рейверами, однако в их последних альбомах царит дух 70-80-х. Музыканты исполнят новые песни, но, разумеется, не обойдется и без хитов.

В клубе "16 тонн" выступит Игорь Растеряев. Артист стал популярен после того, как его ролики, нарочито любительские, посмотрели в интернете миллионы людей. Его творчество понравилось публике настолько, что он выпускает альбом за альбомом и активно концертирует. 

2 июля, воскресенье

В рамках фестиваля "Классика в Кусково" выступит оркестр Cantilena под руководством дирижера А. Истомина. Гостей ждут произведения разных стилей в искусном и зажигательном исполнении солистов в сопровождении оркестра. Прозвучат фантазия на темы из оперы Бизе "Кармен", "Венецианский карнавал" (солистка Н. Белоколенко-Каргина, флейта), а также гитарный концерт А. Абриля (лауреат международных конкурсов А. Резник, гитара).

"Мельница". Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

На сцену клуба "16 тонн" выйдет группа "Мельница" с акустической программой "36’6". Вокалистка Хелависа выступит со своим соавтором, гитаристом группы Сергеем Вишняковым. Число струн на их инструментах и дало название программе. На концерте будут исполнены лучшие хиты "Мельницы" в акустических аранжировках.

3 июля, понедельник

В рамках "Летних балетных сезонов" театра РАМТ покажут постановку "Анюта". Изумительная работа выдающегося русского хореографа и танцовщика Владимира Васильева – первый в истории случай, когда хореографическое произведение перенеслось с экрана на сцену. Балет, придуманный сценаристом и режиссером Александром Белинским, впервые увидел свет в 1982 году, причем вышел он в телевизионной версии и очень понравился зрителям. В его основе – рассказ Антона Павловича Чехова "Анна на шее". Слова, музыка и хореография слились воедино, создав замечательное произведение.

Фото: vdnh.ru

В павильоне №2 парка ВДНХ начнет работу Межгалактический детский роболагерь. Главной темой новой смены станет фантастическая сага "Звездные войны". Детей ждут увлекательные лекции по астрономии, мастер-классы по созданию собственных роботов и обучение их командам, экскурсии по Робостанции с доступом в Закрытую лабораторию, экскурсии по парку и в Музей космонавтики, лекции о дронах эксперта Московского авиационного института, QR-квесты, научные испытания и робототехнические соревнования. За десять дней начинающие инженеры смогут создать свои космические дроны, научатся делать светящийся меч, костюм штурмовика и шлем Дарта Вейдера. По окончании межгалактической смены каждый из участников получит особый робозначок, подтверждающий звание робототехника.

4 июля, вторник

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" представит очередную премьеру – спектакль "Трубадур" Дж. Верди в постановке художественного руководителя Дмитрия Бертмана. Опера давно вошла в сокровищницу мировой культуры, и это неудивительно, ведь по красоте, эмоциональной насыщенности и драматизму ей нет равных. Несмотря на запредельную сложность вокальных партий, "Трубадур" ставится с завидной регулярностью по всему миру. На московской оперной сцене постановок было немного. Меломаны со стажем до сих пор помнят спектакль "Трубадур" в Большом театре, созданный в 1972 году немецким режиссером Эрхардом Фишером. На сцене тогда блистали выдающиеся артисты, звезды мировой оперы Юрий Мазурок, Тамара Милашкина, Елена Образцова, Владислав Пьявко. В 1993 году опера была возобновлена, уже на итальянском языке и продержалась в репертуаре Большого театра до конца 90-х. В 2012 году состоялась премьера "Трубадура" в московском театре "Новая опера" имени Е.В. Колобова. Теперь и в "Геликон-опере" будет своя постановка шедевра великого композитора. 

Фото: helikon.ru

"Летние балетные сезоны" театра РАМТ порадуют зрителей спектаклем "Каменный цветок". Это сказка на музыку Сергея Прокофьева, история любви Хозяйки Медной горы к каменных дел мастеру Даниле. Здесь музыка наполняется живыми фольклорными интонациями, а язык хореографии передает своеобразие легенды Урала, которую Павел Бажов отобразил в сборнике сказов "Малахитовая шкатулка".

5 июля, среда

С 5 по 30 июля в центре творческих индустрий "Фабрика" пройдет VII-й международный фестиваль видеоарта "Сейчас&Потом – 17". В этом году мероприятие подводит промежуточные итоги первых семи лет существования, поэтому программа будет составлена без открытого приема заявок. Организаторы "Сейчас&Потом" предлагают публике вспомнить лучшие работы, а также увидеть новые проекты участников фестиваля прошлых лет. Будут представлены видеоработы 47 российских и зарубежных художников.

"Баядерка". Фото: GLOBAL LOOK press/Valentin Baranovsky

В рамках летних "Кремлевских сезонов" в Государственном Кремлевском дворце будет показан балет "Баядерка". Сюжет спектакля основан на знаменитой легенде о несчастной любви, которая вынуждает героев нарушать обеты и следовать велению сердца. Яркие декорации и костюмы, выразительные персонажи, захватывающий сюжет – все это подарит гостям бурю неподдельных эмоций.

На арене ЦСКА пройдет пятый по счету фестиваль Park Live. Хедлайнерами этого года станут известные группы System Of A Down и Three Days Grace. Это настоящий летний праздник для любителей тяжелой музыки.

6 июля, четверг

В клубе "16 тонн" выступит коллектив General Elektriks. Его создатель – Эрве Солтерс, композитор и коллекционер винтажных синтезаторов, который постоянно курсирует между Берлином, Парижем и Сан-Франциско. Он говорит: "Я беру немного хип-хопа, попа, соула, фанка, джаза, кладу все это в сумку, встряхиваю ее, и вот мы получаем General Elektriks".

На киноэкраны выходит блокбастер "Человек-паук: Возвращение домой". После встречи с Мстителями репортер-паук Питер Паркер пытается вернуться к нормальной жизни. Однако зло не дремлет, а это значит, что вновь нужно принимать бой.

Другая киноновинка – "Эксперимент "Офис". Десятки сотрудников корпорации заперты в многоэтажном офисном здании и втянуты в кровавую игру. Голос приказывает им убить раздражающих коллег, иначе погибнут все. 

Автор: Василий Ручкин30 июня 2017, 10:53

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