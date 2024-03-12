Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Пострадавших и разрушений нет.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Раменском городском округе Московской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, на месте падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет. Работают специалисты экстренных служб.

Как сообщило Министерство обороны России, всего силы ПВО перехватили за ночь 25 украинских беспилотников. Дроны сбили в Московской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской и Ленинградской областях.

В январе летевший к столице беспилотник уничтожили в Подольском городском округе Московской области.