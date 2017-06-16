Главные события Москвы с 16 по 22 июня 2017 года

Как говорят нынче, ум – новая сексуальность. Кто сомневается в этом, посетите Kaspersky Geek Picnic и поймите, что интеллект правит миром! Ну а кому просто до ужаса захотелось в отпуск – вам дорога на Фестиваль Турции в парке "Красная Пресня". Об этом и других значимых событиях ближайшей недели в традиционном обзоре Dni.Ru.

16 июня, пятница

В парке "Красная Пресня" впервые и с размахом пройдет Фестиваль Турции. Мероприятие организовано при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и Посольства Турции в России. Вход на фестиваль бесплатный, поэтому любой желающий сможет окунуться в богатую культурно-развлекательную программу. Гости познакомятся с историей и национальными традициями Турции, искусством, ремеслами, богатым культурным и туристическим потенциалом регионов страны. В парке будут воссозданы трехмерные декорации в честь самых известных турецких достопримечательностей: Босфорский мост, Дворец Топкапы, Гранд Базар, Каппадокия, Адрианские ворота и другие. Посетители смогут увидеть роскошные костюмы Султана Сулеймана и выиграть в Мега-Квесте одну из 200 поездок в Турцию, попробовать турецкую кухню и посмотреть выступления известных турецких и российских артистов, поучаствовать в мастер-классах, купить аутентичные товары, а детей будет ждать насыщенная анимационная программа.

В первый день фестиваля состоится большой Гала-Концерт, на котором выступят турецкие и российские звезды, среди них певица МакSим, Митя Фомин, Доминик Джокер, Кравц и Катя Гордон. За три дня на сцене выступят самые яркие артисты из Турции: Военный Оркестр Янычар, Турецкий филармонический оркестр "Тепеджик" (Tepecik), Турецкий Государственный ансамбль фольклорных танцев, Хамди Акатай (Hamdi Akatay) – знаменитый перкуссионист и мастер игры на дарбуке, выступающий с Тарканом и другими мировыми звездами. Необычный музыкальный перформанс DJ Цветкоff feat. Хамди Акатай и концерт российско-турецкой оперной музыки с участием меццо-сопрано Государственного Театра Оперы и Балета Анталии знаменитой Серап Чифтчи (Serap Çiftçi). Специальными гостями фестиваля также станут: Сергей Зверев, группа "Время и Cтекло", Анастасия Карпова (группа "Серебро"), певица Лоя, IVAN, Лена Князева и другие. Мероприятие продлится до 18 июня включительно.

Испанский уличный театр Kamchatka представит свой новый спектакль Habitaculum. Это очередная часть трилогии (спектакли Kamchatka, Habitaculum, Fugit), посвященной истории героев-мигрантов, путешествующих по миру в поисках лучшей жизни. Как говорят организаторы, это очень радостный, эмоциональный, личный спектакль, который требует открытости и доверия со стороны зрителя. Примечательно, что место, где будет идти спектакль, хранится организаторами в тайне, и узнать адрес можно будет только после покупки билета. Представления пойдут 16, 17 и 18 июня.

В Государственной Третьяковской галерее при поддержке АРАРАТ откроется медиапроект Павла Каплевича "ПроЯвление", который продемонстрирует диалог художника с знаменитой картиной русского искусства XIX века – "Явление Христа народу (Явление Мессии)" (1837–1857) Александра Иванова. Опираясь на эксперименты и открытия в области художественных технологий и традиционных ремесел, изучив великое полотно, подготовительные эскизы и этюды к нему, Павел Каплевич предложил собственную интерпретацию картины и процесса работы художника. Экспозиция будет работать до 31 июля 2017 года.

В этот уик-энд пройдут последние показы рок-оперы "Преступление и наказание" Андрея Кончаловского на сцене культового ДК им. Горбунова. Данная постановка – это современный взгляд на классический роман, где действия разворачиваются в России конца ХХ века. Поэтому создатели смогли найти необычные ракурсы проблем и вопросов, поднимаемых Достоевским. В спектакле используются самые современные технологии: например, 6D-видеомэппинг, позволяющий проецировать изображения на любой движущийся предмет.

