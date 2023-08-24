Скончался прославленный врач-пульмонолог

Умер известный врач-пульмонолог Вячеслав Кучерский. Деятель ушел из жизни в Перми.

Как отмечает URA.ru, Кучерский 34 года возглавлял пульмонологическое отделение Городской клинической больницы №2 им. Ф.Х. Граля.

"Профессионал высочайшего класса, неординарный врач и замечательный человек долгие годы возглавлявший отделение пульмонологии городской больницы №2 им. Ф.Х. Граля. Коллеги вспоминают, что именно под его руководством начиналось внедрение в диагностическую практику бронхоскопии", — такие слова были обнародованы в телеграм-канале краевого Минздрава.