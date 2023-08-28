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Понедельник 28 августа

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В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом

В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом
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Несовершеннолетнего парня из Карачаево-Черкессии будут судить за убийство и надругательство над телом 10-летней девочки. Как оказалось, ранее он уже предпринимал попытки насилия над несовершеннолетней.

Житель Карачаевска напал на девочку и попытался изнасиловать, но ему помешали. Через некоторое время 16-летний парень начал домогаться другой жительницы того же дома, где произошел первый инцидент. Девочке было 10 лет, сначала юноша убил ее, а затем надругался над телом. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", завели уголовное дело.

28 августа 2023, 21:07
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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