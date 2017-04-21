Лина Арифулина: "Дети увлекаются музыкой "на вырост"

Лина Арифулина, идеолог и генеральный продюсер национальной телевизионной премии "Дай Пять!", рассказала в эксклюзивном интервью для Dni.ru подробности о ходе подготовки самой масштабной детской Премии за всю историю российского шоу-бизнеса.

Лина, расскажите, как возникла идея проекта "Дай Пять!"? С чего все началось?

Идея пришла ко мне 3 года назад, когда в нашей Мастерской (Прим. ред.: Мастерская Лины Арифуллиной) был выпускной. В тот вечер у нас с ребятами зашел разговор о том, какую музыку они любят и что предпочитают. Я обратила внимание на то, что иногда многие педагоги по вокалу дают детям не те песни, которые дети поют в свободное время, не те, что они выбирают сами. Часто учителя предлагают им петь абсолютно неинтересный материал. Поэтому мне стало любопытно, что любит молодежь и что действительно им нравится. Из этого маленького, казалось бы, разговора с моими учениками и возникли интересные мысли, которые стали лейтмотивом проекта "Дай Пять".

В чем актуальность этой идеи для российского шоу-бизнеса?

В российском шоу-бизнесе до сих пор не было проекта, в котором мы, взрослые, честно спросили бы у детей – что они хотят слушать? Что они любят смотреть? На кого хотят равняться? Рейтинги современных музыкальных телеканалов и журналов – только догадки. Истинные кумиры – в головах наших детей. Поэтому идея проекта "Дай Пять!" проста – мы стремимся честно передать пристрастия детей: их увлечения, симпатии. Таким образом, именно дети в России и за рубежом выберут лучших из лучших.

Перед тем, как огласить номинантов этого года, мы провели опрос, в котором участвовало 3000 детей. Ребята предложили по 30 участников в каждой категории. Затем, к работе приступил Экспертный совет Премии, в составе которого вошли популярные ведущие, заслуженные артисты России, выдающиеся отечественные актеры и спортсмены.

По каким критериям был составлен список экспертов?

Эксперты национальной Премии "Дай Пять!" – мною очень уважаемые люди, которые достигли собственных побед, многое сделали для развития собственной профессии, а также для развития детей. Все эксперты – мои друзья, и когда я предложила им принять участие в премии, они с большим удовольствием согласились, потому что идея действительно важная и интересная. К тому же, учитывая, что большинство из них мамочки и папочки, выбор молодежи, в том числе, их собственных детей, для них важен.

В чем же заключается основная миссия Экспертного совета?

Миссия экспертов в том, чтобы отследить, проверить и проанализировать первоначальный список выдвинутых номинантов. Первая "тридцатка" в каждой категории была предложена детьми, поэтому эксперты каждый в своей области проверили их на предмет актуальности, соответствию году выхода песни или шоу (Прим. ред.: в премии участвуют проекты, которые вышли в 2016 году), а также соответствие возрастной категории: 6+ или 12+. Эксперты совместно в организационным комитетом проекта проверяли всех претендентов перед тем, как утвердить финальные списки тех, кто участвует в голосовании.

Безусловно, для экспертов наш проект – тоже в какой-то мере откровение, чистый срез подросткового и юношеского интереса, на который нужно ориентироваться и учитывать уже сейчас, чтобы завтра понимать, какой продукт нужно предложить рынку и аудитории. Так например, присутствие Оксюморона в номинации "Любимый Певец" стало для них настоящим откровением. Премия "Дай Пять!" дает им пищу для размышления относительно их собственной профессии, а также является импульсом к развитию и совершенствованию детской индустрии в нашей стране.

Как профессиональное сообщество, ваши коллеги: продюсеры, режиссеры и номинанты восприняли идею проекта?

Могу сказать, что премия вызвала большие волнения в профессиональной среде. Увлеченность проявили не только музыкальные продюсеры, но и продюсеры мультфильмов, кино. Нам приходит много звонков от участников с вопросом, как они попали в проект, как стали номинантами. Когда они понимают, что выбрали их дети – испытывают радость, а иногда и шок. Бывают также и другие реакции – упреки, что мы кого-то забыли, что в номинанты не попали какие-то "широко известные в узких кругах звезды", которых очень любит страна. Мы взрослые думаем иначе, с точки зрения нашего возраста и поколения. Не секрет, что взгляды на многие современные тренды, песни, киноленты от поколения к поколению разнятся. И это нормально!

В целом, Премия "Дай Пять!" – идеологический прецедент, обращенный к руководящим людям, ответственным в тех или иных областях индустрии за производство "продукта". Что мы делаем? Что мы даем детям? В том ли направлении развиваемся? И в чем у нас проблема? Это тема большой и интересной дискуссии. Подростки – очень активная аудитория, особенно в музыкальной индустрии. И Премия, как лакмусовая бумага, показывает – что нравится подросткам, а что нет. Для исполнителей это ответ на вопрос – попал ли я в свою аудиторию, получил "лайк" или "дислайк".

Не секрет, что детский выбор, отдельно взятые номинанты, вызвали волнения и среди родительской аудитории. Что вы скажете по этому поводу, как лично вы относитесь к этим "волнениям"? И почему дети увлекаются музыкой "на вырост"?

