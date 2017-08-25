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Lifestyle

Vilu Reef: добро пожаловать домой

Фото: Dni.Ru
На этом райском островке не бывает зимы или осени, здесь нет даже весны. Лишь лето, ласковое солнце, теплый океан, мягкий песок, раскидистые пальмы и белое кружево прибоя.
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Девять часов прямым рейсом от Москвы, пересадка на крошечный, словно игрушечный гидроплан, еще 35 минут пути и наконец взору открывается неописуемая картина: словно в немом кино, пена взлетает ввысь и опускается, исчезая из виду. Гидроплан снижается и уже слышен глухой рокот прибоя. Еще минута и крошечный самолетик садится прямо в лагуну с безмятежной зеркальной поверхностью.

Гидросамолеты Trans Maldivian Airways. Фото: Dni.Ru

Sun Aqua Vilu Reef расположился в 145 километрах к северу от Мале, столицы Мальдивских островов, на одном из живописнейших атоллов Индийского океана Даалу. Это одно из немногих мест на Земле, которое человек еще не успел подчинить себе и уничтожить. Здесь, буквально в двух метрах от берега, сохранился живой коралловый риф, в котором обитают не только рыбки всех цветов радуги, но и огромные черепахи.

Зеленый островок в форме морской ракушки с широкой песчаной косой располагает к неспешным прогулкам по побережью. Хотя, далеко уйти не получится – весь остров можно обойти по белоснежному пляжу за 20 минут, при этом делая остановки для фотосессий. А уж мест для фотографирования тут достаточно – есть и пальмы как из рекламы "Баунти", нависающие над водной гладью, и гамак прямо в океане, и бассейн с эффектом бесконечности и конечно же бирюзовая лагуна.

Фото: Dni.Ru 

Самым романтичным натурам в Vilu Reef предложат незабываемую свадебную церемонию на берегу океана, а после ужин тут же на песчаном пляже с видом на закат. Профессиональный фотограф сделает все, чтобы еще долгие годы это приключение оставалось в памяти.

Для тех, же кто предпочитает полный релакс, в Vilu Reef есть нечто особенное – спа-центр с шестью массажными комнатами, открытыми бассейнами с теплой и ледяной водой, зоной гидротерапии, а также кабинетом маникюра и педикюра. Гости могут насладится аюрведическими и детокс-процедурами, попробовать скраб с кокосом или кофе, цветочную ванную. Выйдя из спа чувствуешь, что помолодел не только телом, но и душой, да и загар после таких процедур ляжет ровнее, а держаться будет дольше.

Фото: Dni.Ru

Есть приятный сюрприз у Vilu Reef и для семей с детьми. Если вы захотите уединится или сходить в спа-центр, малыша можно оставить в детском клубе Turtle Kids. Опытные нянечки и аниматоры не дадут ребенку скучать. Детский клуб оборудован собственным бассейном, игровой комнатой и площадкой с горками. А если малыш устанет, то в Turtle Kids есть и спальня.

Фото: Dni.Ru

Для тех, кто привык следить за своей формой даже в отпуске, в Vilu Reef открыли тренажерный зал. Просторное хорошо кондиционируемое помещение с панорамным видом на океан оснащено всем необходимым спортинвентарем.

Гурманам в Sun Aqua Vilu Reef предложат мальдивские блюда и европейскую кухню. На завтрак можно сходить в ресторан-буфет The Aqua. Сидя за столиком на открытой веранде, расположенной над океаном, можно пить кофе и наблюдать, как просыпается остров. Перекусить между купанием и спа-процедурами лучше в баре у бассейна, тут делают смузи, коктейль и охлажденный лимонад.

Для романтического ужина идеально подойдет ресторан The Well Done, расположенный прямо на берегу океана. Здесь готовят блюда из свежей рыбы и морепродуктов, в том числе лобстеров. Их кстати, по желанию можно выбрать самостоятельно, все морские обитатели находятся в специальном бассейне на территории ресторана.

Фото: Dni.Ru

В качестве аккомпанемента к блюдам вам предложат обширный ассортимент вин. В Vilu Reef – собственный винный погреб, запасы которого превосходят самые смелые ожидания любителей прекрасного напитка. Представленная коллекция бренда Lutzville, Cape Diamond Wines, хорошо известна ценителям вин. 

Лобстер, вино и закат – это стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Только представьте – окрашенное в оранжевые тона закатное небо, шум прибоя, песок под ногами и экзотические блюда на столе. Кстати, ресторан The Well Done неоднократно был номинирован на престижные кулинарные премии, в том числе Luxury Restaurant Award-2017.

Фото: Dni.Ru 

В Sun Aqua Vilu Reef тщательно следят за качеством продуктом. Не секрет, что большинство товаров на Мальдивы завозят из соседних стран. Но для ресторанов этого отеля папайю, лимоны, огурцы, арбузы, салат и другие овощи и фрукты Vilu Reef выращивают самостоятельно на соседнем островке-плантации, а рыбу, в частности тунца, закупают у местных жителей. Сочетание органических продуктов, выращенных на острове, и лучших ингредиентов, привезенных со всех уголков земли, превращают блюда из меню народов мира в настоящие шедевры.

Особое внимание в Vilu Reef уделяется экологии. Так, на всем острове сложно найти что-то пластиковое – в интерьере используют натуральные материалы – камень, дерево, сталь, ракушки. Крыши всех бунгало покрыты кокосовыми ветвями, которые также закупают в местных деревнях.

Фото: Dni.Ru

Отметим, что на острове 103 номера – это виллы различающиеся по своему положению и уровню комфорта. В Vilu Reef есть пляжные и водные бунгало, с бассейном или джакузи и просто с ванной, обращенные к восходу или к закату, вполне бюджетные и очень дорогие апартаменты для VIP-гостей.

Фото: Dni.Ru

Категория номера не влияет на отношение к гостям. Тут рады всем. Не зря посетителей отеля приветствуют фразой "Добро пожаловать домой". На этом курорте царит по-настоящему домашняя атмосфера. В том числе и за этим в Vilu Reef возвращаются многие туристы. Своих постоянных гостей отель ценит особо. К примеру, пожилую пару из Германии, которая летом 2017 года приехала в Vilu Reef в 30 раз, все называют ласково "мама и папа". А для их встречи устраивают незабываемое представление с местными танцами и музыкой.

Фото: Dni.Ru

Но главной особенностью Vilu Reef является почти неразличимая грань между человеком и природой. Доказательством тому служит местное развлечение – на закате к отелю приплывают скаты. Большие смертельно опасные рыбины приходят в Vilu Reef поужинать. Зрелище невероятное. Специальный человек кормит скатов рыбой, а огромные хищники фырчат, но позволяют гостям отеля себя фотографировать. Иногда у водных вилл можно встретить дельфинов, они резвятся и прыгают в нескольких метрах от отеля, но близко не подплывают.

Фото: Dni.Ru

Для любителей подобных зрелищ курорт предлагает двухчасовую поездку в открытый океан, где можно встретить целые стаи дельфинов, а также экскурсию на органическую ферму, посещение соседних островов и знакомство с бытом местных жителей, рыбалку и многое другое. Особое место среди мальдивских развлечений занимает снорклинг. Знатоки едут в Vilu Reef именно из-за домашнего рифа. Местный дайвинг-клуб входит в десятку лучших на Мальдивах. Неподалеку от острова можно увидеть даже рифовую акулу.

Фото: Dni.Ru

Vilu Reef – это место, которое не хочется покидать. Тут ощущаешь гармонию, как с самим собой, так и с окружающим миром.

25 августа 2017, 14:49

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