Главные события Москвы с 14 по 20 апреля 2017 года

Ближайшая неделя особенно порадует меломанов: в Москве можно будет послушать и мировые хиты в исполнении отечественных звезд, и джаз на португальском языке, и тяжелый рок. Об этом и других интересных событиях – в традиционном обзоре Dni.Ru.

14 апреля, пятница

В клубе Volta выступят американские ню-металлисты Ill Nino с программой "15 years of Revolution". Музыканты целиком сыграют свою первую в карьере и весьма успешную пластинку. Разумеется, не обойдется и без песен других лет. Критики нередко сравнивали группу с такими известными воротилами жанра, как Soulfly и Machine Head, но всегда отмечали уникальную особенность – элементы ритмов латино. "Мы настолько жестки, насколько это необходимо, и настолько мелодичны, насколько это возможно. А к этому всему мы еще и добавляем наш латино-грув", – говорит фронтмен Кристиан Мачадо. Концерт для всех любителей данного стиля.

В Crocus City Hall состоится премьера шоу "Top Disco Pop". Гостей мероприятия ждет концертная программа, объединяющая лучшие мировые хиты разных поколений. Top Disco – самая масштабная дискотека, на которой можно оторваться под ритмичные мелодии и любимые зарубежные хиты. В концерте примут участие: ВИА Гра, Александр Буйнов, Serebro, Дискотека Авария, Зара, Dенис Клявер, Митя Фомин, Юля Волкова, Дмитрий Колдун, Денис Майданов, Авраам Руссо, Мария Вебер, Стас Пьеха, Те100стерон, Mband, Слава, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Нюша, Ирина Дубцова, Loboda, Сати Казанова, ВладиМир, Юркисс, Елена Север и другие звезды.

15 апреля, суббота

На площадке Даниловский Event Hall стартует XI Международная выставка "Glass'N'Fire Expo 2017" ("Стекло и огонь"). Вниманию публики будут представлены авторские украшения и аксессуары из стекла и металла, дизайнерская одежда и предметы интерьера. В рамках мероприятия десятки лучших профессионалов продемонстрируют результаты своего мастерского труда. Также пройдут огненные шоу, модные показы, мастер-классы, откроется весенняя экспозиция современных ювелирных брендов. Музейные проекты, а также уникальный "маркет" российских дизайнеров будут работать и в воскресенье.

В клубе Wunder Bar на Красном Октябре пройдет концерт инди-поп коллектива Sattva Project. Основатель, идеолог и продюсер группы Алина Санкалпас представит зрителям новую вокалистку и обновленную концертную программу. А в Yotaspace на сцену выйдет ирландская инструментальная построк-группа God Is an Astronaut. Свежий альбом "Helios | Erebus" стал толчком к возобновлению активной гастрольной деятельности. Свои выступления коллектив называет "полноценными аудиовизуальными шоу" (для каждой песни имеется собственный видеоряд). Группа является представителем жанра экспериментальной музыки, использование инструментов, связанных с рок-музыкой, сочетается с ритмами и мелодиями, не характерными для традиционного рока.

В Кремлевском дворце пройдет чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов Всемирного танцевального совета (WDC). Сильнейшие европейские танцоры сразятся за право называться лучшими из лучших. Турнир пройдет в сопровождении группы "7 ветров" под руководством заслуженного артиста России Георгия Мушеева. Организатор и ведущий – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.

В Галерее Классической Фотографии откроется приуроченная ко Дню Победы выставка редких военных снимков Валерия Фаминского. Фотограф служил военным репортером и побывал на семи фронтах Великой отечественной войны. Его снимки отличает живой интерес судьбам простых людей, затянутых в горнило войны: очереди за хлебом и погрузка раненых, глазеющие в камеру дети и разбитая военная техника – автор не только документирует, но и создает символы. Интересна и судьба снимков. После смерти фотографа его наследники решили продать фотоархив. По счастливой случайности его удалось выкупить известному фотографу Артуру Бондарю.

