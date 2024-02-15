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Четверг 15 февраля

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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода
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Атака на город произошла 15 февраля.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Градоначальник назвал произошедшее жестокой и коварной атакой.

"Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Украинская армия нанесла удар по Белгороду днем в четверг. По информации Министерства здравоохранения, погибли шесть человек, пострадали 17, включая четырех детей. Российские силы противовоздушной обороны перехватили 14 ракет.

В результате атаки повреждены пять многоквартирных домов, семь частных домовладений, пять автомобилей.

Вооруженные силы Украины 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода. Огонь велся по жилому сектору. Погибли 25 человек, 109 пострадали. Москва направила бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ.

15 февраля 2024, 15:57
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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