Елизавета II удивила нелепым нарядом на встрече с африканцами

К нему монаршая особа надела черные туфли на невысоком каблуке. Образ она дополнила классической черной сумкой своего любимого фасона – с короткой ручкой.

Предпочитающая однотонные вещи Елизавета II сделала такой выбор в соответствии с этикетом: посол с женой пришли на официальный прием в национальных костюмах такого же оттенка, сообщает The Telegraph. Однако интернет-пользователи платье Ее Величества не оценили.

Платье королевы показалось им нелепым и даже кричащим. "Цветная катастрофа", – прокомментировал образ Елизаветы II один из пользователей Twitter.

You can sense the awkwardness, they all should've communicated what they were wearing that day.



Colour clashing catastrophe.