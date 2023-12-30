Собянин заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Белгорода

Столица выделила бригаду врачей в составе группы Министерства здравоохранения России.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших при обстреле украинскими войками центра Белгорода. Градоначальник назвал произошедшее бессмысленным жестоким терактом.

"Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что Москву и Белгород связывают крепкие отношения. При необходимости столица поможет в восстановлении пострадавшего города, подчеркнул он.

Украинская армия в субботу, 30 декабря, нанесла удар по центру Белгорода. По предварительным данным, погибли минимум двое человек, есть пострадавшие. Огонь велся по жилому сектору.