Секреты промокодов

Продвинутые покупатели берут товары со скидкой 10%, 25% и даже 50%.

Известно, что промо-код представляет собой некий набор цифр и/или букв, который позволяет при заказе товара получить приличную скидку. Она может составлять, как правило, от 10% до 50%. Все, что нужно, это найти тот самый заветный код (или купон с ним), и ввести его в специальное поле при заказе нужного товара. Однако есть ряд тонкостей, которые помогают опытным покупателям получать несколько больше, чем изначально предполагается. В общем, вам – лайфхаки от Dni.Ru.



ЛАЙФХАК НОМЕР ОДИН

Не все знают, что просроченный промокод может быть действителен еще некоторое время. Неправдоподобно, но это так! И, если вам приглянулась какая-то вещица, а срок действия купона уже истек, все же стоит попробовать его ввести в нужное поле на сайте. Вероятность того, что вам повезет, весьма высока: магазин сделает вам приятный сюрприз и получит дополнительного покупателя, который, вполне вероятно, придет на его сайт еще раз.

ЛАЙФХАК НОМЕР ДВА

Магазины стараются делать промокоды запоминающимися. Например, какое-то слов и число, обозначающее процент скидки. Или бывает так, что вы регулярно делаете покупки в одном и том же интернет-магазине. При этом, стоит обращать внимание на однотипные комбинации, которые использует продавец, например SKIDKA10, MAY15, KUPON20. Перебрав небольшое количество комбинаций, вполне можно угадать нужную.

ЛАЙФХАК НОМЕР ТРИ

Зачастую продавцы предлагают купоны на скидку оформившим получение персональных предложений на электронную почту. Правда, здесь есть один серьезный минус: десяток подписок и ваш почтовый ящик становится похож на помойку, в которой могут пропасть и нужные письма. В этом случае помогают агрегаторы промокодов, который теперь есть и на Dni.Ru, где собираются лучшие предложения, например, за день, неделю или месяц. Таким образом, ни одно выгодное предложение не пройдет мимо, и почта будет чиста.

ЛАЙФХАК НОМЕР ЧЕТЫРЕ

Если вы обращали внимание, то ряд купонов действуют лишь при достижении какого-либо условия. Нередко речь идет о достижении определенного уровня стоимости купленных товаров. Однако опытные покупатели знают, как обойти подобное условие. Открываем секрет. В корзину, кроме того что нужно, стоит добавить любых товаров, которые помогут достичь необходимой для дисконта суммы. Уже после этого ввести промокод, получить скидку, а потом удалить ненужное из списка покупок. Не всегда, но работает.

ЛАЙФХАК НОМЕР ПЯТЬ

Скидки по промокодам иногда суммируются. Иногда интернет-магазины дают сначала возможность активировать купон на скидку в процентах от цены, а потом активировать промокод с фиксированным дисконтом в рублях. То есть, при стоимости покупки в пять тысяч рублей сначала можно получить скидку на 10%, а потом дополнительно ввести код еще, например, на 300 рублей. В итоге общая выгода составит 800 рублей.