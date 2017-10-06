В меде нашли опасные для человека вещества

Ученые обнаружили в меде пестициды, которые не только могут навредить пчелам, но и опасны для людей. Исследователи уверяют, что яд содержится минимум в 75% продукта.

К таким выводам эксперты во главе с доктором Эдвардом Митчелом из швейцарского Университета Невшателя пришли, проанализировав 198 образцов меда со всех континентов на содержание пестицидов. В результате исследования стало понятно, что минимум в 75% проб содержится один вид неоникотиноида – токсичного вещества, которое используют для защиты урожая от насекомых.

Ученые уверяют, что в большинстве случаев количество пестицидов в образцах не опасно для человека, но мед из Германии и Польши может причинить реальный вред. При этом никто не знает, как эти вещества могут влиять на организм потребителей продукта.

"Если говорить об острой токсичности, то это точно не убьет их и вряд ли нанесет какой-то ощутимый вред. Но мы не знаем, есть ли какие-то долгоиграющие, хронические эффекты от пожизненного доступа коктейля из этих или каких-либо других пестицидов к нашему меду и другой еде", — заявил Дэйв Гулсон, профессор биологии в Университете Суссекса. Он отметил, что провести соответствующие исследования не представляется возможным.

Ученые уверены, что их открытие заставит людей задуматься о новой угрозе для окружающей среды. Полученные данные можно назвать тревожными и отрезвляющими, считают исследователи. Единственный способ борьбы с этим явлением, по словам экспертов, – полный запрет применения пестицидов в сельском хозяйстве.

Специалисты отмечают: несмотря на то что для людей неоникотиноид не опасен, для пчел он представляет реальную угрозу. Они выяснили, что химические вещества токсичны для медоносных пчел и шмелей, вызывая повреждение мозга, которое может повлиять на их способность к обучению и память, а также ухудшить умение насекомых добывать нектар и пыльцу.