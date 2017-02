Роботы заменят вымирающих пчел

Исследователи позаимствовали идею создания электропчел из сериала "Черное зеркало", сообщает Gizmodo. Дроны приспособлены к сбору пыльцы с растений и ее дальнейшей транспортировке.

Ученые отмечают, что их разработка не предназначена для полной замены пчел. В будущем, после массового сокращения популяции этих насекомых, дроны частично возьмут на себя труд по опылению растений.

К пятисантиметровым роботам G-Force PXY CAM с дистанционным управлением присоединена клейкая поверхность из шерсти животных, на которую нанесен специальный жидкий гель. Такие электропчелы смогут собирать пыльцу, сталкиваясь с цветком растения.

При всем этом ученые признали, что не уверены в безопасности дронов для животных и насекомых. Также исследователи отметили, что пока они испытывали электропчел только на одном виде растений.

Биолог Дэвид Гоулсон раскритиковал разработку японских ученых. По его мнению, необходимо "ухаживать за пчелами, а не планировать их вымирание".

"Вряд ли мы сможем произвести что-то такое же дешевое и эффективное, как настоящие пчелы. Они опыляют цветы уже более 120 миллиардов лет, они достаточно развились, чтобы делать это хорошо", – заявил Дэвид Гоулсон. При этом издание отмечает, что стоимость одной электропчелы может быть на уровне 100 долларов.