16 апреля, воскресенье

В клубе Fassbinder состоится совместный концерт московского оркестра Hermes’Brothers и интернациональной группы, базирующейся в Австрии Princesse Angine. Во главе Hermes’Brothers – музыкант, художник и мастер перфомансов Гермес Зайготт. Коллектив представит программу дебютного альбома "В женщинах что-то есть...". В своих выступлениях группа используют большое количество этнических инструментов, а их музыка относится к авангардному стилю indietronica. Princesse Angine выступит в поддержку сингла "Старше", будут исполнены как лирические композиции с дебютного альбома группы, так и материал из новой программы. Главной особенностью проекта является синтез русской текстовой и западноевропейской музыкальной традиций.

А в клубе Yotaspace группа Shoo выступит на одной сцене с группой Deep Forest -фактическими первопроходцами стиля world music, которой в этом году исполняется 25 лет.

17 апреля, понедельник

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит Анна Клесун и группа Esh. Музыка коллектива – это смесь ритмов бразильской самбы и босса-новы с элементами джазовых импровизаций, прекрасный голос вокалистки и звучание песен на португальском языке. В программе бразильская классика, а также песни собственного сочинения на португальском языке.

18 апреля, вторник

В Yotaspace выступит группа Asking Alexandria. Это признанные творцы тяжелой сцены. После ухода бессменного вокалиста Дэнни Уорснопа, коллектив продолжил свою деятельность, взяв за микрофонную стойку украинца Дениса Шафоростова. В обновленном составе был записан альбом The Black, причем части фанатов новая веха творческого пути пришлась по душе еще больше. Так что у всех поклонников группы и тяжелой музыки в целом есть отличный шанс отжечь на площадке московского клуба.

19 апреля, среда

В клубе "Известия Холл" на сцену выйдет группа White Lies. Это рокеры из Великобритании, которые празднуют свое десятилетие. Поэтому стоит ожидать на концерте все основные хиты, проверенные временем и обожаемые публикой. Плюс к этому, музыканты везут и материал с нового альбома Friends. Любители современной альтернативной музыки в ожидании своих кумиров уже должны быть на низком старте.

20 апреля, четверг

В Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится пятитысячный концерт Фонда Бельканто "Звучащие полотна. Шагал и Айвазовский" "Гала-концерт. Орган, дудук и саксофон". На юбилейном вечере прозвучат шедевры И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. Моцарта, А. Пьяццоллы, Э. Морриконе. Исполнят их дуэт "Бельканто", трио "Бельканто, "Belcanto-orсhestra" и Татьяна Ланская. Также публику ожидает песочная анимация от Лилии Чистиной.

В кино выходит отечественный фильм "Кухня. Последняя битва". Компьютерщик Иван встречает прекрасную Анну, француженку с русскими корнями. Они отправляются в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она за Францию, а он – за Россию. Ивану предстоит разобраться в отношениях с папой, которого он до этого момента не знал, - известным шеф-поваром Виктором Бариновым, влиться в команду кулинарных мастеров, а также избежать наказания за взлом сайта Минобороны.

Другая новинка тоже российская – это мультфильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Урфин Джюс создает армию приспешников, чтобы захватить власть в Волшебной стране. Но на его путь становится девочка Элли, Страшила, Дровосек и Лев. Вместе им предстоит победить Урфина и его армию.

"Рейд: Пуля в голове" - продолжение нашумевшего в свое время индонезийского боевика. При весьма скромном бюджете картина покорила зрителей своим зубодробительным экшеном. В новой части из тюрьмы сбегает приговоренный к смерти главарь преступного мира, который помимо прочих злодеяний создал таинственное общество безжалостных и могучих убийц. И вот на берегу моря находят тяжелораненого парня с пулей в голове, страдающего от потери памяти. Убийцы решают нейтрализовать этого человека, в голове которого погребены многие их секреты.