Открытие супермаркета в Ельцин Центре порадовало Михалкова

Никита Михалков в который раз жестко высказался в адрес екатеринбургского Ельцин Центра. Правда, теперь режиссер отчасти поддержал идею существования площадки.

Никита Сергеевич неожиданно выступил за открытие на территории Ельцин Центра супермаркета "Перекресток". Как сообщает издание Ura.ru, режиссер отметил, что президентский центр должен существовать на территории России, но в несколько ином виде.

"Нужен музей Бориса Николаевича? Обязательно! А этот? Там же сейчас открывается торговый центр? Ну и продолжайте!" – цитирует эмоционального мэтра "АиФ-Урал". Михалков также добавил, что музей Ельцина, по его мнению, необходимо сделать в квартире.

"Или сделайте музей, где будет правда!" – добавил Никита Сергеевич.

Все эти заявления Михалков сделал в Екатеринбурге. Сюда он приехал на показ спектакля "Метаморфозы" в Театре Драмы.

Ранее Dni.Ru писали, что режиссер неоднократно жестко высказывался в адрес екатеринбургского центра, посвящая музею целые выпуски своей телевизионной передачи "Бесогон–ТВ". В течение последних полутора лет в публичных выступлениях Михалков не раз упрекал руководство Ельцин Центра во лжи и в "искажении исторических фактов".

В ответ на многочисленные упреки, в Ельцин Центре предложили Михалкову посетить музей, в котором он, к слову, до декабря прошлого года даже ни разу не был. Режиссер тогда действительно приехал в Екатеринбург с визитом и заглянул в культурное учреждение, но, как утверждают многие журналисты и сотрудники Ельцин Центра, не прошел и двух залов, не уделив никакого внимания представленной экспозиции.