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Суббота 30 декабря

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Собянин заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Белгорода

Собянин заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Белгорода
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Столица выделила бригаду врачей в составе группы Министерства здравоохранения России.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших при обстреле украинскими войками центра Белгорода. Градоначальник назвал произошедшее бессмысленным жестоким терактом.

"Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что Москву и Белгород связывают крепкие отношения. При необходимости столица поможет в восстановлении пострадавшего города, подчеркнул он.

Украинская армия в субботу, 30 декабря, нанесла удар по центру Белгорода. По предварительным данным, погибли минимум двое человек, есть пострадавшие. Огонь велся по жилому сектору.

30 декабря 2023, 17:37
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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