В рамках летних "Кремлевских сезонов" на сцене Кремлевского дворца покажут балет "Жизель". Это эталонное произведение хореографического искусства, содержащее в себе невероятный романтический дух, выраженный через танец. Жизель погибает, не пережив обмана возлюбленного – Альберта, чей высокий титул обязывает его жениться на другой. Она становится одной из виллис, мстительных духов обманутых невест, но сила всепрощающей любви в итоге побеждает жажду возмездия – великое чувство торжествует!

В клубе Volta выступит Дима Билан, который не так давно явил миру концертную программу "35 Неделимые", посвященную юбилею артиста. И вот Билан вновь готов в кругу друзей и поклонников исполнить самые мощные хиты разных лет, покорившие публику.

17 июня, суббота

В парке Коломенское пройдет фестиваль Kaspersky Geek Picnic 2017, где состоятся показательно-тренировочные выступления лучших российских команд по боям роботов. Лязг живой стали, искры, шестеренки и болты – в бою участники будут готовится к соревнованиям "БРОНЕБОТ". Kaspersky Geek Picnic приурочен к двадцатилетнему юбилею "Лаборатории Касперского". Компания-именинник привезет в столицу более двадцати уникальных технологий российских ученых, среди которых первый российский шлем виртуальной реальности NVR, три выездных модуля марсианской станции, бионическая рука, управляемая с помощью нейросигналов и многие другие интересные разработки. Темой Kaspersky Geek Picnic станут "Игры разума" – благодаря последним достижениям в медицине, нейронауках, технологиях дополненной и виртуальной реальности. Ученые со всего мира расскажут о своих исследованиях. Помимо научной и образовательной программ гостей ждут интерактивные развлечения, например, чемпионат дронов.

В Yotaspace выступит яркий представитель африканской музыкальной сцены Ферре Гола. Ко Дню независимости Демократической Республики Конго он даст свой первый концерт в России. Гола – автор, композитор, исполнитель и танцор с артистической харизмой и самобытным вокалом. "На протяжении долгого времени Россия уважает мою страну, дав имя Патриса Эмери Лумумбы одному из своих самых крупных университетов. Своим концертом я хотел бы отблагодарить вашу страну за эту честь и укрепить дружбу между народами", - говорит сам музыкант.

В парке "Сокольники" пройдет маркет "4 сезона". Дизайнеры и мастера представят гостям свою продукцию, от приятных мелочей до настоящих эксклюзивов. Помимо покупок публика также сможет поучаствовать в специальных творческих мастер-классах.

В Stadium выступит группа Royksopp. Это норвежский дуэт, покоривший сердца меломанов своей танцевальной и электронной музыкой, мелодизмом, меланхолией и космической атмосферой. Группа везет в Россию не только со свои известные хиты, но и новые синглы.



18 июня, воскресенье

В рамках летнего музыкального фестиваля "Классика в Кусково" состоится концерт камерного оркестра "Московская камерата" под руководством Заслуженного артиста России Н. Соколова с яркими и харизматичными солистами. Известный в Европе скрипач, Заслуженный артист России Г. Муржа, исполнит популярные "Времена года" Астора Пьяццоллы и Фантазию на темы из оперы "Порги и Бесс" Джорджа Гершвина в транскрипции Игоря Фролова.

Летние "Кремлевские сезоны" продолжаются! В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Баядерка". В основу сюжета спектакля легла легенда о несчастной любви, которая заставляет героев, рискуя, нарушать обеты и следовать велению сердца, несмотря ни на что. Хореограф-постановщик балета Андрис Лиепа придал классическому сюжету новый вид, что придало уникальности постановки. В главных партиях заслуженная артистка Российской Федерации Александра Тимофеева (Никия, баядерка) и Максим Афанасьев (Солор, знаменитый воин). Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

В Крокус Сити Холле выступит итальянское поп-оперное трио IL VOLO с программой-данью уважения которого великим тенорам XX века: Доминго, Каррерасу и Паваротти. В сопровождении симфонического оркестра трио исполнит произведения из мюзиклов и опер, которые исполняли эти великие тенора второй половины ХХ века.

