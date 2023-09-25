Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым

Режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров найден мертвым. Сообщается, что труп в районе Токсова обнаружили не связанные с поиском люди.

Тело пока не прошло опознание, но все отличительные черты совпадают. Организация "Лиза Алерт" в своих социальных сетях приостановила поиск с пометкой "проверка информации".

Стоит отметить, что Никаноров уехал на велосипеде 21 сентября. Он оставил дома телефон, записку и паспорт. В последний раз его видели на вокзале в Токсове, отмечает телеканал "360".