Елизавета II удивила нелепым нарядом на встрече с африканцами
К нему монаршая особа надела черные туфли на невысоком каблуке. Образ она дополнила классической черной сумкой своего любимого фасона – с короткой ручкой.
Предпочитающая однотонные вещи Елизавета II сделала такой выбор в соответствии с этикетом: посол с женой пришли на официальный прием в национальных костюмах такого же оттенка, сообщает The Telegraph. Однако интернет-пользователи платье Ее Величества не оценили.
Платье королевы показалось им нелепым и даже кричащим. "Цветная катастрофа", – прокомментировал образ Елизаветы II один из пользователей Twitter.
You can sense the awkwardness, they all should've communicated what they were wearing that day.— Your_Ignorance (@Your_Ignorance1) 7 декабря 2017 г.
Colour clashing catastrophe.
Отметим, что королева Великобритании давно стала иконой стиля. Ее визитной карточкой являются шляпки: в коллекции Елизаветы – несчетное количество этих головных уборов.
Несмотря на прошедшие десятилетия, стиль королевы практически не претерпел изменений. Ее наряды не отличаются разнообразием фасонов, зато поражают расцветками.
Певец не может содержать мать его детей
Бизнесмен обратился в организацию с открытым письмом
Модель приняла участие в пикантной фотосессии
Украинский лидер обрадовался увеличению расходов на армию