В клубе RED выступит группа F.P.G. с уже ставшей традиционной программой Punk Jazz. Суровые и заводные панк-гимны зазвучат в джазовой обработке и затронут струны души застенчивых интеллигентов с красными ирокезами на головах.

19 июня, понедельник

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит сам Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Инъекция первоклассного джаза, пожалуй, одна из лучших вещей, что может произойти с жителем большого города в самом начале недели.

20 июня, вторник

В Крокус Сити Холле на сцену выйдет несравненная Лаура Перголицци, более известная под инициалами LP. Оглушительный успех во всем мире пришел к автору и исполнительнице после выхода ее хита Lost on you и нескольких других композиций, пришедшихся публике по душе. После однозначного успеха камерного концерта в России в прошлом году, LP вновь спешит в Москву с большой сольной программой. За пределами США не все знают, что Лаура также является сонграйтером, она писала песни для таких звезд, как Rihanna, Christina Aguilera, Rita Ora, Backstreet Boys, Cher и других. А также у нее в активе уже аж четыре сольных албома. В общем всем поклонникам творчества и любопытствующим – быть в обязательном порядке.

21 июня, среда

В Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничный концерт Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, ректором которой является народный артист России, лауреат Государственных премий Н.М.Цискаридзе. На сцену выйдут выпускники, студенты и педагоги одного этого известного образовательного учреждения, одной из старейших балетных школ в мире, основанной по Указу императрицы Анны Иоанновны в 1738 году в Санкт-Петербурге. В программе будут представлены балеты: "Классическая симфония" (на музыку С.С. Прокофьева), "Консерватория" (музыка X. Паулли, хореография. А. Бурнонвиля), "Пахита" (музыка Э. Дельдевез, хореография М. Петипа. Посвящается празднованию 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа), "Фея кукол" (музыка Й. Байера, хореография Н. Легат и С. Легат, восстановление Н. Цискаридзе).

22 июня, четверг

В Лужниках пройдет 5-й Московский фестиваль лучших ресторанов и высокого стиля жизни Taste of Moscow. В одном месте соберутся представители самых популярных столичных ресторанов, а также именитые шеф-повара из России и Европы. Гости смогут попробовать избранные блюда и напитки от более 20 ресторанов и баров, продегустировать и при желании приобрести качественные и уникальные продукты от десятков компаний-участников, а также поучаствовать в мастер-классах с участием шеф-поваров мирового уровня. Гости фестиваля Taste of Moscow смогут попробовать "Щупальца каракатицы в рисовой темпуре" ("Кому жить хорошо"), "Шашлык из изюбря" ("Честная Кухня"), "Паштет из чечевицы" ("Марк и Лев"), "Десерт из травы" ("Bjorn") и многие другие экзотические блюда. Мероприятие продлится до 25 июня.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется выставка "(Не)возможно увидеть: Северная Корея". Проект примечателен тем, что рассказывает об этой стране с позиции искусства, абсолютно вне политики, что делают крайне редко. В рамках экспозиции будут представлены 70 работ от девяти выдающихся фотографов современности, которые создали репортажи о людях и жизни КНДР: Элиса Велинга, Вонга Гуофенга, Эрика Лаффорга, Мартина Парра, Мэтта Пэша, Матьяжа Танчича, Оливера Уэйнрайта , Эддо Хартмана, Филиппа Шанселя. В кадре оказываются, казалось бы, привычные вещи – архитектура, интерьеры, массовые празднества групповые и одиночные портреты, но через них авторы экспериментируют с художественными приемами и обращаются к темам застывшего времени. В экспозицию также вошли фотографии, созданные в советские годы. Выставка продлится до 3 сентября.

В кино выходит фильм "Трансформеры: Последний рыцарь". Заварилась очередная каша: Оптимус Прайм пропал, а люди начали войну с Трансформерами. И вновь отважной кучке героев предстоит решить судьбу мира.