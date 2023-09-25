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Понедельник 25 сентября

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Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым

Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым
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Режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров найден мертвым. Сообщается, что труп в районе Токсова обнаружили не связанные с поиском люди.

Тело пока не прошло опознание, но все отличительные черты совпадают. Организация "Лиза Алерт" в своих социальных сетях приостановила поиск с пометкой "проверка информации".

Стоит отметить, что Никаноров уехал на велосипеде 21 сентября. Он оставил дома телефон, записку и паспорт. В последний раз его видели на вокзале в Токсове, отмечает телеканал "360".

25 сентября 2023, 13:36
Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press/globallookpress.com
Фонтанка✓ Надежный источник

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