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Lifestyle

Главные музыкальные фестивали лета-2017

Фото: Simone Joyner /Gettyimages.ru
Лето – время ярких эмоций и приключений. Традиционно в этот период проходит множество музыкальных фестивалей, которые становятся знаковыми и ожидаемыми событиями для истинных меломанов.
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Dni.Ru рассказывают о самых значимых из тех, что пройдут в российских городах.

"Усадьба Jazz"

Дата: 1 июля

Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov

"Усадьба Jazz" – самый значимый международный фестиваль под открытым небом, проходящий в ряде российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Казань, Сочи), где балом правят такие жанры, как джаз, фанк, лаунж и блюз. Столичный фестиваль традиционно пройдет в усадьбе Архангельское.

Одним из самых ожидаемых событий мероприятия станет первое в России выступление израильской актрисы и певицы эфиопского происхождения Эстер Рада. А вот уже в десятый по счету раз подожжет публику своей эмоциональностью и энергетикой грузинская исполнительница Нино Катамадзе & Insight. Со специальной программой выступит певец и телеведущий Алексей Чумаков. В числе других исполнителей: Pompeya, Shoo, трубач Нильс Петтер Молваер, гитарист Рауль Мидон и другие.

Цена билета: от 3500 рублей.

Дикая Мята

Даты: 23-25 июня

Группа Би-2. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Музыкальный фестиваль "Дикая Мята" стал одним из самых любимых событий для фанатов российских коллективов. Свежий воздух, открытое небо, вечернее веселье у костра, различные активности и, конечно же, музыка, музыка, музыка – самых разных жанров. В этом году на сцену выйдут Би-2, Иван Дорн, Мельница, The Hatters, Тараканы, Нуки, Крематорий, Алоэвера и многие другие. Мероприятие пройдет в Тульской области, деревне Бунырево.

Цена: от 3500 рублей за три дня.

Park Live

Дата: 5 июля

Группа System Of A Down. Фото: Kevin Winter/Gettyimages.ru

Фестиваль Park Live вновь готов собрать в одном месте всех любителей рок-музыки, на этот раз в московской Арене ЦСКА. Хедлайнером праздника станет знаменитая группа System Of A Down. Также на сцену выйдут Three Days Grace, Twin Atlantic, Louna и другие. Любители музыки "потяжелее" со всей страны уже пакуют сумки в дорогу и прокладывают маршрут.

Цена: от 3000 рублей.

Нашествие

Даты: 7-9 июля

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

"Нашествие" – культовый фестиваль с богатой историей, посвященный отечественной рок-музыки. Мероприятие пройдет в Большом Завидово Тверской области. В числе заявленных групп, как всегда, легенды и просто горячо любимые публикой музыкальные коллективы: Алиса, Браво, Гарик Сукачев & Бригада С, ДДТ, Дельфин, Калинов мост, Кипелов, Пикник, Пилот, Серьга, Сплин, Чиж & Cо и многие другие. Традиционно в рамках фестиваля пройдут спортивные турниры по пляжному футболу и волейболу. Можно ожидать и множество других интересных активностей.

Цена: от 1650 рублей.

Alfa Future People

Даты: 7-9 июля

Фото: afp.ru

Российский фестиваль электронной музыки и технологий ALFA FUTURE PEOPLE, который пройдет близ Нижнего Новгорода на берегу Волги, – это мировые звезды электронной музыки, водные и экстремальные шоу, зона технологий и спорта, свежий воздух и яркое солнце. На главной сцене выступят лидеры "стадионной" электронной музыки: Hardwell, Blasterjaxx, Cosmic Gate, Don Diablo, Dyro, Infected Mushroom, NERVO, Oliver Heldens, Pendulum, Swanky Tunes, W&W, Alexander Popov, Fonarev и многие другие. Кроме основной, на фестивале будут работать еще четыре сцены: BassStage, Mash-up Stage и две совершенно новые – лайв– и техно-сцены.

В зоне технологий Alfa Future People 2017 будут размещены активности и инсталляции, посвященные эволюции и развитию человечества. В зоне космоса состоится мультимедийная выставка, которая расскажет о прошлом, настоящем и будущем освоения вселенной. В зоне гаджетов состоятся презентации более 100 лучших инновационных устройств и технологий. Примечательно, что Alfa Future People уже традиционно станет территорией, полностью свободной от наличных денег. На входе гости получат браслет с бесконтактной картой. Ей-то и можно будет оплачивать все дополнительные услуги.

Цена: от 5500 рублей.

Пикник "Афиши"

Даты: 29 июля

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Пикник "Афиши"-2017 традиционно пройдет в московском парке Коломенское. Хедлайнером мероприятия станет группа Kasabian, титаны британской сцены, играющие зажигательный стадионный рок. Также на сцену выйдет английская инди-группа Foals, недавний СНГ-прорыв – группа "Грибы", а также "ГШ", ASAP Ferg, Хаски и другие. Как отмечают организаторы, Пикник "Афиши" – это уникальная атмосфера, позволяющая, не выезжая из мегаполиса, почувствовать себя свободным и счастливым человеком.

Цена: от 3000 рублей.

Europa Plus LIVE

Даты: 29 июля

Певица Елка. Фото: GLOBAL LOOK pressAnton Belitsky

Europa Plus LIVE – это жаркое музыкальное приключение, которое пройдет в столичных "Лужниках". Многочасовой марафон, состоящий из лучших хитов, возглавят Imany, Ёлка и Jasmine Thompson. На сцену выйдут и другие яркие представители отечественного радиоэфира. Главное – шоу бесплатное, и попасть на него смогут все желающие. Так что стоит пометить этот день у себя в календарике и освободить его ото всех других дел.

Вход свободный.

Автор: Василий Ручкин25 мая 2017, 14:17

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