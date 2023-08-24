Скончался прославленный врач-пульмонолог

Костомаров впервые вышел на лед Тесты Экс-подруга Тимати о борьбе с анорексией Игры Сонник

Топ новостей недели

Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России

Лента новостей

Четверг 24 августа

00:06Что делать, если отравились грибами? 23:55Ученые создали вакцину от алкоголизма 23:40Названы самые популярные на Западе фильмы из СССР 23:14Скончался прославленный врач-пульмонолог 20:28Работодатели стали чаще нанимать соискателей старших возрастов 19:48Психоаналитик назвала атмосферу в семье главной мотивацией к учебе 19:34"Приятное ощущение": Анна Семенович освоила новую профессию 18:44Основатель группы "Алиса" пропал без вести: что известно на данный момент 17:59С какими проблемами звезды российского шоу-бизнеса обращаются к психологам 17:53Грандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню 17:09Перенесший ампутацию Костомаров готовится снова выйти на лед после недавнего фурора 15:3020 лет спустя: Королева и Тарзан сыграли новую свадьбу в честь годовщины 14:41"Неземная": внешний вид помолодевшей красавицы Яковлевой восхитил публику 14:15Врачи больницы в подмосковной Дубне спасли беременную и ее малыша 13:5656-летняя Сальма Хайек продемонстрировала шикарное тело в купальнике 13:13"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее 12:52На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе выступит SHAMAN 12:30Ставшая мамой в третий раз Бондарчук показала новый снимок 6-месячного сына 11:29"Поскромнее надо": народ осудил сверкнувшую грудью дочь Успенской 11:01Под Пятигорском "Газель" сбила насмерть троих детей во время тренировки 10:46У потратившегося на операции Киркорова обнаружили миллионные долги по налогам 09:40"Превращают в простушку": названы модные ошибки бывшей и нынешней жен Бондарчука 09:01"Это был крик": Варнава пролила свет на скандал Галич и Чеботиной 09:01Врачи из подмосковного Пушкино спасли двух девочек от смерти из-за перитонита 08:20Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог 08:00Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта 06:09Почему кожа требует особого ухода осенью 04:17Как диета сказывается на памяти 02:21Бритни в бешенстве: подавший на развод муж отобрал у Спирс самое дорогое 01:26Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга 22:08Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 21:2786-летняя Светлана Немоляева раскрыла секрет красоты 20:41Сарик Андреасян раскритиковал девушек определенной профессии: кого осуждает режиссер 20:30В Москве курьер украл у клиента электровелосипеды на миллион рублей 20:17В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр 19:57"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу 19:13Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова 18:20В подмосковном Нахабино душевнобольной мужчина ударил спортсменку кулаком в лицо 18:16Раскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной 17:39Гримерка превратилась в свинарник: скандал на концерте Земфиры* в Казахстане 16:41"Маленькая копия": 10-летний сын Фриске потряс россиян 16:18Экс-подруга Тимати Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью 16:03Волочкова рассказала о домогательствах со стороны влиятельных мужчин 15:02Овдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 14:52Костомаров впервые вышел на лед после ампутации 14:00"Сбылся страшный кошмар": Дубцова упала на сцене во время концерта 12:15"Унижение женской сути": Рудова рассказала о своем отношении к эскорту 10:53Переживающая выгорание Семенович стала затворницей 09:12Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета 06:31Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Скончался прославленный врач-пульмонолог

Скончался прославленный врач-пульмонолог
132

Умер известный врач-пульмонолог Вячеслав Кучерский. Деятель ушел из жизни в Перми.

Как отмечает URA.ru, Кучерский 34 года возглавлял пульмонологическое отделение Городской клинической больницы №2 им. Ф.Х. Граля.

"Профессионал высочайшего класса, неординарный врач и замечательный человек долгие годы возглавлявший отделение пульмонологии городской больницы №2 им. Ф.Х. Граля. Коллеги вспоминают, что именно под его руководством начиналось внедрение в диагностическую практику бронхоскопии", — такие слова были обнародованы в телеграм-канале краевого Минздрава.

24 августа 2023, 23:14
Фото: Pixabay.com
URA.ru✓ Надежный источник

Основатель группы "Алиса" пропал без вести: что известно на данный момент

Основатель группы "Алиса" пропал без вести: что известно на данный момент
Экс-гитариста группы "Алиса" не могут найти. Музыкант Андрей Шаталин – создатель группы "Демокритов колодец" и один из основателей группы "Алиса".

Под Пятигорском "Газель" сбила насмерть троих детей во время тренировки

Под Пятигорском "Газель" сбила насмерть троих детей во время тренировки
Под Пятигорском "Газель" на полном ходу сбила насмерть троих детей-велосипедистов во время их тренировки.

Врачи из подмосковного Пушкино спасли двух девочек от смерти из-за перитонита

Врачи из подмосковного Пушкино спасли двух девочек от смерти из-за перитонита
Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова спасли двух девочек от смерти из-за перитонита.

В Москве курьер украл у клиента электровелосипеды на миллион рублей

В Москве курьер украл у клиента электровелосипеды на миллион рублей
В Северном Измайлово курьер должен был передать покупателю несколько электровелосипедов на сумму более миллиона рублей.

В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр

В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр
В Якутске 18 августа подвыпивший мужчина вернулся домой и решил поучить своих взрослых сыновей (25 и 27 лет) жизни.

Выбор читателей

23/08СрдНарод требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 23/08СрдРаскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной 23/08СрдОвдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 23/08Срд"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу 23/08Срд"Маленькая копия": 10-летний сын Фриске потряс россиян 24/08Чтв"Превращают в простушку": названы модные ошибки бывшей и нынешней жен Бондарчука