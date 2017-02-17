Испуганные пчелы ухают от страха

Ученые выяснили, что пчелы ухают, когда испытывают страх. Для этого исследователи "пугали" насекомых в течение года.

На характерный звук, похожий на уханье, они обращали внимание и раньше. Однако понять, что именно он означает, им удалось лишь недавно.

В 1950-е годы высказывалось предположение о том, что уханье, представляющее собой вибрации определенной частоты, – это просьба насекомых поделиться едой. Такая догадка пришла ученым в голову, поскольку они часто наблюдали подобные вибрации, когда пчелы обменивались пищей, сообщает журнал PLoS ONE.

Также выдвигалась идея о том, что звук используется так же, как стоп-сигнал, сообщающий другой пчеле, что не стоит лететь за пыльцой туда, куда она собралась.

Благодаря последнему исследованию, ученые все-таки выяснили, что ухают пчелы, когда напуганы или удивлены. Опыты проводились в течение года в искусственных условиях.

Исследователи разместили в двух ульях акселерометры и камеры, которые отслеживали перемещение пчел. Оказалось, что насекомые ухают 6–7 раз в минуту. Чаще всего это происходило, когда они врезались друг в друга или когда наблюдатели трясли улей. Теперь ученые собираются выяснить, ухают ли нервничающие пчелы чаще спокойных.

Как писали Dni.ru, японские ученые из Национального института передовых технологий и наук разработали беспилотные дроны, которые смогут компенсировать уменьшение популяции пчел в мире. Роботы будут опылять цветковые растения вместо вымирающих насекомых. Ученые подчеркнули, что их разработка не предназначена для полной замены пчел.