Да, у нас был такой прецедент в самом начале голосования. В лидеры сначала вырвался певец Оксюморон. Не секрет, что его репертуар далеко не для детской аудитории. Естественно, это вызывало бурю писем, которые нам стали писать с вопросами: "зачем вы поддерживаете таких исполнителей?!". Но мы не родительский комитет в школе. И это вновь доказало, что мы не знаем своих детей.

Мы хотим обратить внимание и на ответственность музыкантов. Перед ними встает серьезный моральный выбор: в реалиях "свободной кнопки", когда достаточно сделать клик, чтобы все стало доступно детям, каждый артист делает выбор – брать или не брать на себя ответственность. Артистов сегодня множество, но репертуар для подростков отсутствует. Почему дети слушают Oxxxumiron? Потому что нет альтернативы.

Нашей Премией мы хотим поднять этот вопрос – создание подростковой индустрии. В этой области происходит колоссальный дефицит актуальных продуктов. Поэтому дети вынуждены обращаться к каким-то известным хитам в исполнении раскрученных артистов. По этой причине, отчасти, идет обращение к артистам "на вырост" – Настасье Самбурской или творчеству группировки "Ленинград". Такие артисты – дерзкие, откровенные, яркие. Наверное, на сегодняшний день это востребовано, этого хотят.

Номинанты Премии – представители исключительно российского шоу-бизнеса. Наши дети не следят за творчеством зарубежных артистов, или такой подход был выбран неслучайно?

Да, неслучайно. Это основное правило и важный критерий проекта. Причина в том, что все номинанты – представители российской истории, российской индустрии. Мы стремимся поддержать отечественный шоу-бизнес, российскую культуру и одновременно с этим хотим разобраться, кто же лучший среди наших спортсменов, исполнителей, чего не хватает нашей индустрии и куда стоит стремиться. Но несмотря на то, что в номинантом может стать только отечественный исполнитель, голосовать могут дети из любой точки земного шара. Это невероятно, но по последним данным, дети из 82 стран присоединились к голосованию на сайте Премии.

Это действительно впечатляет. Из каких регионов России дети голосуют, и как удалось добиться такой географии проекта?

В топ-10 самых активных регионов вошли Нижегородская, Новосибирская, Омская, Саратовская, Воронежская, Свердловская и Иркутская области, а также Краснодарский край. Детские голоса двух столиц – Москвы и Петербурга – составляют порядка 45% от общего количества проголосовавших ребят. Географию проекта расширяют и формируют наши партнеры. Каждый из них приложил усилия для того, чтобы география Премии расширилась и стала международной.

Часть средств от продажи билетов будут перечислены в благотворительный фонд "Галчонок". Расскажите об этой важной составляющей проекта – почему для Вас важен благотворительный элемент?

Дело в том, что все мероприятия, которые происходят в компании LA Group, особенно те, которые посвящены детям, как правило, всегда несут в себе благотворительные начала. И в данном случае здесь мы выбрали нашим партнером благотворительный фонд "Галчонок".

Перейдем к самой Премии. 18 мая в театре "Россия" состоится церемония награждения победителей. Раскройте секрет, что ждет зрителей? Чем это шоу будет отличаться от других церемоний?

Церемония Премии "Дай Пять!" будет отличаться хотя бы потому, что это детская церемония, подростковая. Ее нельзя сравнивать с уже существующими. Мы планируем сделать вечеринку, где взрослые участвуют ради детей. Дети отдыхают, смотрят на своих кумиров. Главная идея – взрослые станут подростками на один вечер. Мы ждем, что они будут свободными, раскрепощенными и вспомнят свое детство.

Хотим, чтобы это было активное и интерактивное действие, чтобы все танцевали и активно включались в происходящее. Гостей ждем множество сюрпризов!

То есть шоу будет интегрировано в зрительный зал?

Да, зал будет активно участвовать в происходящем. Более того, мы увидим наших звезд вместе с их детьми. Мы хотим, чтобы артисты и гости ощущали себя естественно, радовались неожиданным поворотам в шоу и позволили себе на один вечер стать ребенком.

Кто станет ведущими церемонии? Уже известно?

Ведущими станут Дмитрий Нагиев и Юлия Топольницкая.



Почему такой выбор?

Дмитрий Нагиев мне безумно нравится, как ведущий. Считаю, что он профессиональный, удивительный человек. У меня было много совместных проектов с Димой. Я знаю его отношение к работе. Мне нравится его образ, скептическое отношение. Мне кажется, это будет очень интересно. Юлия Топольницкая прекрасна, она участница и лицо канала СТС. К тому же, нельзя забывать, что песня с её участием в списке номинантов премии. Она главный персонаж клипа на песню "Экспонат" группировки "Ленинград". В тандеме ведущих будет гармония: серьезный ведущий с задорной, смешной девушкой, которая все время будет его провоцировать.

Какие планы проект строит на будущее? Планируете ли сделать проект ежегодным?

Изначально, когда мы придумали эту историю, то планировали делать ее ежегодно. Мы поставили задачу идеологическую – обратить внимание общества к проблемам детей и подростков. И я верю, что премия "Дай Пять!" достигнет всех поставленных целей!