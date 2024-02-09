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Пятница 9 февраля

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Городские службы рассказали о восстановлении после пожара на улице Черняховского

Городские службы рассказали о восстановлении после пожара на улице Черняховского
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Пожар в жилом доме произошел в ночь на пятницу.

Столичные службы ликвидируют последствия пожара в доме на улице Черняховского на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме", – говорится в сообщении.

Создан оперативный штаб. Специалисты продолжают обследование помещений. Пожелавших временно покинуть свои квартиры жильцов разместили в гостиницах.

Пожар в 6-этажном доме произошел сегодня ночью. При тушении огня задействовали силы авиации. Общая площадь пожара превысила 4 тысячи квадратных метров.

Спасатели оперативно прибыли на место и провели эвакуацию жильцов. Госпитализация никому не потребовалась.

9 февраля 2024, 11:11
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"✓ Надежный источник

МЧС: пожар на улице Черняховского в Москве локализован

МЧС: пожар на улице Черняховского в Москве локализован
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