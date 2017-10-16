От Елизаветы II сбежали 14 поваров

Букингемский дворец лишился значительной части штата поваров и других сотрудников королевской кухни. Причиной массового увольнения стали тяжелые рабочие условия.

Королева Елизавета II значительную часть времени проживает в Виндзорском замке. Поварам и кухонному персоналу приходилось постоянно ездить из этой резиденции в Букингемский дворец и обратно, выполняя свою работу.

В какой-то момент сотрудников королевской кухни такое положение дел не стало устраивать, поскольку они перестали видеть свои семьи. В результате невыносимых рабочих условий повара и другой персонал одновременно уволились, передает The Sun со ссылкой на собственный источник.

Монаршие особы даже не старались облегчить поварам работу, а, напротив, ужесточали условия. По данным СМИ, принц Чарльз велел им готовить в двух других резиденциях, в Кенсингтонском и Сент-Джеймсском дворцах. Сверхурочную работу королевский дом не оплачивал.

Елизавета удивлена произошедшим и не представляет, кем заменить опытных сотрудников. Официальная пресс-служба дворца информацию об увольнении работников пока не подтвердила.

Ранее в Сети появилась информация о том, что королева Великобритании любит выпить. Якобы Елизавета II употребляет алкоголь каждый день, причем начинает вскоре после пробуждения.

За день, по сообщениям СМИ, она выпивает четыре алкогольных напитка: после завтрака, за обедом, за ужином, а последний – перед сном. Позже эти данные опроверг шеф-повар Даррен Макгрейди, который работал в Букингемском дворце в 1982-1993 годах.