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Lifestyle

Iru Fushi: Гастрономический рай на Мальдивах

Пятизвездочный курорт Sun Siyam Iru Fushi удивит даже самых привередливых путешественников-гурманов. На крошечном островке находятся 14 разнообразных и разноформатных ресторанов и баров. Мечтаете позавтракать французскими круассанами на летней веранде, а на ужин отведать лобстер под шум прибоя? В Iru Fushi это сделать проще простого.
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Самый крупный отель сети Sun Siyam расположился в 45 минутах лету на гидроплане к северу от  столицы Мальдив Мале, на живописном атолле Нону в Индийском океане. Здесь, буквально в двух метрах от берега, сохранился живой коралловый риф, в котором обитают не только рыбки всех цветов радуги, но и огромные черепахи.

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Iru Fushi занимает территорию площадью более 20 гектар в самом центре атолла. К услугам гостей большой пляж, инфинити-бассейн, детская комната и детский бассейн, спа-центр by Thalgo France с отдельным бассейном с видом на Индийский океан, а также роскошные виллы с бесплатным Wi-Fi. Все номера располагают собственной террасой, а огромная ванная комната находится прямо под открытым небом.

Гости отеля могут заняться различными водными видами спорта, в том числе парусным спортом, виндсерфингом, дайвингом, кайтсерфингом или снорклингом на домашнем рифе. Рыбок тут в изобилии: от маленьких флаундеров до коварных мурен и скатов.

Но, пожалуй, одной из главных особенностей Iru Fushi являются 14 ресторанов и баров. Далеко не каждый отель на Мальдивах может похвастаться таким разнообразием.

Основным рестораном острова является Iru. Его шеф-повар по вечерам готовит для гостей настоящее кулинарное путешествие – на каждый день недели абсолютно новое и не повторяющееся меню. Тут можно попробовать авторские блюда итальянской и тайской кухни, или изучить пикантные вкусы мальдивских и индийских блюд с ароматным карри. В меню множество специалитетов: бобовые, которые индийцы называют даль, и домашний хлеб наан. Отдельный вечер каждую неделю отведен для морепродуктов, а для гостей из России специально готовят Russian salad, который напоминает оливье. Любые гастрономические предпочтения отдыхающих учитываются, а изысканные блюда готовятся непосредственно в их присутствии.

  

Утром в Iru накрывают завтрак по системе "шведский стол". Он включает в себя экологически чистые фрукты, блюда азиатской кухни, сытный английский завтрак, суши и сашими, свежую выпечку, соки и смузи.

Подробнее познакомиться со средиземноморской кухней можно в The Trio. Нависающий над лагуной ресторан располагает к романтическим ужинам, но зайти сюда стоит и на обед. В меню, к примеру, суп с трюфелем и артишоками, разнообразные пасты и ризотто, томленая баранина, стейк из говядины, а на десерт подают нежнейший тирамису.

Любители французской кухни оценят ресторан Flavours. Тут классические французские кулинарные техники дополняются невероятными идеями шеф-повара, поэтому гостей ждет настоящий фьюжн. В интерьерах сочетается роскошь пятизвездочного отеля с расслабленным "пляжным стилем". Гости могут отдохнуть в помещении или на открытом воздухе и насладиться изысканными блюдами, приготовленными из местных продуктов.

Поклонникам азиатской кухни со всеми ее жгучими специями и затейливыми комбинациями ингредиентов придется по душе Bamboо. В ресторане можно попробовать лапшу-удон с овощами, мясом или морепродуктами, супы фо-бо, отдельного внимания заслуживают суши и сашими, которые готовятся из свежего улов местных рыбаков. 

Блюда японской кухни подают в ресторане Teppanyaki. Расположившись за столиками под пальмами и тропическим бамбуком, здесь можно попробовать аутентичные блюда Страны восходящего солнца, сидя прямо на берегу океана. Гастрономические сеты можно дополнить настоящим японским саке.

Всегда мечтали посетить Индию, но все никак не выходит? В Iru Fushi у вас будет уникальная возможность на один вечер перенестись в эту страну. Достаточно просто отдохнуть у бассейна и пообедать в традиционном индийском ресторане Taste of India at Fluid. А ароматы горячих специй и карри создадут особую атмосферу.

Свежие морепродукты, приготовленные на гриле, подают в Islander`s Grill. Ресторан расположен на пляже у самой кромки океана. В романтической обстановке вам предложат попробовать мальдивского лобстера или желтоперого тунца с лучшими винами Нового и Старого света. Здесь так легко расслабиться, погрузив ноги в мягкий песок и слушая шум прибоя.

Для тех же, кто предпочитает только здоровую пищу, в Iru Fushi работает The Sра Cafe. В этом заведении поддерживают философию здорового образа жизни на основе сбалансированной, но вкусной диеты.

Также для гостей Iru Fushi открыты несколько баров. В Waters Edge Bar под звуки живой музыки можно побаловать себя коктейлями, освежающими смузи и соками из экзотических фруктов. В Bubble Lounge предлагают лучшие сорта шампанского и игристых вин, включая редкие марочные вина. Для легкого перекуса идеально подойдет бар Reflections, расположенный у бассейна. Полакомиться мороженным можно в La Cremeria, там же варят кофе и делают свежевыжатые соки.

Для истинных романтиков отель приготовил нечто особенное – ужин на пляже. При чем все блюда готовят тут же. Закат, зажженные факелы, шум прибоя, легкий ужин и вино – классический сюжет из рекламных буклетов о Мальдивах. 

Отметим, что в практически каждом ресторане и баре Iru Fushi имеется детское меню. В 2017 году отель The Sun Siyam Iru Fushi был высоко оценен профессионалами туристической индустрии. На церемонии вручения премии World Luxury Spa & Restaurant Award эксперты в области путешествий из 50 стран мира признали ресторан Trio лучшим заведением в Индийском океане. Он удостоен звания Luxury Resort Restaurant страны и континента.

20 ноября 2017, 14:59

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