Модель из России прославилась на весь мир из-за позорного видео

Российская модель Светлана Билялова, которая и до этого не могла жаловаться на отсутствие популярности, привлекла к себе внимание пользователей Сети со всего мира. На своей странице в Instagram она поделилась видео, на котором во время фотосессии на нее мочится львенок.

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