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Вторник 12 марта

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Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе
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Пострадавших и разрушений нет.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Раменском городском округе Московской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, на месте падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет. Работают специалисты экстренных служб.

Как сообщило Министерство обороны России, всего силы ПВО перехватили за ночь 25 украинских беспилотников. Дроны сбили в Московской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской и Ленинградской областях.

В январе летевший к столице беспилотник уничтожили в Подольском городском округе Московской области.

12 марта 2024, 08:52
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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