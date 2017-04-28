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Lifestyle

10 самых неприхотливых растений для украшения дома

Фото: GLOBAL LOOK press/moodboard
Простота в уходе – главный тренд: орхидеи и суккуленты – еще долго будут популярны. Традиционные фикусы, драцены и монстеры тоже не сходят с пьедестала. Хороши “графичные” растения. Они позволяют легко добавить акцент в интерьер и при этом просты в уходе.
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Dni.Ru решили найти баланс между трендами и возможностями с экспертами в сфере дизайна и обустройства личного пространства компании Houzz.

Сансевиерия, или "тещин язык". Это чемпион по неприхотливости среди комнатных растений. Хитрый суккулент запасает воду в листьях, поэтому выживет, даже если вы забудете о нем на месяц.  Свет, тень, скачки температуры (в рамках разумного) не имеют для него важного значения. Подкормки и пересадки не обязательны. Успешно размножается листьями: воткнул и растет. Кроме того, щучий хвост – просто фабрика по производству кислорода и воздухоочиститель в одном лице. Точнее, листе.

Фото: GLOBAL LOOK press/Arco Images GmbH

Драцена – дальний родственник сансевиерии. Похожа на небольшую пальму, но на самом деле относится к семейству аспарагусов (спаржевых). По легенде драцена появилась из-за любви. Юноше пообещали отдать в жены девушку, если воткнутая в землю палка прорастет листьями. Драцена действительно похожа на зазеленевшую палку и размножается так же – можно отсечь одну из верхних веток с листьями и поставить в воду – через три месяца появятся корни и можно высаживать в грунт. Проросшая "палка" нетребовательна.

Если ее не поливать, она начнет скидывать нижние листья и формировать ствол, и в итоге станет больше похожа на пальму. При избыточном поливе она примет вид куста. По мере роста драцену стоит иногда пересаживать, но взрослое растение спокойно живет в своем горшке несколько лет и не печалится.

Алоэ – еще один суккулент с толстыми мясистыми листьями. Во времена дефицита лекарств он стоял на каждом втором подоконнике. Сок алое считается лечебным и косметическим средством, поэтому его листья были постоянно порезаны. Несмотря на жестокое обращение, алоэ прекрасно чувствует себя на любом месте в квартире и просит только поливать его по мере подсыхания субстрата.

Обзавестись собственным алоэ несложно: от материнского растения отрежьте лист и воткните в горшок с влажным грунтом или песком, лист даст корни. Можно также взять корень или побег.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Крассула овальная (или толстянка, денежное дерево) считается растением стяжателей. Что сказать: годный маркетинг устроило семейство толстянковых. Станет ли у вас больше денег или нет – неясно, но вот сама крассула будет расти как на дрожжах. Толстые листья и мясистые стебли спокойно переносят редкие поливы, а света на любом подоконнике ей достаточно. При хорошем уходе взрослое растение даже зацветет (это, говорят, уже точно к деньгам). Есть околонаучная версия, что крассула выделяет в воздух противовирусные вещества. Как и другие суккуленты размножается она любой своей частью – хоть побегом, хоть листком. Воткните в землю, и вот у вас новое растение.

Каланхоэ – близкий родственник толстянки. Как и крассула, это суккулентное растение совершенно неприхотливо. Даже порой цветет – правда, при регулярном поливе. Каланхоэ активно растет, и, как семья, по мере роста нуждается в увеличении жилплощади. Сок этого растения применяется как заживляющее и антисептическое средство. Размножается суккулент без особых прелюдий. Возьмите любой кусок растения, прорастите его в воде, а после появления корней высаживайте в грунт.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Замиокулькас – еще одно тропическое растение, эксплуатирующее легенду о притяжении денег. Его называют "долларовым деревом". На самом деле правильно было бы считать его "деревом для ленивых". Самая большая опасность, которая грозит вашему замиокулькасу – то, что в порыве любви (жажды наживы) вы станете его ежедневно поливать. И напротив, временное, на пару-тройку недель невнимание он легко переживет.  Если разлука затянулась и замиокулькас совершенно облез и потерял листву – не кручиньтесь, при регулярным поливе он снова нарастит листья. Есть нюанс: этот терпеливый красавец – ядовит. Не стоит держать его в квартире вместе с детьми и животными, способными сожрать растение.

Кактус – растение культовое. За долгие годы сожительства с человеком кактусы обросли легендами как колючками. Защитники от вредного излучения, энергетические вампиры и так далее. Главное, что кактус – растение пустынь. Это единственное растение, которое сможет обходиться без полива несколько месяцев. Правда колючек на нем станет больше чем стебля. Убить кактус можно, только разорвав его на куски. Почему тогда существуют секты кактусоводов, сотни рекомендаций по уходу? Все ради одного – чтобы кактус зацвел.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Если же вы хотите, чтобы растение на подоконнике цвело, тогда выбирайте герань. Этот символ мещанского уюта – просто чудо в листьях. Не любит частого полива, просторных горшков и цветет без всякой взаимности со стороны хозяев. Его сок используют для заживления ран, листьями лечат отиты. Наконец, герань выделяет фитонциды, убивающие микробов. Размножается она черенкованием. Отросток поставьте в воду, посадите в землю, когда появятся корни.

Хлорофитум – вариант для тех, кто хочет комнатное растение с настоящими листьями, а не этих верблюдов, притворяющихся травой. Несмотря на внешнюю хрупкость, хлорофитум не зря носит прозвище "неубиваемый". Растение спокойно переносит любые изменения в своей и вашей жизни – свет, температуру, влажность, пересадку. Идеальный партнер для тех, кто постоянно переезжает с горшком под мышкой. Хлорофитум поймет и простит, если вы забудете его полить или не станете пересаживать. Размножается он специальными зонтичными отростками, растущими из куста. Такой зонтик на ножке для начала укореняется в воде, а потом высаживается в землю.

Фото: GLOBAL LOOK press/blickwinkel

Пилея кадье – еще одно растение с красивыми полосатыми листьями, растущее как сорняк – уверенно и кустисто. Из особенностей ухода – требуется поливать раз в неделю. Листья пилеи не так мясисты, как у суккулентов, поэтому запаса прочности у нее поменьше. Если вы засушили растение, оно начнет скидывать листья снизу.  Из горшка торчат лысые стволы? Не горюйте – отрезайте черенок с верхушкой и оставшимися листьями, ставьте в воду и когда нарастут новые корни, высаживайте в землю. Так же – отрезанными черенками с верхушкой – ее можно и размножать.  

Автор: Василий Ручкин28 апреля 2017, 14:38

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