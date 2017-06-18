Модель из России прославилась на весь мир из-за позорного видео
Обсуждение записи не смолкает уже несколько дней. Своими комментариями под записью спешат поделиться поклонники модели с самых разных уголков планеты. Поступок львенка вызвал настоящий интернациональный восторг. Справить малую нужду львенок решил именно в тот момент, когда девушка подняла его на руки и держала перед собой, что только добавило происходящему юмора и пикантности.
Отметим, что позже на странице Светланы Биляловой все же появились удачные кадры с львенком. Впрочем, комментарии под тем снимком свидетельствуют, что люди все же не забыли, как началось это "знакомство".
Актриса буквально светится от счастья
Борис часто избивал экс-супругу
Видео с откровенным танцев в одном из ночных клубов Монако выложила сама певица
Несколько дней в Сети не смолкает обсуждение съемок девушки с львенком